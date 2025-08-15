Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành - Màn kịch chiến hoành tráng nhất, mãn nhãn với kỹ xảo của Ufotable

Bộ phim đã tạo nên một trận đại chiến hoành tráng và mãn nhãn với kỹ xảo xịn sò nhà Ufotable.

Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Lấy bối cảnh diễn ra ngay sau mùa 4 của anime và là chương cuối của bộ manga, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành bắt đầu sau khi Muzan bị Kagaya Ubuyashiki lừa vào bẫy và trúng độc của Tamayo. Tên chúa quỷ đã mở cổng đến Vô Hạn Thành và kéo toàn bộ các thành viên Sát Quỷ Đoàn vào để tiêu diệt tất cả một lần và mãi mãi.

Cuộc chiến cuối cùng bùng nổ mạnh mẽ giữa các Trụ Cột và Thượng Huyền khi Trùng Trụ Kochou Shinobu đụng độ Thượng Huyền Nhị Doma còn Tanjiro Kamado và Thủy Trụ Tomioka Giyuu chạm trán Thượng Huyền Tam Akaza.

Cuộc đại chiến quy mô bậc nhất màn ảnh rộng

Có thể nói, cuộc chiến trong Vô Hạn Thành của Thanh Gươm Diệt Quỷ là một trong những trận đại chiến hoành tráng nhất thế giới anime và manga. Nó không hề thua kém về sự đồ sộ so với Đại chiến ninja trong Naruto hay cuộc đụng độ giữa Tử Thần và Quincy của Bleach. Điểm khác biệt là Vô Hạn Thành được bước lên màn ảnh rộng với quy mô hoành tráng và độ họa siêu khủng của nhà Ufotable.

Vô Hạn Thành được thiết kế khổng lồ với nhiều góc quay và ánh sáng độc đáo.

Các cảnh chiến đấu trải dài toàn bộ thời lượng phim, quy tụ từ những màn đụng độ số lượng lớn giữa Sát Quỷ Đoàn và lũ quỷ khát máu cho đến các trận đánh tay đôi giữa Thượng Huyền và Trụ Cột. Hình ảnh tòa Vô Hạn Thành hiện lên đầy đáng sợ với vô vàn phòng ốc, hành lang và các không gian mở khổng lồ, mỗi bước chân đều không biết sẽ đi đến đâu cùng đám quỷ luôn ẩn mình trong bóng tối.

Đây cũng là cơ hội để Ufotable thể hiện khả năng làm anime đỉnh cao với nhiều cảnh quay one-shot kéo dài, cho thấy độ khủng của Vô Hạn Thành hay cuộc chiến căng thẳng đến nghẹt thở với đủ các chiêu thức va chạm nhau liên tục giữa hai phe. Các góc quay thay đổi liên tục, kết hợp cùng ánh sáng đẹp mắt tạo ra nhiều khung hình hay phân đoạn choáng ngợp cho người xem.

Phần độ họa phim khiến người xem phải nghẹt thở về độ hoành tráng.

Đồ họa hoành tráng, hiệu ứng đẹp mê hồn

Không chỉ lớn về quy mô mà Ufotable còn nâng cấp đồ họa cho Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành lên một tầm cao mới. Hãng phim chứng tỏ vị thế "ông hoàng anime" khi kết hợp mượt mà giữa công nghệ 2D và CGI cho phần chuyển động mượt mà, chân thực và đầy uyển chuyển.

Phim kết hợp giữa 2D và CGI vô cùng đẹp mắt.

Các chiêu thức được thiết kế độc đáo với hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn, đầy màu sắc. Trận đánh giữa Tanjiro và Thủy Trụ và Akaza với tốc độ cực cao, vô số chiêu thức với các khoảnh khắc "lật kèo" bất ngờ diễn ra liên tục khiến fan không khỏi hú hét. Từ Hơi Thở Của Nước của Thủy Trụ, Hơi Thở Mặt Trời của Tanjiro cho đến Phá Hoại Thức của Akaza tạo thành một bức tranh vẽ vô cùng sống động và căng thẳng, mỗi đòn đánh đều đẩy đối thủ vào tử địa khiến khán giả phải nín thở theo dõi.

Không những thế, phim còn thêm vào nhiều khoảng lặng cần thiết để thể hiện tâm lý và tính cách nhân vật. Sự phát triển và hoàn thiện cả suy nghĩ lẫn chiêu thức của Tanjiro như một bước chuẩn bị cho trận đại chiến với "trùm cuối" Muzan sau này. Trong khi đó, những phân đoạn hồi tưởng đầy cảm xúc giúp fan hiểu thêm về quá khứ của đám ác quỷ lẫn nỗi đau của các Trụ Cột, tạo thêm một màu sắc riêng và trọn vẹn cho tác phẩm.

Các trận đại chiến diễn ra kịch tính và mãn nhãn.

Nhìn chung, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành chính là bữa tiệc thị giác, giải trí khiến fan của thương hiệu "xỉu lên xỉu xuống" vì quá sướng tai, đã mắt và cảm xúc. Ngay cả những ai chưa từng xem qua bộ phim vẫn có thể "cập nhật nhanh" rồi thưởng thức siêu phẩm này trên màn ảnh rộng để tận hưởng một cách trọn vẹn nhất trải nghiệm mà nó mang lại.

