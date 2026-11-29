Sau thời gian vướng những tranh luận liên quan đến diễn xuất và đời tư, Kim Thần trở lại màn ảnh nhỏ với phim Chuyện Không Ai Biết.

Kim Thần đóng cặp cùng Hoàng Hiên trong phim Chuyện Không Ai Biết kể về chuyện tình giữa một nữ chuyên gia phục chế cổ vật và một cảnh sát phòng chống ma túy hoạt động bí mật. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Twentine, phim xoay quanh Dương Chiêu (Kim Thần đóng), một chuyên gia phục chế cổ vật mang những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu. Cuộc gặp gỡ với Trần Minh Sinh (Hoàng Hiên), cảnh sát phòng chống ma túy đang thâm nhập một đường dây buôn bán ma túy, mở ra mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai con người có những hoàn cảnh riêng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trần Minh Sinh đột ngột biến mất. Nửa năm sau, cả hai gặp lại và anh quyết định tiết lộ thân phận thật với người mình yêu. Dù cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ triệt phá đường dây tội phạm, Trần Minh Sinh lại không thể sống sót sau những vết thương nghiêm trọng. Bi kịch này trở thành bước ngoặt khiến Dương Chiêu mạnh mẽ và can đảm hơn.

Không chỉ khai thác yếu tố tình cảm, tác phẩm còn đặt mối quan hệ của hai nhân vật trong bối cảnh nguy hiểm của cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Sự đối lập giữa công việc của một cảnh sát hoạt động bí mật và cuộc sống của nữ chuyên gia phục chế cổ vật tạo nên những thử thách cho tình yêu của họ.

Kim Thần vào vai diễn chịu nhiều tổn thương tình cảm. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyện Không Ai Biết có sự tham gia chỉ đạo của hai đạo diễn đến từ Đài Loan (Trung Quốc) là Liên Dịch Kỳ và Cao Bỉnh Quyền. Liên Dịch Kỳ từng tham gia đạo diễn loạt phim Hoa đăng sơ thượng, đồng thời đảm nhận vai trò tổng đạo diễn loạt phim Lúc này, lúc khác. Trong khi đó, Cao Bỉnh Quyền từng được ghi nhận tại giải Kim Chung nhờ tác phẩm Tiệm tạp hóa Cửu Phần.

Sự kết hợp giữa Hoàng Hiên và Kim Thần cũng là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý. Trong khi Hoàng Hiên từng ghi dấu ấn qua Mị Nguyệt truyện, Kim Thần được khán giả biết đến qua Khánh dư niên 2 và Phàm nhân tu tiên Truyện. Tuy nhiên, những vai diễn cổ trang gần đây của nữ diễn viên từng vấp phải ý kiến trái chiều về tạo hình và biểu cảm, khiến màn tái xuất với dòng phim hiện đại nhận được nhiều sự quan tâm.

Hai diễn viên chính có nhiều cảnh thân mật. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh quảng bá của phim có nhiều phân cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính, trong đó có cảnh hôn và cảnh thân mật. Một bộ phận khán giả cho rằng cách lựa chọn hình ảnh quảng bá đang nhấn quá mạnh vào yếu tố tình dục và sự tương tác giữa cặp đôi, dễ khiến người xem hình dung tác phẩm như một bộ phim ngôn tình thần tượng. Vì thế họ bày tỏ lo ngại hướng quảng bá này có thể làm lu mờ câu chuyện tình yêu bi thương gắn với nhiệm vụ của người cảnh sát chìm, vốn là trọng tâm của nguyên tác. Thậm chí, hình ảnh poster với góc máy và cách tạo dáng của hai diễn viên còn bị nhận xét mang màu sắc của phim ngắn tình cảm. Phim được cho là có sự ảnh hưởng của phim thành công thời gian vừa qua là Đầu xuân tươi sáng nên đã chọn hướng quảng bá này.

Dù vậy, những tranh luận trước giờ lên sóng chưa đủ để phản ánh chất lượng tổng thể của tác phẩm. Với chất liệu nguyên tác giàu cảm xúc, câu chuyện tình yêu đặt trong bối cảnh hình sự cùng sự góp mặt của hai diễn viên thực lực, bộ phim Chuyện Không Ai Biết vẫn có cơ hội tạo dấu ấn nếu cân bằng được yếu tố tình cảm và diễn biến điều tra trong bản chuyển thể.