Cơ quan Thuế gửi thông báo quan trọng đến tất cả những ai dùng eTax Mobile

Người nộp thuế cần chú ý tính năng này trên eTax Mobile.

Mới đây, Thuế tỉnh Khánh Hoà đã đăng tải hướng dẫn người nộp thuế gửi và theo dõi phản hồi vướng mắc về nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile.



Theo đó, nhằm tạo thuận lợi và bảo đảm người nộp thuế nắm bắt chính xác, kịp thời nghĩa vụ thuế của mình, ứng dụng eTax Mobile đã được nâng cấp, bổ sung tính năng cho phép người nộp thuế gửi các thông tin vướng mắc về nghĩa vụ thuế và theo dõi kết quả trả lời của cơ quan thuế mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại thông minh.

Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh đã có tài khoản eTax Mobile có thể gửi thông tin vướng mắc về nghĩa vụ thuế trong 5 nhóm thông tin: Thu từ đất; lệ phí trước bạ tài sản khác (trừ nhà đất); thu từ hoạt động kinh doanh; thu từ tiền công, tiền lương; các khoản thu khác.

Nguồn: Thuế tỉnh Khánh Hoà

Người nộp thuế thực hiện tra cứu và gửi vướng mắc nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh VNeID đã được định danh mức độ 2



Bước 2: Chọn mục "Nộp thuế". Sau đó nhấn nút "Tra cứu" và chọn "Nộp tất cả", hệ thống sẽ hiển thị màn hình hộp thoại thông báo

Bước 3: Tại màn hình hộp thoại thông báo, chọn "Gửi phản hồi" nếu có vướng mắc về nghĩa vụ thuế cần gửi đến cơ quan thuế/ Chọn "Bỏ qua" nếu không phát sinh vướng mắc.

Bước 4: Tại màn hình "Phản hồi nộp thuế", hệ thống sẽ hiển thị danh sách chi tiết từng khoản nộp. NNT lựa chọn và nhấn "Gửi phản hồi" tại các khoản nộp có phát sinh vướng mắc về nghĩa vụ thuế. Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình "Gửi phản hồi nghĩa vụ thuế". Người nộp thuế nhập nội dung phản hồi và tải lên tài liệu đính kèm (nếu có).

Bước 5: Nhấn nút "Tiếp tục", hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận, chọn "Gửi phản hồi" để gửi phản hồi tới cơ quan thuế

Bước 6: Để tra cứu kết quả phản hồi, chọn mục "Nhóm chức năng nộp thuế" tại màn hình trang chủ của eTax Mobile.

Sau đó, chọn "Tra cứu thông tin phản hồi nghĩa vụ thuế", nhập thông tin (người nộp thuế có thể tìm kiếm theo ID khoản nộp/ID phản hồi/khoảng thời gian) và nhấn "Tra cứu", hệ thống sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm.

Bước 7: Chọn "Xem chi tiết" để xem chi tiết trạng thái xử lý và nội dung trả lời phản hồi của cơ quan thuế

Một số lưu ý

Thuế tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh, thời hạn trả kết quả phản hồi vướng mắc là 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận vướng mắc nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Khi có kết quả trả lời từ cơ quan thuế, ứng dụng eTax Mobile sẽ tự động thông báo cho người nộp thuế biết hoặc người nộp thuế có thể tự tra cứu tại chức năng "Thông báo hành chính của CQT".

Người dùng eTax Mobile có thể nhận diện tình trạng xử lý của cơ quan thuế qua màu sắc nút "Kết quả". Cụ thể, nút có màu đỏ nghĩa là cơ quan thuế đang xử lý; nút có màu xanh nghĩa là cơ quan thuế đã có kết quả trả lời. Người nộp thuế có thể đọc nội dung trả lời và tài liệu đính kèm (nếu có).

Cơ quan Thuế thông tin, việc triển khai chức năng tiếp nhận và trả lời vướng mắc về nghĩa vụ thuế bằng phương thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile góp phần nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong công tác quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi để người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hà Giang