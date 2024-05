Thảm đỏ Cannes ngày 2: "Búp bê" Anya Taylor-Joy đẹp vô thực so kè Đường Yên - Quan Hiểu Đồng, Chris Hemsworth đưa cả gia đình đến dự

Vào ngày 15/5 (giờ Pháp), thảm đỏ ngày 2 của LHP Cannes 2024 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám như Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Naomi Campbell, Quan Hiểu Đồng, Đường Yên, Chompoo Araya... Thảm đỏ 2 buổi công chiếu phim Furiosa: A Mad Max Saga và The Girl With The Needle bỗng biến thành sàn diễn thời trang nhờ diện mạo lộng lẫy của dàn minh tinh, thần tượng toàn cầu này.

Tại đây, Anya Taylor-Joy trở thành tâm điểm với diện mạo xinh đẹp yêu kiều như búp bê sống. Mỹ nhân sinh năm 1996 đẹp hoàn hảo trong mọi góc độ, từ vóc dáng, visual đến thần thái đều miễn chê. Trong khi đó, Đường Yên có gương mặt đẹp chấp "ống kính hung thần" Getty Images nhưng lại để lộ vóc dáng gầy mỏng "gió thổi bay". Về phía các nam thần, Chris Hemsworth thu hút sự chú ý khi đưa cả gia đình đến dự thảm đỏ công chiếu bộ phim Furiosa: A Mad Max Saga do anh thủ vai chính.

Mỹ nhân hot nhất Cannes ngày 2 không ai khác chính là Anya Taylor-Joy

Mỹ nhân sinh năm 1996 hóa búp bê sống tại thảm đỏ LHP danh giá nhất nhì thế giới

Khán giả phải thốt lên kinh ngạc trước sắc vóc đẹp trong mọi góc độ của Anya Taylor-Joy

Cận cảnh nhan sắc hoàn hảo như tiên tử của nàng "búp bê" nước Mỹ

Đường Yên xuất hiện trên thảm đỏ Cannes trong chiếc váy ánh bạc nổi bật, nhưng lại làm lộ khuyết điểm thân hình gầy mỏng "gió thổi bay"

Tuy nhiên visual của mỹ nhân này vẫn "sống sót" qua ống kính "hung thần" Getty Images. Ở tuổi 41, Đường Yên vẫn đầy trẻ trung và rạng rỡ

Quan Hiểu Đồng khoe khéo đôi chân "kiếm Nhật" cực phẩm trong bộ váy ngắn

Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng giúp nữ diễn viên nổi bật trong mọi góc độ

Cận cảnh nhan sắc yêu kiều của mỹ nhân sinh năm 1997

"Bà hoàng showbiz Thái" Chompoo Araya tiếp tục đại náo thảm đỏ Cannes với diện mạo sang chảnh và quyến rũ

Visual đẹp sắc sảo và cuốn hút của Chompoo Araya chưa từng khiến khán giả thất vọng

Nam chính Furiosa: A Mad Max Saga - Chris Hemsworth đưa cả gia đình đến dự LHP Cannes 2024

Chris Hemsworth vui vẻ tạo dáng bên bố Craig Hemsworth

Người đồng hành với anh trong mọi sự kiện luôn là bà xã Elsa Pataky

Bà xã "Thần sấm" vui vẻ diễn tiểu phẩm với Anya Taylor-Joy

Chris Hemsworth thân thiện chụp hình với người hâm mộ

"Báo đen" Naomi Campbell biến thảm đỏ Cannes thành sàn catwalk. Siêu mẫu đình đám diện váy xuyên thấu táo bạo, khoe body hoàn hảo không chỗ chê

Ở tuổi 54, Naomi Campbell vẫn là cái tên được săn đón hàng đầu làng thời trang

"Bond Girl" Eva Green đẹp bí ẩn và đầy quyến rũ

Thần thái đỉnh cao của nữ diễn viên đã biến khung hình thành 1 tác phẩm nghệ thuật

Nữ diễn viên Trung Quốc Quin Hui lên đồ lòe loẹt đến dự LHP danh giá nhất nhì thế giới

Lớp trang điểm và biểu cảm của cô cũng bị đánh giá là làm lố

Hoa hậu hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere khoác lên mình bộ váy độc đáo trên thảm đỏ Cannes ngày 2

Cận cảnh chi tiết dát vàng "không đụng hàng" trên trang phục của nàng hậu sinh năm 1993

1 nàng hậu khác tỏa sáng không kém là Hoa hậu quốc tế 2016 Kylie Versoza

Ngôi sao Barbie Greta Gerwig khoe khéo vòng 1 gợi cảm trong chiếc váy đỏ ấn tượng

Người mẫu Pháp nổi tiếng Cindy Bruna bất ngờ diện đồ kín như bưng, nuốt hết vóc dáng

Người mẫu Maria Borges diện váy xẻ tôn lên body chuẩn từng centimet

Sanaa El Mahalli thu hút ánh nhìn với trang phục độc đáo

Diễn viên kiêm người mẫu Indonesia Putri Marino

Đạo diễn đình đám Hollywood Baz Luhrmann

Nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới Lang Lang

Bộ 3 màu mè nổi bần bật trên thảm đỏ Daphne Burky, Kiddy Smile và Nicky Doll

Trine Dyrholm và Vic Carmen Sonne trao nhau nụ hôn trở thành 1 trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất Cannes ngày 2

Sẽ không phải là Cannes nếu thiếu đi những màn làm lố của những khách mời Trung Quốc

Thảm đỏ Cannes ngày 2 vinh hạnh được đón người trên Thiên đình xuống vi hành

1 khách mời “không tên” khác cũng ấn tượng không kém

