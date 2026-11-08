Giá iPhone 18 Pro Max ở Việt Nam bắt đầu giảm

Sau gần 2 tháng kể từ khi ra mắt, giá iPhone 18 Pro Max đã dần hạ nhiệt khi một số đại lý bắt đầu giảm giá nhẹ cho mẫu điện thoại rất được ưa chuộng này. Bên cạnh đó, nguồn cung của iPhone 18 Pro Max cũng đang có sự ổn định.

Giá iPhone 18 Pro Max giảm, nguồn cung dồi dào hơn

iPhone 18 Pro Max được bán chính thức tại Việt Nam từ giữa tháng 9/2026. Giá Apple niêm yết từ 41.999.000 đồng cho bản 256GB đến 80.999.000 đồng cho bản 2TB. Các chuỗi bán lẻ lớn hiện bán với mức giá tương đương khoảng 41.990.000 đồng cho bản 256GB.

Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số đại lý bán lẻ, mức giá iPhone 18 Pro Max đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, Minh Tuấn Mobile đang bán ra iPhone 18 Pro Max với giá 41.690.000 đồng cho bản 256GB. Mức này thấp hơn giá Apple 309.000 đồng và thấp hơn giá phổ biến tại các chuỗi lớn 300.000 đồng.

Viettel Store cũng giảm giá cho iPhone 18 Pro Max bản 256GB màu Đen 500 nghìn đồng, tương ứng với giá 41.490.000 đồng. Các màu sắc khác vẫn giữ nguyên giá 41.990.000 đồng.

2 màu sắc được ưa chuộng nhất của iPhone 18 Pro Max: Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh

Tại Thế Giới Di Động (TGDĐ), CellphoneS và FPT Shop, iPhone 18 Pro Max vẫn neo giá ở mức 41.990.000 đồng (256GB), 48.490.000 đồng (512GB), 61.490.000 đồng (1TB) và 80.990.000 đồng (2TB).

Ngoài giảm giá trực tiếp, các chuỗi chủ yếu ưu đãi gián tiếp: thu cũ đổi mới được trợ giá đến 5 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng máy, kèm trả góp 0%.

So với iPhone 18 Pro, bản Pro Max giảm giá muộn hơn. Ngay từ đầu tháng 10/2026, iPhone 18 Pro đã giảm khoảng 500.000 đồng, bản 256GB còn khoảng 38,5 triệu đồng. Ở mỗi mức dung lượng, iPhone 18 Pro Max đắt hơn iPhone 18 Pro khoảng 3 triệu đồng.

Theo Minh Tuấn Mobile, việc điều chỉnh giá iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chủ yếu xuất phát từ chính sách kinh doanh của từng nhà bán lẻ, nhằm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm. Hệ thống cho rằng giá mới “có tính cạnh tranh hơn”. Tuy nhiên, chính sách này vừa được áp dụng nên cần thêm thời gian để thống kê và đánh giá đầy đủ tác động đến doanh số.

Bên cạnh đó, đại diện hệ thống cũng cho biết nguồn hàng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện ổn định hơn nhiều so với lúc mới mở bán. Dù vậy, một số cấu hình và màu có nhu cầu cao vẫn thiếu hàng, điển hình là iPhone 18 Pro Max 512GB màu Đỏ Burgundy và Glacier (Xanh Băng Thanh). Theo hệ thống, việc có hàng các phiên bản này còn tùy vào lượng hàng nhập về và tốc độ bán ra ở từng thời điểm. Điều này cũng khớp với việc Burgundy và Băng Thanh là hai màu gần như không giảm giá trên thị trường.

Mức giảm giá iPhone 18 Pro Max được áp dụng tùy theo chính sách của hệ thống bán lẻ

Vì sao giá iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm?

Ở Việt Nam, các nhà bán lẻ cho rằng việc giảm giá chủ yếu xuất phát từ chính sách riêng của từng hệ thống. Trên thế giới, ngày 09/10/2026, Nikkei Asia đưa tin Apple đã yêu cầu một số nhà cung ứng cắt giảm sản xuất linh kiện cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Theo Nikkei Asia, đơn hàng tháng 10 bị cắt ít nhất 15% so với yêu cầu ban đầu, có nguồn nói mức cắt từ 15% đến 20%. Nguyên nhân được cho là chi phí chip nhớ tăng mạnh khiến giá bán tăng, làm sức mua giảm. Reuters cho biết chưa thể xác minh ngay thông tin này, còn Apple không bình luận.

Tại Mỹ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD và 1.299 USD, đều cao hơn đời iPhone 17 Pro 100 USD. Theo ước tính của TrendForce, chi phí bộ nhớ trong iPhone 18 Pro 256GB tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 34% chi phí linh kiện thay vì 10% như trước.

Cũng theo Nikkei Asia, sức mua yếu đi còn có thể do Apple đổi lịch ra mắt: iPhone 18 bản thường được dời sang đầu năm 2027. Ở chiều ngược lại, Counterpoint ghi nhận doanh số iPhone 18 Pro tại Trung Quốc trong 3 ngày đầu mở bán tăng 12% so với cùng kỳ.

Sắp tới, có 2 dịp mua sắm gần nhất là ngày 11/11/2026 và Black Friday ngày 27/11/2026. Tại Trung Quốc, từ ngày 20/10/2026, Apple đã có phiếu giảm 300 nhân dân tệ (khoảng 1,16 triệu đồng) cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên gian hàng chính thức ở một sàn thương mại điện tử.