Việt Nam bất ngờ dẫn đầu Đông Nam Á về một xu thế đang gây sốt toàn cầu: Xếp trên cả Thái Lan, Indonesia

Trong khi các quốc gia Đông Nam Á ưa dùng cho nhiều mục đích đa phương tiện, giải trí, Việt Nam lại có hướng đi chuyên sâu vào nghiên cứu, học tập.

Những chỉ số ấn tượng của Gemini ở Đông Nam Á

Trong Báo cáo Gemini: Đông Nam Á 2026 được công bố hôm nay, Google cho biết số lượng người dùng hoạt động trên ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua.

Đây là ứng dụng đạt tốc độ tăng trưởng kỷ lục nhanh nhất trong số các ứng dụng Google từng ra mắt tại khu vực này. Gemini cũng đồng thời vươn lên trở thành trợ lý AI được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan.

Thành công của Gemini tại khu vực bắt nguồn từ khả năng thông thạo ngôn ngữ địa phương. Gần 70% số câu lệnh tại khu vực được gửi bằng tiếng mẹ đẻ, dẫn đầu là Việt Nam (89%), Thái Lan (87%) và Indonesia (84%).

Theo Hệ thống Đánh giá Toàn diện Mô hình Ngôn ngữ Đông Nam Á (SEA-HELM) do viện nghiên cứu AI hàng đầu AI Singapore thực hiện, Gemini được đánh giá là mô hình ngôn ngữ lớn có hiệu năng tổng thể xuất sắc nhất cho các ngôn ngữ Đông Nam Á.

Báo cáo của Google cũng chỉ ra xu hướng tương tác với AI của người dùng khu vực đang dần thay đổi theo hướng tiện lợi và hướng đến sáng tạo nhiều hơn.

Gần ba phần tư số lượng yêu cầu gửi đến Gemini trên toàn khu vực xuất phát từ các thiết bị di động. Nhờ khả năng tương tác thoải mái bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, người dùng đang dần bỏ qua bàn phím, thay vào đó, họ phụ thuộc vào câu lệnh hội thoại, hình ảnh và video với hơn 40% số câu lệnh, và sử dụng hoàn toàn bằng giọng nói cho hơn 10% số câu lệnh.

Khoảng 40% truy vấn yêu cầu Gemini tạo ra các đầu ra hoàn toàn mới, điển hình như hình ảnh, âm nhạc, video và soạn thảo tài liệu. Trong năm qua, người dùng khắp Đông Nam Á đã tạo ra 5 tỷ hình ảnh bằng Nano Banana mô hình tạo ảnh của Google. Họ cũng đã sáng tác gần 1 triệu bài hát kể từ khi Lyria 3 mô hình tạo nhạc của Gemini, được ra mắt tại khu vực.

Người dùng thường xuyên xem Gemini như một trợ lý nghiên cứu để tóm tắt các tài liệu chuyên sâu và cấu trúc lại dữ liệu thô hoặc là đối tác tư duy để đưa ra lời khuyên, đóng góp ý kiến và đề xuất – ví dụ như ý tưởng quà tặng sinh nhật, điểm đến du lịch, và các bước giải quyết vấn đề cụ thể.

Việt Nam dẫn đầu khu vực về ứng dụng Gemini trong học thuật

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về cả tần suất sử dụng trong học thuật lẫn tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini.

Cụ thể, Việt Nam sở hữu tỷ lệ sử dụng tiếng bản xứ cao nhất khu vực, với 89% số câu lệnh được gửi bằng tiếng Việt. Đóng vai trò là cầu nối quan trọng vươn ra thị trường toàn cầu, người dùng Việt Nam dựa vào khả năng dịch thuật và bản địa hóa của Gemini nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Đông Nam Á.

Cũng theo báo cáo, Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á trong việc ứng dụng AI vào học tập một cách có trách nhiệm, trong đó các hoạt động học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh.

Hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ Ôn thi Gemini Canvas (Gemini Canvas Exam Preparation tool) mỗi tháng, trong khi các nhà giáo dục tạo ra 55.000 yêu cầu liên quan đến hỗ trợ giảng dạy mỗi ngày.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu khu vực về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ lập trình và tư duy toán học trên Gemini. Đáng chú ý, gần một phần ba tổng tương tác diễn ra trên nền tảng máy tính, thể hiện tính tập trung và kỹ thuật cao trong các tác vụ mà người dùng Việt Nam đang cộng tác với Gemini.

Trong khi Việt Nam áp dụng Gemini trong nghiên cứu, học tập, các quốc gia Đông Nam Á còn lại có xu hướng sử dụng công cụ AI cho những mục đích và thói quen khác nhau.

Người dùng Indonesia cực kỳ yêu thích tính năng sáng tạo hình ảnh. Kể từ khi ra mắt Imagen 3 (mô hình tạo ảnh của Google), nước này đã tạo ra hơn 9 triệu hình ảnh tùy chỉnh mỗi ngày - con số cao nhất trong khu vực. 1 trên 3 câu lệnh tại Indonesia đều liên quan đến việc sáng tạo nội dung trực quan.

Singapore là quốc gia có tỷ lệ đón nhận Gemini trên đầu người cao nhất toàn cầu và có sự phân hóa theo thời gian biểu rõ rệt.

Những ngày trong tuần, họ chủ yếu sử dụng Gemini cho các công việc nặng như phân tích dữ liệu, tìm lỗi bộ mã và lập trình chuyên sâu. Nghỉ xả hơi cuối tuần, người dùng chuyển sang các chủ đề cá nhân và phong cách sống như quản lý tài chính cá nhân, lên kế hoạch du lịch.

Người dùng Thái Lan có xu hướng tìm đến Gemini cho các nhu cầu phong cách sống thường nhật nhiều nhất khu vực (chiếm 1/3 tổng số câu lệnh cả nước).

Gemini được dùng để tìm kiếm ý tưởng trang trí nhà cửa, công thức món ăn tốt cho sức khỏe, hay tìm kiếm các địa điểm cà phê check-in đang hot.

Nhóm người dùng trẻ tuổi dùng Gemini để trò chuyện chuyên sâu, viết lách sáng tạo. Trong khi đó, thế hệ lớn tuổi lại rất ưa chuộng các tính năng đa phương thức (như chụp ảnh nhãn thực phẩm để hỏi chế độ dinh dưỡng hoặc dùng lệnh giọng nói để tìm thông tin sản phẩm khi đi mua sắm).

Philippines là quốc gia duy nhất trong khu vực có tỷ lệ người dùng nữ giới sử dụng Gemini cao hơn nam giới. Nhóm người dùng nữ tại đây thường sử dụng Gemini cho các mục đích viết học thuật và viết sáng tạo.

Là thủ phủ của ngành dịch vụ thuê ngoài, người dùng Philippines ứng dụng mạnh mẽ Gemini vào việc tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng: soạn thảo email phản hồi, giải quyết khiếu nại, dịch thuật và xây dựng nội dung sản phẩm.

Xu hướng tăng trưởng ở Đông Nam Á đã đóng góp vào cột mốc 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng trên toàn cầu. Điều này được thúc đẩy bởi lực lượng dân số trẻ, am hiểu công nghệ của Đông Nam Á – với gần 40% dân số dưới 25 tuổi – cùng năng lực xử lý ngôn ngữ địa phương vượt trội của Gemini.

“ Chúng tôi vô cùng tự hào khi thấy Gemini đã trở thành lựa chọn AI hàng đầu cho rất nhiều người dùng tại Đông Nam Á. Những số liệu trong báo cáo minh chứng rằng AI không còn là công cụ của tương lai, mà là một cộng sự đồng hành không thể thiếu đang trực tiếp định hình cách chúng ta làm việc, học tập và sinh hoạt hiện nay”, Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á chia sẻ.