Dữ liệu tìm kiếm chỉ ra những nhóm ngành nghề có sức hút lớn nhất mùa tuyển sinh này

Tìm kiếm từ khóa logistics tăng 173%, AI Engineer tuyển dụng tăng 139%, kỹ thuật cơ khí tăng 127%, Cyber Security tăng 108% và lập trình viên tăng 89% trên Cốc Cốc.

Cốc Cốc chính thức công bố Báo cáo Xu hướng tìm kiếm Quý II/2026. Dữ liệu cho thấy người dùng Cốc Cốc nhanh chóng gia tăng tìm kiếm khi các quy định mới được ban hành, các sự kiện thời sự diễn ra hoặc các sản phẩm công nghệ mới được giới thiệu.

Báo cáo cũng ghi nhận sức hút của mùa thi, các cơ hội việc làm đòi hỏi chuyên môn cao, cùng sự trở lại của những chương trình giải trí nổi bật. Những diễn biến này phản ánh xu hướng chủ động cập nhật thông tin phục vụ đời sống, học tập và công việc của người dùng trên môi trường số.

Tin tức & Sự kiện: Quy định mới thúc đẩy nhu cầu tra cứu, người dùng theo sát các biến động trong nước và quốc tế

Thủ tục hành chính số, quy hoạch và hạ tầng trở thành tâm điểm tra cứu

Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh ở nhóm quy định và thủ tục hành chính mới. Nổi bật, từ khóa "xác thực SIM" tăng 5.042%, "Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ" tăng 2.502%, "giấy ủy quyền lương hưu" tăng 512%, trong khi "Nghị định 168" và "Sổ tay điện tử đảng viên" cũng nằm trong nhóm từ khóa được quan tâm.

Các chủ đề về quy hoạch, hạ tầng và năng lượng như "bản đồ quy hoạch 100 năm", "đường vành đai" hay "xăng E10" (tăng 1.123%) tiếp tục thu hút lượng tra cứu lớn. Dữ liệu cho thấy người dùng quan tâm đến cả những định hướng phát triển dài hạn và các chính sách có khả năng tác động trực tiếp đến việc đi lại, tiêu dùng và sinh hoạt hằng ngày.

Người dùng phản ứng nhanh trước rủi ro tiêu dùng và các vụ việc đời sống

Các vụ việc liên quan đến an toàn sản phẩm và lừa đảo nhanh chóng tạo ra những đợt tăng trưởng tìm kiếm lớn. Từ khóa "Đông y Bảo Thanh Đường" tăng 4.833%, "300 tấn thịt lợn" tăng 4.021%, "sách Tin học lớp 3 chứa link nhạy cảm" tăng 3.578% và "lừa đảo ký nghỉ" tăng 2.552%,

Các sự kiện mang tính thời điểm cũng tạo ra những đỉnh tìm kiếm ngắn hạn. Nổi bật, "bão Mekkhala", "nam sinh mất tích Tam Đảo" và "đập phá quán cà phê Đà Nẵng" đồng loạt lọt nhóm từ khóa được tra cứu nhiều ngay sau khi thông tin được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội hội.

World Cup 2026 và các điểm nóng quốc tế thu hút sự quan tâm

Ở nhóm sự kiện quốc tế, FIFA World Cup 2026 trở thành tâm điểm với lượng tìm kiếm tăng 3.987%. Sức nóng của giải đấu cũng kéo theo nhu cầu tìm hiểu về các rủi ro liên quan, khi từ khóa "vé World Cup gian lận" tăng 1.667%.

Song song với sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, người dùng tiếp tục theo dõi các điểm nóng về địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh và khí hậu. "Động đất Philippines" tăng 2.752%, "dịch Ebola" tăng 74% và "mùa hè nóng kỷ lục ở châu Âu" tăng 36%. Các từ khóa "xung đột Mỹ - Iran" và "dự trữ vàng" cũng nằm trong nhóm nội dung nổi bật trong quý.

Nhân vật: Nghệ sĩ Việt tạo sóng tìm kiếm, các biểu tượng toàn cầu duy trì sức hút

Giới giải trí Việt khuấy động tìm kiếm

Loạt diễn biến mới trong làng giải trí Việt tiếp tục dẫn dắt hành vi tìm kiếm của người dùng Cốc Cốc trong quý II/2026.

Các cụm từ khóa "Sơn Ngọc Minh Long Nhật", "Miu Lê", "Hải Đăng Doo Lou Hoàng" và "Trung Quân Idol" lần lượt tăng 6.260%, 2.446%, 641% và 522%. Mức tăng đồng loạt cho thấy người dùng phản ứng nhanh trước những thông tin mới liên quan đến người nổi tiếng.

Sự trở lại của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau hai năm cũng tạo điểm nhấn trong quý. Cùng với việc công bố dàn nghệ sĩ mùa mới, lượng tìm kiếm về Toki Thành Thỏ, Mew Amazing và Hà An Huy lần lượt tăng 3.373%, 2.190% và 871%. Bên cạnh đó, Trang Pháp tăng 481% sau chương trình âm nhạc tại Trung Quốc, còn Hương Giang tăng 204% nhờ dấu ấn tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bóng đá, K-pop và các biểu tượng toàn cầu tiếp tục phủ sóng

Sức nóng của FIFA World Cup 2026 lan sang nhóm nhân vật quốc tế khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục nằm trong nhóm tên tuổi được tìm kiếm nhiều nhất, còn từ khóa "Shakira" tăng 1.022% khi cô tái xuất với ca khúc chính thức của giải đấu.

Bên cạnh đó, từ khóa "Steve Jobs" tăng 1.452% sau khi tên nhà sáng lập Apple xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT 2026. "Michael Jackson" tăng 238% trong thời điểm bộ phim về cuộc đời của ông thu hút sự chú ý.

Làn sóng K-pop tiếp tục duy trì sức hút với Mark Lee, Park Ji Hoon, Wanna One và Big Bang tăng lần lượt 410%, 345%, 116% và 107%, trong khi màn kết hợp giữa Faker và Karina (aespa) cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn trong quý.

Công nghệ: Phiên bản AI mới và ứng dụng chuyên biệt tiếp tục tăng "nhiệt"

Cuộc đua nâng cấp AI thế hệ mới

Quý II/2026 ghi nhận lượng tìm kiếm cao ở cả nhóm nền tảng AI phổ biến và các ứng dụng AI chuyên biệt. ChatGPT, Gemini, AI Hay, Grok và DeepSeek nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong quý.

Ở nhóm phiên bản mới, DeepSeek V4 tăng 5.076%, trong khi OpenAI o4-mini lần đầu xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật. Dữ liệu cho thấy người dùng không chỉ quan tâm đến các nền tảng AI quen thuộc mà còn theo dõi sát những phiên bản mới cùng các cải tiến về hiệu năng, khả năng suy luận và phạm vi ứng dụng.

Xu hướng này cũng lan sang nhóm ứng dụng AI chuyên biệt. Dola AI - trợ lý AI của ByteDance - tăng 2.476%, trong khi OpenQuiz, Iron AI và AI Buddy lần lượt tăng 673%, 485% và 338%.

Các ứng dụng như Suno, Wayground, Veo3, ElevenLabs và Dreamina tiếp tục ghi nhận lượng tìm kiếm cao, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI vào sản xuất nội dung âm thanh, video và hình ảnh ngày càng phổ biến.

Loạt thiết bị mới tăng sức hút

Ở nhóm thiết bị di động, Honor 600 Pro tăng 3.725%, OPPO Find X9s tăng 2.341%. Redmi K90 Max và OPPO K15 Pro cũng nhanh chóng xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật dù chưa chính thức mở bán.

Ở mảng phần mềm, iOS 27 tăng 669% ngay từ giai đoạn thử nghiệm, trong khi Adobe tăng 91% cùng thời điểm cập nhật sản phẩm và diễn biến liên quan đến tài khoản người dùng.

Giáo dục: Cao điểm mùa thi dẫn dắt hành vi tìm kiếm, học trực tuyến tiếp tục lên ngôi

Nhu cầu tìm kiếm bám sát từng chặng của mùa thi

Mùa thi trở thành chủ đề nổi bật trong nhóm tìm kiếm giáo dục quý II/2026. Nhu cầu của người dùng chuyển dịch rõ rệt theo các giai đoạn ôn luyện, đăng ký dự thi và tra cứu kết quả.

"Tài liệu ôn thi vào 10" tăng 104.634%, "điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 Hà Nội" tăng 69.458%, "đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026" tăng 54.100% và "điểm thi vào 10" tăng 47.577%.

Nền tảng học tập số trở thành người bạn đồng hành mùa thi

Các nền tảng như VNEDU, SMAS 4.0, OLM, Khan Academy, Azota, Duolingo và VioEdu tiếp tục nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm "DOL THPT" – nền tảng luyện thi tốt nghiệp THPT – tăng 29.525%, cho thấy nhu cầu ôn luyện trực tuyến tăng mạnh trong mùa cao điểm.

Việc làm: Việc làm khu vực công tạo lực hút mới, nhân lực kỹ thuật và công nghệ tiếp tục được săn đón

Việc làm khu vực công trở thành điểm nhấn mới

Điểm nhấn của Quý II là sự gia tăng mạnh mẽ của các tìm kiếm liên quan đến khu vực công. Từ khóa "Sàn giao dịch việc làm quốc gia" tăng tới 7.857%, trong khi "Bộ Y tế tuyển dụng", "Thanh tra Chính phủ tuyển dụng 2026" và "tuyển dụng công chức 2026" lần lượt tăng 936%, 739% và 147%, cho thấy người dùng tích cực theo dõi cơ hội việc làm tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Nhóm ngành đòi hỏi chuyên môn cao thu hút sự quan tâm

Ở nhóm ngành nghề, logistics tăng 173%, AI Engineer tuyển dụng tăng 139%, kỹ thuật cơ khí tăng 127%, Cyber Security tăng 108% và lập trình viên tăng 89%. Các truy vấn nổi bật trong Quý tập trung chủ yếu vào những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao về công nghệ và kỹ thuật.

Các nền tảng tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks, Vieclam24h và CareerViet tiếp tục duy trì lượng tìm kiếm lớn, trong khi LinkedIn lần đầu xuất hiện trong nhóm từ khóa nổi bật, phản ánh xu hướng mở rộng kênh tìm kiếm và kết nối cơ hội nghề nghiệp của người dùng.

Việc làm địa phương gây chú ý

Một điểm đáng chú ý trong Quý II/2026 là sự xuất hiện của các truy vấn tuyển dụng theo địa phương. Các từ khóa như "tuyển dụng IT ở Bà Rịa - Vũng Tàu" và "tuyển kỹ sư cơ khí Đức Hòa Long An" thu hút sự quan tâm, bên cạnh các nhóm ngành kỹ sư cơ khí, kỹ sư địa trắc và IT. Thay vì tìm kiếm theo nhóm ngành chung, người dùng bắt đầu kết hợp đồng thời vị trí việc làm và địa điểm tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội phù hợp.

Năm chủ đề còn lại được đề cập trong báo cáo gồm: Giải trí, Tài chính, Thể thao, Phương tiện, Du lịch.

Minh Ngọc