Tháng 11/2026, tài khoản ngân hàng có thể bị trừ thêm tiền vì lý do này

Từ ngày 02/11/2026, OCB bắt đầu thu bù khoản phí SMS chưa thu đúng kỳ trước đây. Một ngày trước đó, 01/11/2026, ngân hàng đã áp dụng biểu phí mới. Với các ngân hàng khác, mức phí mới cũng đã có hiệu lực: VietinBank và Vietbank thu theo mức mới từ tháng 10/2026, còn Nam A Bank áp dụng cho tin nhắn phát sinh từ ngày 01/11/2026.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2026, nhiều ngân hàng lần lượt điều chỉnh phí SMS Banking, tức phí nhận tin nhắn báo biến động số dư về điện thoại. Khoản phí này được trừ tự động vào tài khoản thanh toán. Người bị ảnh hưởng là khách đang dùng SMS Banking; nhận thông báo qua ứng dụng thì không mất phí.

Trong tháng 11, tài khoản ngân hàng của một số người dùng có thể bị trừ thêm phí vì hai lý do. Thứ nhất, OCB bắt đầu thu bù phí SMS chưa thu đúng kỳ. Thứ hai, một số ngân hàng đã áp biểu phí mới, gồm OCB, Nam A Bank, VietinBank và Vietbank.

OCB thu bù phí của tháng 2 đến tháng 4/2026

OCB cho biết, qua đối soát định kỳ, ngân hàng phát hiện một số khoản phí SMS từ tháng 2 đến tháng 4/2026 chưa được thu đúng kỳ. Nguyên nhân là dữ liệu tin nhắn do đối tác truyền về hệ thống chưa đầy đủ.

OCB thu bù từ ngày 02/11/2026, tính theo số tin khách đã thực nhận trong giai đoạn trên và theo biểu phí đã công bố. Ngân hàng khẳng định không tính phí phạt hay lãi chậm trả, và gửi lời xin lỗi khách hàng vì sự chậm trễ.

Song song đó, từ ngày 01/11/2026, OCB áp dụng mức phí mới: 15.000 đồng/tháng nếu khách nhận không quá 20 tin, từ tin thứ 21 thu thêm 700 đồng/tin. Các mức này chưa gồm VAT, áp dụng cho khách cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Những ngân hàng nào tăng phí SMS?

Nam A Bank: Với khách cá nhân dùng nhà mạng ngoài Viettel, phí tăng từ 12.000 lên 22.000 đồng/tháng cho 1-15 tin. Từ tin thứ 16, mỗi tin tính 765 đồng, trước đây là 695 đồng. Khách tổ chức cùng nhóm nhà mạng tăng từ 12.000 lên 33.000 đồng/tháng cho 1-15 tin. Các mức đã gồm VAT, tính cho tin nhắn phát sinh từ ngày 01/11/2026.

VietinBank: Từ ngày 01/09/2026, khách nhận từ 14 tin/tháng trở xuống trả 16.500 đồng/tháng, đã gồm VAT. Từ 15 tin trở lên, phí vẫn tính 880 đồng/tin theo số tin thực tế. Phí thu vào tuần đầu tháng sau, và mức mới áp dụng từ đợt thu tuần đầu tháng 10/2026.

Vietbank: Từ tháng 10/2026, phí thu dựa trên số tin phát sinh của tháng trước. Khách nhận 0-20 tin trả 15.000 đồng/tháng, chưa gồm VAT. Mức thu tối đa là 200.000 đồng/tháng. Với khách doanh nghiệp, từ ngày 01/10/2026, Vietbank thu 50.000 đồng/tháng/tài khoản/thuê bao cho 0-30 tin, chưa gồm VAT.

Agribank: Từ ngày 05/10/2026, khách tổ chức trả 70.000 đồng/tháng cho 0-500 tin/thuê bao, và 130.000 đồng nếu trên 500 tin. Các mức chưa gồm VAT.

Techcombank: Từ ngày 01/09/2026, mức phí cơ bản không đổi: 15.000 đồng cho 1-20 tin, từ tin thứ 21 tính 700 đồng/tin. Thay đổi nằm ở mức thu tối đa, nâng từ 1 triệu lên 2 triệu đồng/tháng cho mỗi số điện thoại và mỗi tài khoản. Cùng thời điểm, SMS chỉ gửi cho giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Mức phí chưa gồm VAT; khách Private và Priority được miễn phí.

Đáng chú ý, ở Vietbank (khách cá nhân và doanh nghiệp) và Agribank (khách tổ chức), mức phí cơ bản tính từ 0 tin nhắn. Nghĩa là tháng không phát sinh tin nhắn nào vẫn bị thu phí.

Cách kiểm tra và tránh bị trừ phí

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng, xem lịch sử giao dịch tháng 11/2026 và tìm các dòng phí SMS hoặc phí dịch vụ.

Bước 2: Bật thông báo biến động số dư trên ứng dụng. Các ngân hàng đều khuyến nghị cách này để tiết kiệm phí, ví dụ OCB với OCB OMNI, Vietbank với Vietbank Digital Plus...

Bước 3: Hủy SMS Banking nếu không cần.