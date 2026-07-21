Vụ việc mới xảy ra tại Thái Lan khiến cho người dân địa phương hết sức hoang mang, lo sợ.

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông ở nước này vì tình nghi liên quan đến vụ án mạng đáng sợ.

Vụ án mạng rùng rợn bị phát hiện, nghi phạm phủ nhận có liên quan

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan sau khi một số bộ phận cơ thể của một nam giới được tìm thấy tại nhà của người này vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, nghi phạm tên là Nirut (30 tuổi), còn được gọi là Tung, đã bị bắt tại nhà riêng ở Udon Thani vào ngày 18/7 nhưng phủ nhận có liên quan đến vụ giết người.

Ngôi nhà nơi các phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy. (Nguồn ảnh: Tin tức Udon)

Cảnh sát cho biết đối tượng vẫn đang bị điều tra trong khi công tác giám định pháp y được tiếp tục thực hiện. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi thi thể của anh Somsak Thamwapee (35 tuổi) được phát hiện trong một túp lều ở cánh đồng lúa thuộc huyện Ban Dung vào khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 7.

Một số phần thi thể của nạn nhân đã bị cắt rời và không còn tại hiện trường. Cảnh sát cho biết nạn nhân có nhiều vết đâm và bị mất một số bộ phận cơ thể. Các sĩ quan cũng tìm thấy phấn rôm trên thi thể và một con dao phay đặt ngang ngực nạn nhân. Các điều tra viên cùng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không tìm thấy những phần thi thể bị mất tích.

Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra. (Nguồn ảnh: Tin tức Udon)

Ông Thanathat Mansamer, một người đứng đầu cộng đồng, đã thông báo với cảnh sát và truyền thông địa phương rằng Somsak từng có hành vi hung hăng, điều mà ông cho là do sử dụng ma túy. Ông cũng cáo buộc nạn nhân từng tự ý đột nhập vào nhà người dân và trộm cắp tài sản của họ. Dì của Somsak khai với các điều tra viên rằng anh ta từng làm việc tại Bangkok nhưng sau đó mất việc do nghiện ma túy.

Bà cho biết gần đây anh ta mới xuất viện sau khi được điều trị các vết thương do bị bắn và đâm, mặc dù anh ta chưa bao giờ tiết lộ danh tính kẻ tấn công cho cảnh sát hay gia đình. Cảnh sát cho biết họ không tìm thấy dấu vết máu đáng kể nào tại nơi phát hiện thi thể, dẫn đến nghi vấn rằng nạn nhân có thể đã bị sát hại ở một địa điểm khác trước khi bị đưa đến túp lều này.

Quá trình điều tra sau đó đã dẫn cảnh sát đến nhà của Nirut; tại đây, họ tìm thấy những phần thi thể được cho là của nạn nhân bên trong các thùng nhựa. Công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính của các phần thi thể này.

Kênh 7 đưa tin rằng các điều tra viên cũng tìm thấy một bộ phận cơ thể người được bảo quản trong lọ thủy tinh. Bộ phận này trông giống não người, nhưng cảnh sát vẫn chưa công bố kết quả giám định pháp y. Theo cảnh sát, Nirut có kết quả dương tính với ma túy sau khi bị bắt giữ. Nghi phạm đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ án mạng trong quá trình thẩm vấn.

Cảnh sát cho biết họ đang chờ kết quả xét nghiệm ADN và giám định pháp y trước khi quyết định các cáo buộc chính thức. Các điều tra viên cũng đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án. Theo cảnh sát, Nirut đã dành một phần thời gian bị giam giữ để cầu nguyện. Một số người dân chia sẻ với phóng viên rằng đối tượng thường xuyên lui tới các ngôi chùa và được xem là người sùng đạo.