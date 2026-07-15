Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt sedan mới giá dưới 500 triệu đồng: Có cả bản điện và hybrid, tiêu thụ nhiên liệu 1,01L/100km

Chỉ sau 72 giờ mở bán đặt trước tại quê nhà, mẫu xe đã ghi nhận 18.173 đơn hàng cho thấy sức hút đáng kể của dòng xe điện mới trong phân khúc sedan cỡ trung.

Theo Phó Chủ tịch điều hành Chery Auto Li Xueyong, Chery Fulwin A9 đã nhận được 18.173 đơn đặt trước chỉ trong ba ngày kể từ khi chính thức mở bán vào ngày 9/7/2026. Kết quả này được công bố ngày 13/7, đánh dấu màn ra mắt tích cực của mẫu sedan mới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường xe điện Trung Quốc.

Fulwin A9 được định vị ở phân khúc sedan cỡ trung với kích thước dài 4.836 mm, rộng 1.896 mm, cao 1.489 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Thiết kế thân xe hướng đến tính khí động học với hệ số cản gió 0,223 Cd nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Xe có bảy tùy chọn màu sơn, trong đó có các màu nổi bật như Đỏ Begonia và Tím Khói Núi.

Ảnh minh họa

Về hệ truyền động, phiên bản thuần điện sử dụng động cơ điện dẫn động cầu sau công suất 178 kW (239 mã lực), kết hợp bộ pin lithium-sắt-photphat Rhino E dung lượng 70,11 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC, xe có phạm vi hoạt động tối đa 655 km sau mỗi lần sạc. Giá bán dự kiến của phiên bản này dao động từ 115.900 đến 135.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 17.100-20.050 USD).

Bên cạnh đó, Chery cũng cung cấp phiên bản plug-in hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin chuyên dụng. Phiên bản này có thể di chuyển thuần điện từ 116-175 km theo tiêu chuẩn WLTC, mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp được công bố là 1,01 lít/100 km và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây.

Hệ thống khung gầm của Fulwin A9 sử dụng treo trước tay đòn kép độc lập và treo sau đa liên kết. Trên các phiên bản cao cấp, xe được trang bị giảm chấn điện từ CDC có khả năng điều chỉnh nhằm cải thiện độ ổn định và sự êm ái khi vận hành.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K, sử dụng chip buồng lái sản xuất trên tiến trình 3 nm. Hệ thống trợ lý giọng nói tích hợp mô hình AI cục bộ với 1,3 tỷ tham số, cho phép điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần câu lệnh kích hoạt cố định.

Trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản gồm hệ thống âm thanh Boya 23 loa công suất 1.080 W, cửa sổ trời toàn cảnh cùng hệ thống điều hòa tích hợp chức năng làm mát và sưởi.

Ở khía cạnh hỗ trợ lái, Fulwin A9 được trang bị hệ thống Falcon ADAS với tổng cộng 27 cảm biến, gồm một LiDAR độ phân giải cao, ba radar sóng milimet, 11 camera và 12 cảm biến siêu âm. Hệ thống này hỗ trợ điều hướng và lái xe trong cả môi trường đô thị lẫn đường cao tốc.

Đối với an toàn pin, Chery cho biết sẽ áp dụng chính sách thay thế xe mới nếu phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn do hiện tượng quá nhiệt của bộ pin, nhằm tăng niềm tin của người dùng đối với dòng xe điện.

Fulwin A9 được phát triển từ các nguyên mẫu coupe fastback từng xuất hiện trong quá trình thử nghiệm trước đây. Chery cũng từng giới thiệu phiên bản wagon của dòng xe này tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh nhằm thể hiện khả năng mở rộng của nền tảng và công nghệ sạc nhanh điện áp 800 V.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Chery bán được 37.686 xe tại thị trường nội địa trong tháng 6/2026, tăng 18,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, doanh số này vẫn thấp hơn 26,7% so với cùng kỳ năm 2025 và tương ứng với khoảng 2,3% thị phần ô tô tại Trung Quốc. Trước đó, hãng đạt doanh số 31.738 xe trong tháng 5 và 30.520 xe trong tháng 4, cho thấy xu hướng tăng trưởng dần khi liên tục bổ sung các mẫu xe điện mới vào danh mục sản phẩm.