Cùng Schannel khám phá AIR CREATOR: Tìm “gu không khí” riêng và lan tỏa giá trị cộng đồng

Mỗi thành viên Schannel đều sở hữu một màu sắc riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần sáng tạo và mong muốn lan tỏa khí chất tiếp sức ước mơ ở sự kiện "Đồng điệu khí chất - Hòa mọi nhịp sống", những nhà sáng tạo nội dung đã có dịp đồng hành cùng một "nhà sáng tạo" đặc biệt khác, nhà sáng tạo không khí, AIR CREATOR Daikin.

Thông qua các AIR CARD, các thành viên Schannel khám phá những trải nghiệm không khí được cá nhân hóa theo từng nhu cầu sống, từ tập trung làm việc, thư giãn đến nghỉ ngơi và vận động.

Không chỉ mang công nghệ đến gần hơn với người dùng trẻ, chuyến xe trải nghiệm AIR CREATOR khí "chất" còn tạo dấu ấn với trạm photobooth "Lan tỏa khí chất - Tiếp sức ước mơ". Với mỗi bức ảnh được chụp tại sự kiện, Daikin sẽ đóng góp 10.000 đồng vào Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam thông qua Hội Sinh viên Việt Nam.

Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng đặc biệt từ các thành viên Schannel. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng sức ảnh hưởng của người trẻ không chỉ nằm ở những nội dung được tạo ra, mà còn ở khả năng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Kan Hy và FOCUS AIR CARD: Không gian tập trung được "may đo"

Theo Kan Hy, đôi khi hiệu suất còn đến từ môi trường xung quanh. Là một người khá "multi-task" - làm nhiều việc cùng lúc, với Kan Hy, một không gian làm việc dễ chịu không chỉ là đủ mát, mà còn cần độ ẩm phù hợp, không khí sạch và một mùi hương yêu thích để duy trì cảm hứng suốt nhiều giờ liền.

Đó cũng là lý do anh ấn tượng với FOCUS AIR CARD. Chế độ này được thiết kế để hỗ trợ người dùng duy trì sự tỉnh táo và khả năng tập trung trong thời gian dài thông qua việc điều chỉnh nhiệt độ một cách linh hoạt thay vì giữ cố định. Đồng thời, máy lọc không khí còn có chức năng khuếch tán hương thơm, tạo cảm giác dễ chịu hơn khi làm việc hoặc sáng tạo nội dung.

"Châu Giang nè" và CHILL OUT AIR CARD: Khi self-care bắt đầu từ lúc trở về nhà

Là người yêu thích dịch chuyển và đề cao trải nghiệm sống, Châu Giang luôn dành nhiều sự quan tâm cho cảm giác mà căn phòng mang lại.

"Riêng mình thì thích CHILL OUT nhất. Sau một ngày làm việc chỉ muốn được thư giãn thôi", cô chia sẻ.

Ở chế độ CHILL OUT, không khí trong phòng không còn vận hành theo những nhịp điệu cơ học. Luồng gió liên tục thay đổi hướng thổi và dao động nhẹ nhàng để mô phỏng cảm giác dễ chịu của gió tự nhiên. Kết hợp cùng hương thơm thư giãn, không gian căn phòng trở thành nơi để cơ thể nghỉ ngơi và tâm trí được "xả hơi" sau ngày dài. Chỉ cần kích hoạt từ xa trên ứng dụng điều khiển, Châu Giang có thể trở về nhà và tận hưởng ngay trạng thái thư thái mà mình yêu thích.

Nam Khánh và SLEEP AIR CARD: Khi giấc ngủ cũng cần được thiết kế riêng

"Mùa hè TP. Hồ Chí Minh thì chắc chắn không thể thiếu điều hòa rồi", Nam Khánh chia sẻ. Nhưng với anh, điều quan trọng hơn cả là làm sao để có một giấc ngủ trọn vẹn mà không bị lạnh buốt giữa đêm hay thức giấc vì không khí quá khô.

Đó cũng là AIR CARD mà Nam Khánh yêu thích nhất: SLEEP.

Ở chế độ này, điều hòa và máy lọc không khí vận hành đồng bộ để tạo nên một môi trường nghỉ ngơi dễ chịu hơn. Thay vì duy trì một mức nhiệt cố định suốt đêm, hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn ngủ, giúp hạn chế cảm giác lạnh buốt vào giữa đêm nhưng vẫn giữ được sự thoải mái khi thức dậy.

Mọi thiết lập từ nhiệt độ, độ ẩm đến hương thơm đều có thể điều khiển trên ứng dụng DAIKIN AIR SELECT, giúp cá nhân hóa trải nghiệm nghỉ ngơi theo nhu cầu của mỗi người.

Chi Sally và bộ AIR CARD: Một hệ sinh thái không khí cho cả gia đình

Nếu ba thành viên còn lại đều có một AIR CARD yêu thích, thì Chi Sally nhận thấy điều đáng giá nhất ở AIR CREATOR không nằm ở số lượng tính năng, mà ở việc mỗi thành viên đều có thể tìm thấy một AIR CARD phù hợp với chính mình.

Theo cô, FOCUS phù hợp với không gian làm việc của chồng, CHILL OUT giúp cô thư giãn sau ngày dài, còn SLEEP mang lại môi trường nghỉ ngơi dễ chịu hơn cho em bé.

Bên cạnh đó, FITNESS cũng là lựa chọn thú vị cho những ngày cả gia đình vận động tại nhà. Ở chế độ này, AIR CREATOR tăng cường tuần hoàn không khí để không gian luôn thông thoáng, đồng thời điều chỉnh hướng gió linh hoạt nhằm hạn chế cảm giác gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể đang đổ mồ hôi. Sau khi kết thúc vận động, máy lọc không khí tiếp tục hỗ trợ làm sạch và khử mùi, giúp căn phòng nhanh chóng trở lại trạng thái dễ chịu.

"Đồng điệu khí chất - Hòa mọi nhịp sống" không chỉ là thông điệp, mà còn là cách Daikin định nghĩa về sự thoải mái của tương lai: để không khí không còn là thứ con người phải thích nghi, mà trở thành người bạn đồng hành của mỗi cá tính.