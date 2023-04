Thân thế của chàng trai 22 tuổi chuẩn ''sinh ra từ vạch đích'': Có ông nội là vua, ông ngoại là tỷ phú

Theo Insider, Hoàng tử Achileas-Andreas (22 tuổi) là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trên MXH hiện nay, được biết anh đang có gần 500.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Nhiều bài đăng của Achileas-Andreas cho thấy vị hoàng tử này có cuộc sống không quá khác biệt so với những người ở độ tuổi 20.

Tuy nhiên, ngược lại với điều đó, anh chàng này lại có lối sống xa hoa, sang chảnh với tư cách là thành viên của gia đình hoàng gia Hy Lạp.

Hoàng tử Achileas-Andreas. (Ảnh: Instgram @achi_of_greece)

Có xuất thân hoàng tộc danh giá, là cháu trai vị vua cuối cùng của Hy Lạp

Hoàng tử Achileas-Andreas là con thứ 3 của Thái tử Hy Lạp Pavlos và Công nương Hy Lạp Marie-Chantal trong một gia đình có 4 anh chị em: Maria-Olympia (26 tuổi), Constantine-Alexios (24 tuổi), Odysseas-Kimon (18 tuổi) và Aristidis-Stavros (14 tuổi).

Ở danh sách kế vị ngai vàng của Hy Lạp cũ, anh chỉ xếp sau bố và anh trai là Hoàng tử Constantine Alexios (sinh năm 1998).

Cha anh, Thái tử Hy Lạp Pavlos là con trai đầu lòng của Vua Constantine II và Hoàng hậu Anne-Marie, người có xuất thân trong hoàng gia Đan Mạch.

Hai người trị vì với tư cách là vua và hoàng hậu của Hy Lạp cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý năm 1973 diễn ra, chấm dứt chế độ quân chủ ở quốc gia này. Sau đó, cả gia đình Vua Constantine II đã sinh sống nhiều nơi ở châu Âu.

Vua Constantine II luôn dành nhiều thời gian ở London, nơi ông có mối quan hệ thân thiết với em họ là Vua Charles III. Ông được cho là một trong số những cha đỡ đầu của Thái tử William.

Vua Constantine II của Hy Lạp với người em họ thứ hai, Thái tử Charles (nay là Vua Charles) và Camilla Parker Bowles năm 2007. (Ảnh: Max Mumby/Indigo/Getty)

Trong khi đó, Thái tử Pavlos, dành phần lớn thời gian trưởng thành ở Mỹ. Vào năm 1992, ông gặp vợ mình, bà Marie-Chantal ở New Orleans . 4 trong 5 người con của họ, bao gồm Hoàng tử Achileas-Andreas, được sinh ra ở xứ cờ hoa. Các cựu hoàng gia của gia tộc này từng sống ở Connecticut, California và New York.

Gia đình 7 người của Hoàng tử Achileas-Andreas

Là cháu ngoại của tỷ phú, người đồng sáng lập tập đoàn Duty Free Shoppers (DFS)

Trong khi ông nội của Achileas-Andreas, Constantine II, là vị vua cuối cùng của Hy Lạp, thì mẹ của anh, bà Marie-Chantal là một trong những người có khối tài sản và tầm ảnh hưởng to lớn đến thế giới.

Cha của bà là ông trùm bán lẻ Robert Miller, người có tài sản ròng ước tính gần 2 tỷ USD, theo Forbes. Năm nay ông 89 tuổi, Miller đã làm giàu nhờ đồng sáng lập Duty Free Shops vào năm 1960. Ông cũng là đồng sở hữu công ty cùng với tập đoàn thời trang LVMH từ năm 1997

Tỷ phú Robert Miller - Ông ngoại của Hoàng tử Achileas-Andreas. (Ảnh: SCMP/ Getty Images)

Còn bà Marie-Chantal sở hữu một công ty quần áo trẻ em sang trọng và Pavlos , cha của Achileas-Andreas, là thành viên quản lý của một quỹ phòng hộ, Ortelius Ventures & Ortelius Capital Partners.

Ngoài ra, chàng hoàng tử này còn có một cô em gái là Công chúa Maria-Olympia. Vốn có niềm đam mê thời trang từ nhỏ nên vào năm 2019 sau khi tốt nghiệp Đại học New York với tấm bằng về kinh doanh và tiếp thị thời trang, Olympia đã thực tập tại Christian Dior.

Công chúa Maria-Olympia. (Ảnh: Getty Images)

Hiện tại cô là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên MXH và là gương mặt người mẫu chính cho các ấn phẩm thời trang nổi tiếng như Teen Vogue, Town and Country, và W.

Vào năm 2020, trong một bài phỏng vấn với tạp chí Vogue, Olympia chia sẻ: "Tôi đã đến xem một buổi biểu diễn của Valentino với bố mẹ tôi ở Rome và tôi nhớ mình đã ngồi trong lòng bố và nghĩ rằng điều này thật khó tin".

Cuộc sống hào nhoáng, sang chảnh, luôn lọt top những hoàng tử, bá tước độc thân được yêu thích nhất thế giới

Mặc dù là một trong những thành viên của hoàng gia Hy Lạp và Đan Mạch, nhưng Achileas-Andreas được sinh ra ở New York (Mỹ), sau đó chuyển đến Anh một thời gian cùng gia đình để sống gần với ông bà.

Tháng 6/2020, anh tốt nghiệp cấp 3 từ trường tư thục Dwight (New York, Mỹ) và hiện tại Achileas đang là sinh viên của Đại học New York.

Vốn có xuất thân danh giá và được giáo dục trong một gia đình có truyền thống lâu đời nên chàng thiếu niên này có lối sống tích cực, thường xuyên nhận được sự yêu quý của mọi người.

Sở hữu ngoại hình cao ráo, cùng gương mặt điển trai, lãng tử nên chàng hoàng tử này từng lấn sân sang Showbiz. Năm 2017, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, tham gia vào một số tập của bộ phim truyền hình nổi tiếng và lâu đời The Bold and The Beautiful của đài CBS. Anh được giới thiệu dưới nghệ danh Achi Miller.

Achileas-Andreas từng được giới thiệu trong chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu cao cấp Zadig & Voltaire. (Ảnh: Instgram @achi_of_greece)

Gần đây nhất, anh chàng còn tham gia một dự án phim ngắn Just Noise (2022), nhưng trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Paper, Achileas-Andreas từng bày tỏ mong muốn sẽ chuyển đến LA .

Khi được hỏi liệu anh ấy có cân nhắc chuyển đến LA để theo đuổi diễn xuất hay không, anh ấy nói: "Ồ, chắc chắn 100%. Tôi thích đến LA. Mỗi lần đến LA, tôi đều thích được ở ngoài đó."

Được biết, chàng hoàng tử nổi tiếng đang hẹn hò với Isabella Massenet - người mẫu, DJ và là con gái của người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp Net-a-Porter.

Cặp đôi đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ với báo chí, nhưng các bài đăng trên trang cá nhân của cả hai từ năm 2021 cho thấy họ đã ngầm xác nhận mối quan hệ này.

Achileas-Andreas từng đăng nhiều bức ảnh của cả hai lên Instagram với dòng chú thích là: "Bạn gái!" nhằm xác nhận mình đã là "hoa có chủ". (Ảnh: Instgram @achi_of_greece)

Bất chấp địa vị hoàng tộc của mình, vị hoàng tử 22 tuổi thường xuyên đăng tải những bức hình chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình lên trang Instagram cá nhân. Có thể thấy, anh chàng hay đi du lịch vòng quanh thế giới, bao gồm các quốc gia châu Âu và châu Phi, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Achileas-Andreas từng nhiều năm liền lọt vào top danh sách các vị hoàng tử, bá tước độc thân được yêu thích nhất thế giới do các tạp chí danh giá bầu chọn. (Ảnh: Instgram @achi_of_greece)

Nguồn: Instagram NV, Insider