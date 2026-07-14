Tin cực vui cho hàng chục triệu người dùng VNeID: Được miễn, giảm hàng loạt phí, lệ phí

Người dân dùng VNeID sẽ hưởng hàng loạt chính sách miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí từ ngày 15/8.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, trong đó quy định chính sách giảm tới 100% một số khoản phí, lệ phí đối với công dân đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo Phụ lục III ban hành kèm Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, Chính phủ quy định giảm các khoản phí, lệ phí đối với một số giao dịch phổ biến, có giá trị lớn.

Đáng chú ý, đối với lệ phí trước bạ nhà, đất, công dân được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Chính sách chỉ áp dụng một lần duy nhất trong một năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Để được hưởng chính sách này, công dân phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại Phụ lục I.

5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản gồm: Giấy khai sinh; Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin số thuê bao di động và Sổ sức khỏe điện tử.

Đối với ô tô, mức thu lệ phí trước bạ được giảm 50% khi đăng ký quyền sở hữu. Chính sách cũng chỉ áp dụng một lần duy nhất trong một năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Đặc biệt, đối với xe mô tô, công dân được giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu. Chính sách áp dụng một lần duy nhất trong một năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Điều kiện để được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy là công dân đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại Phụ lục I.

Bên cạnh lệ phí trước bạ, Nghị quyết cũng quy định giảm 50% mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Theo quy định hiện hành, mức thu phí thẩm định được xác định bằng tổng mức đầu tư dự án nhân với tỷ lệ tính phí. Mức phí phải nộp tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150 triệu đồng/dự án.

Với chính sách ưu đãi tại Nghị quyết, mức thu phí được giảm 50%, tương đương mức tối thiểu còn 250.000 đồng/dự án và tối đa 75 triệu đồng/dự án.

Để được giảm khoản phí này, công dân phải hoàn thành việc tích hợp thành công thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thiết yếu khác về công trình và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định tại Phụ lục I trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời, công dân phải thực hiện đăng ký thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy qua dịch vụ công trực tuyến.

Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP xác định VNeID là ứng dụng định danh quốc gia phục vụ phát triển công dân số, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đây cũng là kênh giao tiếp chính thức, bảo đảm an toàn, bảo mật giữa Nhà nước với người dân, người dân với doanh nghiệp và giữa người dân với nhau.

Theo đó, VNeID sẽ tiếp tục được phát triển, mở rộng nhiều chức năng như cho phép công dân truy cập, quản lý dữ liệu cá nhân; định danh, xác thực điện tử; cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính.

Ứng dụng cũng được kết nối với tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động nhằm hỗ trợ thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và thực hiện các giao dịch khác.

Theo danh mục tại Phụ lục I, hàng loạt thông tin, giấy tờ thiết yếu được tích hợp, cập nhật trên VNeID, gồm giấy khai sinh; thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động; thông tin tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử; giấy phép lái xe; chứng nhận đăng ký xe; thông tin văn bằng, chứng chỉ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tin lý lịch tư pháp; mã số thuế cá nhân và giấy đăng ký kết hôn.