Một số hành động thiếu trách nhiệm của nhóm cổ động viên nước này đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Sau khi đội tuyển Argentina thất bại trong việc giành chức vô địch FIFA World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, một số hành động thiếu trách nhiệm của các cổ động viên nước này đã hứng chịu nhiều chỉ trích.

Truyền thông Ecuador Ecuavisa đưa tin vào ngày 20/7 rằng một sự kiện cổ vũ quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo cổ động viên Argentina đã được tổ chức tại khu vực trung tâm New York. Tuy nhiên, cảnh sát đã phải can thiệp, một người bị bắt giữ và sự kiện kết thúc với những con phố ngập tràn rác thải.

Video: @fanfirstnetwork

Theo các báo cáo, khoảng 10.000 cổ động viên Argentina đã tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York vào đêm trước trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha để tổ chức sự kiện cổ vũ truyền thống trước trận đấu được gọi là "banderazo".

Banderazo là thuật ngữ bắt nguồn từ từ "bandera" trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là lá cờ. Đây là nét văn hóa trước trận đấu, nơi người hâm mộ vẫy quốc kỳ và hát vang các bài truyền thống trước những trận đấu quan trọng nhằm cầu nguyện cho chiến thắng của đội nhà.

Vào ngày này, các cổ động viên Argentina lấp đầy Quảng trường Thời đại đã vẫy cao những lá cờ sọc xanh - trắng, gửi gắm sự cổ vũ cuồng nhiệt đến đội tuyển quốc gia.

Vấn đề chỉ phát sinh sau khi sự kiện kết thúc. Chai lọ, giấy tờ cùng nhiều loại rác thải khác bị bỏ lại tại nơi người hâm mộ tập trung, tạo thành những đống rác chất cao khắp các con phố.

Lực lượng an ninh cũng đã được điều động. Sở Cảnh sát New York bắt đầu dựng rào chắn sau giữa đêm để giải tán đám đông. Trong quá trình này, một cổ động viên Argentina đã bị cảnh sát bắt giữ.

Quảng trường Thời đại của New York ngập trong rác thải. Ảnh: Cắt từ clip

Nguồn tin nói thêm: "Các rào chắn do cảnh sát dựng lên vẫn còn ở khu trung tâm New York. Cảnh sát bắt đầu giải tán người hâm mộ từ nửa đêm Chủ nhật", đồng thời giải thích rằng "các video đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy rác thải do cổ động viên để lại chất cao như núi".

Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển quốc gia Argentina đã không thể lên ngôi vô địch World Cup. Argentina để thua 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết căng thẳng kéo dài sang hiệp phụ tại sân vận động New York - New Jersey. Dù duy trì thế trận giằng co, họ vẫn phải cúi đầu nhận thất bại sau khi để Ferran Torres (Barcelona) ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ thứ hai.

Kết quả này khiến Argentina không thể bảo vệ thành công ngai vàng World Cup. Dù nỗ lực chinh phục đỉnh cao một lần nữa sau giải đấu tại Qatar năm 2022, họ đã không thể vượt qua rào cản cuối cùng.

Sau khi đội tuyển quốc gia bỏ lỡ cúp vô địch, việc một số cổ động viên thiếu ý thức trong công tác dọn dẹp cũng hứng chịu nhiều lời cằn nhằn. Đài truyền hình Argentina Radio La Red cũng phát sóng các đoạn video cho thấy chai lọ, giấy tờ và rác thải rải rác khắp các con phố, kèm dòng chú thích "Đây là hình ảnh Quảng trường Thời đại sau màn cổ vũ trên phố". Động thái này được cho là nhằm phê phán gay gắt hành vi của chính các cổ động viên nhà.

Nguồn: Starnewskorea