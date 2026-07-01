Tài khoản ngân hàng thuộc trường hợp sau sẽ bị đóng từ 30/7

Hạn cuối để những khách hàng trong trường hợp này thực hiện thao tác duy trì tài khoản là ngày 29/7/2026.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa phát đi thông báo về việc đóng một số tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

Theo đó, kể từ ngày 30/7/2026, LPBank sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời hai điều kiện: không còn số dư và không phát sinh bất kỳ giao dịch nào liên tục trong vòng 12 tháng.

Ngân hàng cho biết việc rà soát và đóng các tài khoản không còn hoạt động được thực hiện căn cứ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy định nội bộ của LPBank về việc mở, sử dụng và đóng tài khoản thanh toán.

Từ ngày 30/7/2026, LPBank sẽ đóng các tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tiếp. (Ảnh minh hoạ)

Để tránh bị đóng tài khoản, khách hàng cần chủ động kích hoạt lại trước thời điểm ngân hàng triển khai. Theo hướng dẫn của LPBank, khách hàng chỉ cần thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính trên tài khoản như nộp tiền, chuyển khoản hoặc các giao dịch tài chính khác. Ngoài ra, việc đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank cũng được xem là cách để duy trì trạng thái hoạt động của tài khoản.

LPBank lưu ý ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch trực tuyến 24/7, giúp khách hàng có thể kích hoạt lại tài khoản mà không cần đến quầy giao dịch.

Theo kế hoạch, hạn cuối để khách hàng thực hiện các thao tác duy trì tài khoản là ngày 29/7/2026. Nếu sau thời điểm này ngân hàng không nhận được phản hồi hoặc tài khoản vẫn không phát sinh hoạt động, LPBank sẽ tiến hành đóng tài khoản từ ngày 30/7.

Sau khi tài khoản bị đóng, khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng *8668 hoặc đến các chi nhánh, phòng giao dịch của LPBank để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Việc đóng các tài khoản không còn hoạt động trong thời gian dài là biện pháp được nhiều ngân hàng triển khai trong những năm gần đây nhằm rà soát hệ thống, giảm số lượng tài khoản "ngủ đông", đồng thời bảo đảm công tác quản lý dữ liệu khách hàng và vận hành hệ thống thanh toán theo quy định.

Các tài khoản bị đóng theo diện này thường là những tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thay vì các tài khoản vẫn đang được khách hàng sử dụng thường xuyên.

Trước LPBank, nhiều ngân hàng đã triển khai chính sách rà soát và đóng các tài khoản thanh toán không còn hoạt động trong thời gian dài.

Cụ thể, Techcombank và Agribank đưa vào diện đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng và có số dư sau khi trừ phí dưới 50.000 đồng. Riêng Techcombank quy định ngưỡng này áp dụng với cả số dư ngoại tệ quy đổi tương đương.

SHB cũng thực hiện đóng các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch trong 24 tháng liên tục kể từ cuối năm 2025.

Trong khi đó, Sacombank áp dụng thời hạn ngắn hơn, chỉ 6 tháng đối với các tài khoản có số dư bằng 0 đồng và không phát sinh giao dịch. Quy định này chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm khách hàng mở tài khoản dự phòng hoặc ít sử dụng.

Theo LPBank