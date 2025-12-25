Tháng 11 âm 2 con giáp vừa có tiền vừa có quyền, hạnh phúc viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách. Chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình với công việc, họ là mẫu người có nhiều tiềm năng để tiến xa trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và tử tế, do đó dù gặp chuyện gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Là một trong những con giáp đã sớm chia tay với vận xui khi tháng 8 âm kết thúc, càng đến cuối năm thì tuổi Tuất càng gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu nói đến những cơ hội tốt trong sự nghiệp thì phải chờ đến tháng 11 âm này. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Tuất là con giáp có vận đỏ rực rỡ hàng đầu, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp thăng tiến, kinh doanh thắng đậm, có thể nói, tuổi Tuất sẽ vừa có tiền lại vừa có quyền, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được đánh giá cao bởi tính cách hiền lành, nhân hậu và tử tế. Họ có trái tim rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và nhờ vào phúc khí này mà luôn có quý nhân phù trợ. Ngoài ra, sự lạc quan và thái độ sống tích cực giúp họ biết cách vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, từng bước vươn lên và gặt hái thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Vừa chia tay với 2 tháng khó khăn liên tiếp, tuổi Hợi có lẽ là con giáp hân hoan bậc nhất khi tháng 11 âm gõ cửa. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được cát tinh hỗ trợ, tuổi Hợi sẽ thành công trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống hạnh phúc, có thể nói họ sẽ là con giáp viên mãn bậc nhất.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, dễ dàng đồng cảm với người khác, nhiều khi bị lầm tưởng là yếu đuối, nhưng thực ra, họ lại sở hữu nội lực rất đáng để học hỏi. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ âm thầm nỗ lực, kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tuổi Tuất và tuổi Hợi đang tận hưởng những thành quả ngọt ngào của tháng 11 âm thì tuổi Mão lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Mão cần chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh gây mâu thuẫn, xích mích kẻo ảnh hưởng đến tài lộc. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng cần cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm để tránh gặp rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.