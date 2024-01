Thần đồng gây thất vọng nhất Trung Quốc: Từ niềm hy vọng quốc gia giờ thành người ăn xin, 16 năm không chốn dung thân

Thần đồng là từ dùng để chỉ những đứa trẻ sở hữu trí thông minh hoặc năng khiếu đặc biệt mà nhiều người trưởng thành chưa chắc đã có được. Mỹ từ này khiến chủ nhân của nó nhận được nhiều sự quan tâm nhưng đi kèm theo đó cũng là những hệ lụy không lường trước. Vì 2 chữ "thần đồng" này mà nhiều đứa trẻ đã phải gánh chịu vô vàn áp lực.

Tôn Vệ Đông (SN 1969) cũng là một trong số những người như vậy. Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Giang Âm (Giang Tô, Trung Quốc), nhưng từ khi sinh ra ông đã được nhận xét là có tư chất thông minh xuất chúng. Thời đi học, Vệ Đông luôn chứng minh được thực lực của mình, thành tích luôn đứng nhất lớp, Vệ Đông đứng thứ hai thì... không ai dám nhận thứ nhất.

Với tài năng của mình, năm 1984, ông đỗ vào lớp học dành cho thiên tài trẻ tuổi của trường Đại học Phúc Đán ngành Vật lý. Ở cái tuổi 15, bạn bè đồng trang lứa còn đang vui chơi nhảy múa vô lo vô nghĩ, ấy thế mà ông đã bước chân vào cánh cổng đại học. Trong quá trình học tập, Vệ Đông đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Thậm chí, ông còn được một vị giáo sư Vật lý nổi tiếng, đồng thời là hiệu trưởng của Đại học Phúc Đán lúc bấy giờ hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Tài năng của Vệ Đông khiến nhiều người trầm trồ và mệnh danh ông là "thiên tài Vật lý của Trung Quốc".

Tôn Vệ Đông thời trẻ

Năm 1988, sau khi tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, để theo đuổi con đường học vấn của mình, Tôn Vệ Đông tiếp tục học lên hệ Thạc sĩ. Ông đã tham gia chương trình CUSPEA do giáo sư Lý Chính Đạo - người từng đoạt giải Nobel sáng lập nhằm tuyển chọn nhân tài trẻ sang Mỹ du học. Đây cũng chính chương trình đã đào tạo ra các nhà khoa học và giáo sư đầu ngành Vật lý ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ông không đủ tiêu chuẩn theo học ngành Vật lý. Vậy nên, để ở lại Mỹ, Vệ Đông phải chuyển sang học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học New York. Năm 1991, ông tốt nghiệp hệ Thạc sĩ và rồi tiếp tục học lên Tiến sĩ. Không lâu sau đó, Vệ Đông gia nhập một công ty công nghệ ở Phố Wall (Mỹ) với vai trò lập trình viên cao cấp. Mức lương ông nhận được cách đây hơn 20 năm đã lên đến con số khoảng 130.000-134.000 USD/năm (3,1-3,2 tỷ đồng). Do ảnh hưởng của tỷ lệ lạm phát, nên giá trị đồng tiền ở thời điểm đó khác so với hiện tại, nhưng tóm lại đây là mức lương "trong mơ" của rất nhiều người.

Cuộc sống nơi "đất khách quê người" gây tiếc nuối

Sở hữu mức thu nhập hơn 3 tỷ/năm thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng Tôn Vệ Đông sẽ có cuộc sống xa hoa ở Mỹ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của ông lại khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo đó, một blogger người Mỹ gốc Hoa đã chia sẻ trên mạng xã hội cuộc sống hiện tại của Tôn Vệ Đông. Hiện tại, ông đang thất nghiệp và lang thang khắp nơi ở New York, trở thành người vô gia cư suốt 16 năm qua. Mùa hè ngủ thì ở ven đường, mùa đông đến ga tàu điện ngầm để "tá túc" để qua được những ngày tháng giá rét vì ở đây thường có hệ thống máy sưởi.

Về nguyên nhân khiến cuộc sống của ông ra nông nỗi này, Tôn Vệ Đông tâm sự do áp lực công việc cộng với biến cố gia đình. Gia nhập công ty công nghệ, ông quen một đồng nghiệp. Cả 2 yêu nhau được 4 năm, sau đó quyết định về chung một nhà. Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, không lâu sau 2 người đi đến quyết định ly hôn.

Tôn Vệ Đông nhếch nhác sau chuỗi ngày lang thang vô gia cư

Cuộc sống hiện tại của Tôn Vệ Đông

Chính cú sốc này khiến Tôn Vệ Đông thu hẹp bản thân, không giao tiếp với xã hội. Lâu ngày không tiếp xúc với mọi người khiến ông mắc chứng ảo giác. Về sau, ông không thể minh mẫn làm việc như người bình thường. Cũng theo chia sẻ, ông cho biết vì bản thân là người tham vọng, nên ồn từng không đánh giá cao việc chân tay. Thay vào đó, ông chỉ muốn làm việc văn phòng và tuyệt đối không làm bảo vệ hoặc dọn dẹp trong trung tâm thương mại.

Qua câu chuyện Vệ Đông mới thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống đối với một thiên tài. Xuất phát điểm là niềm tự hào của cả một quốc gia, vậy ở thời điểm hiện tại lại là người vô gia cư lang thang đây đó suốt 16 năm, âu cũng là nỗi xót xa.

