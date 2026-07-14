Công an điều tra giao dịch chuyển khoản với nội dung sau: Một người phụ nữ SN 1975 làm việc với lực lượng chức năng

Công an xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh An Lão kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng với chiêu trò "nhận quà từ người quen ở nước ngoài".

Sáng 9/7, trong quá trình tiếp nhận yêu cầu chuyển tiền của khách hàng Đ.T.X. (SN 1975, trú thôn 4, xã An Vinh) tại Agribank chi nhánh An Lão, giao dịch viên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khách hàng đang bị lừa đảo. Lãnh đạo ngân hàng cùng nhân viên đã nhanh chóng giải thích, thuyết phục khách hàng dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an xã An Hòa để phối hợp xác minh.

Theo xác minh, đầu tháng 7/2026, bà Đ.T.X. kết bạn trên Facebook với tài khoản mang tên "Chi Kim Chi". Người này tự giới thiệu là Chi Kim, hiện là Giám đốc một công ty hải sản tại Úc.

Ban đầu, đối tượng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và công việc hàng ngày để tạo dựng lòng tin, sau đó bày tỏ tình cảm với bà Đ.T.X.

Khi đã tạo được sự tin tưởng, đối tượng thông báo đã gửi từ Úc về Việt Nam một bưu kiện gồm nhiều tài sản có giá trị như nước hoa, áo dài, dây chuyền vàng, bộ trang sức, điện thoại iPhone, đồng hồ, hoa và 100.000 USD. Đối tượng còn gửi hình ảnh bưu kiện để tăng tính thuyết phục, đồng thời hướng dẫn bà Đ.T.X. kết bạn với một tài khoản Facebook mang tên "Logistic Delivery", được giới thiệu là đơn vị vận chuyển quốc tế.

Nhiều tin nhắn được các đối tượng gửi đến bà Đ.T.X

Đến sáng 9/7, tài khoản này nhắn tin thông báo bưu kiện đã đến sân bay Nội Bài và yêu cầu bà Đ.T.X. chuyển 16 triệu đồng để thanh toán "phí thông quan". Cùng lúc, tài khoản "Chi Kim Chi" liên tục nhắn tin thúc giục, tạo áp lực tâm lý để bà nhanh chóng chuyển tiền.

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã An Hòa, bà Đ.T.X. đã được giải thích về thủ đoạn lừa đảo, nhận ra sự việc và dừng liên lạc với các đối tượng, không chuyển số tiền 16 triệu đồng như yêu cầu.

Qua vụ việc, Công an xã An Hòa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tình cảm trên mạng xã hội. Các đối tượng thường tạo tài khoản Facebook giả với hình ảnh hào nhoáng, tự giới thiệu đang sinh sống hoặc làm việc ở nước ngoài, chủ động kết bạn, trò chuyện và xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Sau một thời gian, chúng hứa hẹn gửi quà có giá trị lớn về Việt Nam rồi giả danh nhân viên hải quan hoặc đơn vị vận chuyển để yêu cầu nạn nhân nộp các khoản phí như thuế, phí vận chuyển, phí thông quan hoặc tiền bảo đảm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân không nên đặt niềm tin vào những mối quan hệ chỉ quen biết qua mạng, tuyệt đối không chuyển tiền để nhận quà từ người lạ. Khi phát hiện các cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, cần bình tĩnh, ngừng liên lạc và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai﻿