Việt Nam sắp có nhà máy thông minh mới, sử dụng công nghệ ngoại siêu xịn

Việt Nam sắp có “Nhà máy thông minh” sẽ được triển khai bằng vốn ODA không hoàn lại.

Ảnh minh họa

Với tổng vốn ODA không hoàn lại khoảng 8,3 triệu USD, dự án “Nhà máy thông minh” dự kiến hỗ trợ 30 doanh nghiệp cải tiến sản xuất, đào tạo 150 nhân lực và xây dựng trung tâm trình diễn, kiểm chứng công nghệ nhà máy thông minh.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân với Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) về dự án ODA "Nhà máy thông minh" theo hình thức trực tuyến diễn ra ngày 06/11/2026.

Theo thông tin do đại diện MSS trao đổi, dự án được triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở sản xuất ở Việt Nam với bốn nội dung chính: Xây dựng trung tâm trình diễn và kiểm chứng; hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất cho 30 doanh nghiệp; đào tạo khoảng 150 nhân lực chuyên môn về chuyển đổi số; xây dựng lộ trình hướng tới sản xuất thông minh cho các doanh nghiệp tại địa phương.

Về kinh phí, dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại với tổng quy mô 11.454 tỷ won, tương đương khoảng 8,3 triệu USD; trong đó dành khoảng 3 triệu USD để hỗ trợ 30 doanh nghiệp. Thời gian triển khai dự kiến là 4 năm, từ năm 2026 đến năm 2029.

Phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ thiết kế, trang bị thiết bị, phần mềm và đào tạo nhân lực vận hành trung tâm trình diễn, kiểm chứng; đồng thời chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nhà máy thông minh.

Phía Việt Nam phối hợp cung cấp địa điểm, cơ sở hạ tầng, bố trí nhân lực vận hành, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến miễn, hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp tham gia.

Để triển khai dự án hiệu quả, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị làm rõ 5 nội dung: Mục tiêu và nội hàm mô hình nhà máy thông minh; Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp; công nghệ áp dụng; Khả năng đầu tư và duy trì kết quả sau dự án; Quy mô và hiệu quả sử dụng kinh phí.

Theo Bộ trưởng, dự án cần xác định rõ phạm vi, lĩnh vực và công nghệ ưu tiên, tránh triển khai dàn trải. Việc lựa chọn công nghệ cần gắn với từng công đoạn sản xuất, bảo đảm mang lại hiệu quả thực chất cho doanh nghiệp.

Mục tiêu dự án không chỉ dừng ở khảo sát, tư vấn và đào tạo mà phải hình thành những mô hình nhà máy thông minh có khả năng vận hành, ứng dụng và nhân rộng. Theo đó, Bộ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc cần làm rõ giải pháp công nghệ, công đoạn ưu tiên và phương án hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sau khi dự án kết thúc.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ trưởng đề nghị thành lập nhóm công tác chung, chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cuộc làm việc trực tiếp vào giữa tháng 11, đồng thời cảm ơn phía Hàn Quốc đã đồng hành cùng chuẩn bị dự án.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Bộ KH&CN, thúc đẩy dự án sớm đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Với sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm từ Hàn Quốc, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam. Quan trọng hơn, việc hình thành các mô hình nhà máy thông minh gắn với nhu cầu thực tiễn sẽ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, tối ưu quy trình, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.