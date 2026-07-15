Từ ngày 15/8, người dân dùng VNeID nhận được nhiều quyền lợi mới

Bắt đầu từ ngày 15/8, người dân khi sử dụng ứng dụng VNeID được miễn giảm nhiều loại phí khi đáp ứng đủ các điều kiện số hóa theo quy định mới nhất của Chính phủ.

Theo Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số vừa được Chính phủ ban hành, một giai đoạn giao dịch hành chính mới sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc người dân sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn, giảm phí và lệ phí khi tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua nền tảng định danh điện tử. Đây là bước đi đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo Điều 5, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoàn thành tích hợp 05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID theo Phụ lục I và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện tại Phụ lục II, III sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tương ứng đối với thủ tục hành chính đó.

Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Việc áp dụng các chính sách này cũng không làm hạn chế quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công của người dân.

Theo Điều 4, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Bên cạnh đó, công dân có trách nhiệm chủ động cung cấp, cập nhật và tích hợp chính xác thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử cũng như các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Còn theo Điều 7, VNeID sẽ là nền tảng giúp người dân truy cập dữ liệu số cá nhân, định danh và xác thực điện tử; cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hỗ trợ nộp hồ sơ điện tử; liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động để thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch hợp pháp khác; đồng thời trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với Nhà nước, doanh nghiệp và giữa người dân với nhau.

Đáng chú ý, Nghị quyết khẳng định việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ xác thực điện tử khi thực hiện dịch vụ công có giá trị pháp lý xác nhận chủ thể đã thực hiện và chấp thuận giao dịch.

Hiện nay, danh mục các loại giấy tờ và thông tin cơ bản có thể tích hợp trên ứng dụng VNeID bao gồm: giấy khai sinh, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, số thuê bao di động, sổ sức khỏe điện tử, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin lý lịch tư pháp, mã số thuế cá nhân, giấy đăng ký kết hôn, thông tin tài khoản an sinh xã hội cùng các văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Việc hoàn thiện kho dữ liệu cá nhân này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ trong tương lai.