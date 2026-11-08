Bán hơn mười ba nghìn chiếc với giá đắt đỏ, robot siêu mô phỏng U1Pro có thực sự đáng tiền?

Xuất hiện tại hội nghị Ô Trấn (Trung Quốc), robot siêu mô phỏng U1Pro thu hút hơn mười ba nghìn đơn hàng dù giá rất đắt. Liệu cỗ máy trị giá gần mười bảy vạn tệ này có thực sự đáp ứng được đời sống hay chỉ để vỗ về cảm xúc?

Tại hội nghị Ô Trấn (Trung Quốc) vừa qua, khu vực trưng bày robot đã chứng kiến cảnh tượng người xem vây kín không một chỗ trống. Đám đông đổ dồn về đây không đơn thuần vì sự tò mò đối với khái niệm người máy nói chung, mà chính thiết kế thực tế của sản phẩm mang tên U1Pro đã tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Cỗ máy này được nhà sản xuất định vị là robot đồng hành siêu mô phỏng sinh học, với giá niêm yết lên tới 16,98 vạn nhân dân tệ cho cả hai phiên bản nam và nữ.

Được chính thức công bố vào ngày 30 tháng 6 tại Thâm Quyến trước khi xuất hiện tại Ô Trấn vào đầu tháng 11, U1Pro nhanh chóng tạo ra một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Bất chấp mức giá đắt đỏ, sức mua lại khiến nhiều người bất ngờ khi lượng đơn đặt hàng mở bán từ ngày 2 tháng 6 đến nay đã vượt mốc 13.000 chiếc, trong đó đợt giao hàng đầu tiên đã hoàn tất vào ngày 16 tháng 9.

Điểm nổi bật nhất ở cỗ máy này là lớp da silicon sinh học tinh xảo đến mức nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông. Robot có thể chớp mắt, quay đầu, mỉm cười, giơ tay, bắt tay, đồng thời duy trì đối thoại liên tục và nhận biết cảm xúc của người đối diện.

Robot đồng hành siêu mô phỏng sinh học U1Pro gây chú ý lớn tại hội nghị Ô Trấn với giá bán 16,98 vạn tệ cho cả bản nam và nữ, đã nhận hơn 13.000 đơn đặt hàng từ đợt mở bán trước tháng 6 và hoàn tất giao đợt đầu vào tháng 9.

Để đạt được độ chân thực đó, nhà sản xuất trang bị cho dòng sản phẩm này 88 khớp chuyển động tự do cùng đốt sống cổ sinh học hai điểm tựa. Khuôn mặt của máy tích hợp nhiều cụm truyền động siêu nhỏ, cho phép thể hiện hàng chục vi biểu cảm mượt mà. Về mặt phần mềm, robot vận hành dựa trên một mô hình cảm xúc lớn, có khả năng phân biệt chính xác hơn 20 loại sắc thái tình cảm với tỷ lệ chuẩn xác lên tới 90%.

Tuy vậy, câu hỏi lớn nhất được công chúng đặt ra là liệu thiết bị này có đáp ứng được nhu cầu thực tế của một người bình thường. Xét theo công bố từ phía sản xuất, khả năng của máy chỉ gói gọn ở việc trò chuyện hằng ngày, xoa dịu cảm xúc, nhắc nhở lịch trình, tương đương một chiếc loa thông minh mang hình hài thực thể.

Ngược lại, danh sách những điều cỗ máy này không làm được lại dài hơn rất nhiều. Nó không thể vào bếp nấu ăn, không thể tự quét dọn, giặt giũ, lau sàn hay sắp xếp phòng ốc, và tuyệt đối không thể thay thế hộ lý chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp. Khi đối mặt không gian chật hẹp hoặc mặt sàn nhiều chướng ngại vật, thiết bị vẫn hoàn toàn bất lực.

Thông số kỹ thuật của U1Pro gồm 88 khớp chuyển động tự do, đốt sống cổ sinh học hai điểm tựa, hàng chục bộ truyền động vi mô trên mặt và mô hình cảm xúc lớn nhận biết hơn 20 loại cảm xúc với độ chính xác 90%.

Người mua bỏ ra số tiền lớn rốt cuộc chỉ nhận về một phương tiện giải khuây, nghe nhạc hoặc xem phim, chứ không thể kỳ vọng robot gánh vác các thao tác phức tạp. Sự đắt đỏ của sản phẩm tập trung ở ba yếu tố kỹ thuật then chốt.

Đầu tiên là lớp da silicon sinh học đòi hỏi quy trình xử lý cực kỳ khắt khe nhằm đảm bảo độ mềm, độ đàn hồi kéo giãn mà không bị rách, cùng với hàng mi và chân mày phải cấy thủ công từng sợi. Kế đến là hàng chục mô tơ siêu nhỏ điều khiển chuyển động ngũ quan một cách độc lập để tránh tình trạng đơ cứng.

Sau cùng là hệ sinh thái tương tác cảm xúc đồng bộ gồm thuật toán nhận diện thị giác, quản lý bộ nhớ và cơ chế mã hóa cục bộ bảo vệ quyền riêng tư. Do sản lượng chỉ đạt vài nghìn chiếc mỗi năm nên chi phí sản xuất đơn lẻ bị đẩy lên rất cao.

Sự xuất hiện của U1Pro diễn ra đúng vào thời điểm năm 2026 được xem là năm bản lề sản xuất hàng loạt của ngành công nghiệp robot hình người Trung Quốc.

Trong năm nay, lượng robot xuất xưởng của quốc gia này đã vượt 40.000 chiếc, chiếm hơn 90% sản lượng toàn cầu, với dự báo cả năm đạt 50.000 chiếc và quy mô thị trường vượt 10 tỷ nhân dân tệ.

Dù ngành công nghiệp này mới ở giai đoạn chập chững ban đầu, việc hoàn thiện hệ thống chế tạo và chuỗi linh kiện nội địa đang tạo nền móng vững chắc cho tương lai.

Khả năng thực tế của robot chỉ dừng ở mức trò chuyện, an ủi cảm xúc, nhắc việc và làm bạn; máy không thể nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc người già hay xử lý vật cản trong không gian chật hẹp. Giá thành đắt đỏ xuất phát từ ba yếu tố: Da silicon gia công phức tạp cấy lông thủ công, hệ thống mô tơ điều khiển ngũ quan tinh vi, nền tảng cảm xúc mã hóa bảo mật cục bộ và sản lượng giới hạn chỉ vài nghìn chiếc mỗi năm.

Nhìn nhận một cách khách quan, khoản tiền hơn 16 vạn tệ bỏ ra không mang về cho người dùng một người giúp việc thực thụ, mà thực chất chỉ là một tấm vé trải nghiệm trong thời đại tiêu dùng cảm xúc.

Robot có thể tạm thời xoa dịu nỗi cô đơn, nhưng một cỗ máy lạnh lẽo hoàn toàn không có cảm xúc riêng biệt và không bao giờ có thể thay thế được sự gắn kết chân thực giữa con người với con người. Với những giá trị thực tế đó, việc xuống tiền sở hữu cỗ máy này rõ ràng là điều không đáng để lựa chọn.