Các trạm quan trắc động đất ghi nhận rung chấn ở nhiều thành phố sau khi Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup vì người dân ăn mừng quá lớn.

Niềm hân hoan của Tây Ban Nha sau chiến thắng tại FIFA World Cup 2026 không chỉ vang vọng khắp đất nước mà còn lan xuống cả lòng đất: các nhà khoa học báo cáo đã ghi nhận được sóng địa chấn ở một số thành phố của Tây Ban Nha sau bàn thắng quyết định và tiếng còi kết thúc trận đấu.

Theo báo cáo từ AFP, đội ngũ nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học Trái Đất Barcelona (Geosciences Barcelona) sau khi phân tích dữ liệu giám sát của Viện Địa lý Quốc gia Tây Ban Nha (IGN) và Viện Địa chất và Bản đồ Catalonia (ICGC) đã phát hiện các thành phố như Algeciras, Barcelona, Cadiz và Granada đều xuất hiện những rung chấn bất thường trùng khớp với hoạt động ăn mừng của người hâm mộ.

Chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup đã khơi dậy niềm vui sướng và sự hân hoan trên toàn quốc và nhiều máy đo địa chấn đã phát hiện thành công ba đợt sóng tín hiệu "động đất nhân tạo". (Ảnh: Reuters)

Nghiên cứu chỉ ra rằng máy đo địa chấn đã ghi nhận tổng cộng 3 làn sóng rung chấn rõ rệt trong thời gian diễn ra trận chung kết. Làn sóng đầu tiên xuất hiện khi Torres ghi bàn thắng quyết định; làn sóng thứ hai xảy ra ngay sau đó, khi một bàn thắng tiếp theo bị công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) từ chối; và đợt chấn động mạnh nhất bùng nổ vào thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu thời khắc Tây Ban Nha chính thức lên ngôi vô địch, phản ánh cảnh tượng chấn động khi CĐV trên toàn quốc đồng loạt reo hò và nhảy múa.

Các nhà khoa học cho biết, những rung chấn này thuộc loại "động đất kích thích" (Induced Seismicity) do hoạt động của con người gây ra, không phải động đất tự nhiên. Đây là sự di chuyển mặt đất được tạo thành từ việc hàng loạt người dân cùng lúc nhảy múa, dậm chân và la gõ trong thời gian ngắn, nhờ đó các thiết bị đo địa chấn có độ nhạy cao mới bắt được tín hiệu.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hiện tượng tương tự xuất hiện tại Tây Ban Nha. Tại trận chung kết EURO 2024, khi Tây Ban Nha đánh bại Anh để giành ngôi vương, bàn thắng của Nico Williams và Mikel Oyarzabal cũng từng khiến máy đo địa chấn tại Madrid, Barcelona và nhiều nơi khác ghi nhận những rung lắc rõ rệt. Điều này một lần nữa chứng minh sự cuồng nhiệt quy mô lớn của đám đông trong các sự kiện thể thao tầm cỡ không chỉ làm chấn động sân vận động, mà còn đủ sức lưu lại dấu vết trên các thiết bị khoa học.

Nguồn: AFP