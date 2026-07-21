Giá thịt lợn tại Trung Quốc đang liên tục giảm khi hàng loạt trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đi vào hoạt động và đẩy nguồn cung lên mức dư thừa.

Tại thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một tổ hợp gồm các tòa nhà cao 26 tầng được người dân địa phương gọi là trang trại nuôi lợn lớn nhất thế giới. Dự án do Công ty Chăn nuôi Hiện đại Hubei Zhongxin Kaiwei đầu tư 4 tỷ nhân dân tệ và chính thức vận hành từ cuối năm 2022.

Bên trong tòa nhà, mỗi tầng được bố trí cho một giai đoạn chăn nuôi khác nhau như sinh sản, nuôi lợn con và vỗ béo. Lợn được vận chuyển bằng thang máy, còn hệ thống cho ăn, thông gió và khử trùng đều được tự động hóa. Trang trại có công suất xuất chuồng tối đa 1,2 triệu con lợn mỗi năm.

Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng một nửa lượng thịt lợn của thế giới. Do thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của người dân, chính phủ luôn ưu tiên đảm bảo nguồn cung ổn định.

Sau khi dịch tả lợn châu Phi khiến đàn lợn sụt giảm mạnh trong giai đoạn 2018-2021, Trung Quốc khuyến khích mở rộng sản xuất để khôi phục nguồn cung. Quá trình này khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ rời thị trường, trong khi các doanh nghiệp lớn nhanh chóng mở rộng quy mô nhờ lợi thế về sản lượng và kiểm soát chi phí.

Kết quả là thị trường đang bước vào giai đoạn dư cung kéo dài. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá thịt lợn trong rổ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu 13 tháng giảm liên tiếp. Đà giảm của thịt lợn cũng kìm hãm tốc độ tăng chung của CPI.

Giá thịt lợn thấp đến mức nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận rằng "mua thịt còn rẻ hơn mua rau”.

Ngoài nguồn cung tăng mạnh, nhu cầu tiêu dùng cũng có dấu hiệu thay đổi. Thịt lợn hiện vẫn chiếm khoảng 60% lượng thịt tiêu thụ tại Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng ăn uống lành mạnh cùng thu nhập cải thiện khiến nhiều người chuyển sang sử dụng thịt bò, thịt gà và thủy sản.

Một phụ nữ ngoài 30 tuổi sống tại Bắc Kinh cho biết cô hạn chế ăn thịt lợn vì hàm lượng chất béo cao.

Giá bán giảm đang gây sức ép lên lợi nhuận của các doanh nghiệp chăn nuôi. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng do xung đột tại Trung Đông càng làm gia tăng áp lực.

Theo truyền thông địa phương, nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất thế giới Muyuan Foods đang theo dõi sát diễn biến thị trường và tìm cách giảm chi phí chăn nuôi bằng cách phối trộn nhiều loại thức ăn khác nhau.

Để giảm tình trạng dư cung, Trung Quốc đã hạ mục tiêu quy mô đàn lợn nái từ 39 triệu con xuống còn 37,5 triệu con. Tháng 6 vừa qua, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng được kêu gọi tiếp tục cắt giảm công suất và sản lượng.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường nước ngoài. Muyuan Foods huy động 10,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 1,35 tỷ USD) khi niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 2. Doanh nghiệp cho biết sẽ dành 60% số vốn để mở rộng hoạt động quốc tế, trước mắt là khu vực Đông Nam Á. Wens Foodstuff Group cũng đã công bố kế hoạch mở rộng sang khu vực này.

Theo Nikkei Asia