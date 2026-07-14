Thị trường “sốt xình xịch” trước ngày chính thức đặt cọc sớm VinFast VF 2

Thị trường xe Việt đang “phát sốt” khi đồng hồ đếm ngược ngày mở cọc sớm mẫu xe điện mini VF 2 đang chuyển sang những vòng quay cuối cùng. Chỉ còn ít ngày nữa, giai đoạn mở cọc sớm “3 ngày vàng” từ 15/7 đến 17/7 sẽ mang đến cơ hội sở hữu ô tô với giá chỉ từ 100 triệu đồng.

Cơ hội tốt nhất lịch sử: Chỉ từ 100 triệu đồng sở hữu ô tô

Giữa tháng 7, không khí tại các đại lý VinFast và trên khắp các diễn đàn ô tô đang nóng lên từng giờ. "Tôi đã sẵn sàng, chỉ chờ đúng ngày 15/7 là chốt đơn ngay một chiếc VF 2 cho bà xã đi chợ, đón con", anh Nguyễn Sơn Nam, một chủ xe tương lai tại Hà Nội chia sẻ hai vợ chồng đã sớm bàn bạc ngay từ ngày đầu tiên VinFast công bố mẫu xe mới.

Giống như anh Nam, trên các mạng xã hội, dù chưa chính thức mở bán, hàng loạt hội nhóm VinFast VF 2 đã được lập ra, thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia thảo luận sôi nổi. Rất đông thành viên đã hẹn nhau cùng đặt cọc sớm trong 3 ngày vàng 15-17/7 để hưởng trọn "ưu đãi chồng ưu đãi".

Cụ thể, khách hàng chỉ cần đặt cọc trước 10 triệu đồng là được hưởng ngay ưu đãi 8 triệu đồng giảm trực tiếp vào giá xe.

Nhưng yếu tố tạo động lực còn là chính sách tri ân dành cho những chủ sở hữu xe xăng VinFast. "Với khách hàng đã từng sở hữu xe xăng VinFast như Lux SA2.0 hay Lux A2.0, đây là cơ hội tốt để mua thêm xe điện với giá hời", reviewer từ kênh Xe Việt nhận định.

Theo đó, nếu sử dụng voucher tri ân của dòng xe Lux SA2.0 trị giá lên đến 80 triệu đồng, giá VF 2 từ mức niêm yết 188 triệu sẽ chỉ còn khoảng 100 triệu đồng. Đáng chú ý, gia đình, người thân của chủ xe cũng có thể sử dụng voucher này để mua xe điện mới, tạo thêm cơ hội chuyển đổi xanh cho nhiều khách hàng hơn.

Như vậy, thị trường có thêm một chiếc ô tô điện che nắng che mưa, an toàn cho cả gia đình nhưng giá bán thực tế sau ưu đãi chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn một chiếc xe máy tay ga cao cấp.

VF 2 cũng được cho là có thể "đè bẹp" xe máy ở khoản chi phí vận hành, bảo dưỡng nhờ cấu tạo động cơ điện đơn giản. Đặc biệt, trong gần 3 năm đầu sở hữu, chủ xe gần như không phải chi tiền năng lượng do xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng. Trong khi giá xăng liên tục biến động, việc sở hữu một chiếc xe điện như VF 2 có thể giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí.

Lựa chọn hoàn hảo thay thế xe máy cả về chi phí lẫn vận hành

Lợi thế về chi phí không phải là ưu điểm duy nhất của VF 2. Với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, trục cơ sở dài 2.065 mm, VF 2 có khả năng len lỏi cực tốt vào các ngõ nhỏ, phố nhỏ - nơi vốn được coi là lãnh địa độc tôn của xe máy.

"VF 2 rất phù hợp với những con đường nhỏ. Tăng tốc và di chuyển trong phố cũng rất hay", reviewer Dương Mx nhận xét.

"Nhỏ mà có võ", VF 2 còn cung cấp một không gian nội thất đủ dùng cho gia đình 4 người lớn, với màn hình thông tin sau vô lăng, điều hòa mát mẻ.

"Mình cao 1m75, nặng 85 kg, ngồi hàng ghế sau từ khoảng sáng trần đến chỗ để chân vẫn rất rộng và thoải mái", anh Đỗ Quang chia sẻ từ trải nghiệm đã có với Minio Green – mẫu xe có kích thước tương đồng VF 2. Trong khi đó, reviewer Dương Mx khẳng định xe nhỏ nhưng cốp khá sâu nên vẫn đảm bảo không gian chứa đồ cho người dùng khi đi chợ, mua đồ...

Tầm nhìn của VF 2 cũng được đánh giá là đủ thoáng để những tay lái mới cảm thấy tự tin và an toàn. Thậm chí, hệ thống treo của xe được nhận xét là "xịn" hơn cả một số mẫu xe có tầm tiền cao hơn. "Đi qua những con lươn, ổ gà hoàn toàn không thấy bị dội lên trên lưng ghế", reviewer Dương Mx đánh giá.

Với ưu đãi giá chỉ từ 100 triệu đồng cùng thiết kế nhỏ gọn, vận hành tiết kiệm, VF 2 đang là lựa chọn thay thế xe máy lý tưởng cho nhiều gia đình Việt. Khi những chiếc xe đầu tiên bắt đầu tới tay khách hàng từ tháng 9/2026, mẫu xe này được dự báo sẽ mở ra làn sóng chuyển đổi xanh tại các đô thị lớn cũng như ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.