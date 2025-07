Thách đấu với người đàn ông, nhân viên bảo vệ cao lớn bị đo ván, biết danh tính đối phương mới ngã ngửa

Mới đây, vụ ẩu đả tại Malaysia giữa một nhân viên bảo vệ to cao lực lưỡng và một cư dân có vẻ ngoài khiêm tốn đã kết thúc trong sự bất ngờ. Câu chuyện đằng sau nó cũng được tiết lộ khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Thách đấu với cư dân, nhân viên bảo vệ mắc sai lầm lớn

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership và World Of Buzz cho biết, sự việc bắt nguồn từ cách đây vài tuần tại một khu chung cư ở Seri Kembangan, bang Selangor của Malaysia. Trong một bài phỏng vấn với tờ World Of Buzz, anh Tony Lim, 22 tuổi cho biết hôm đó, anh đã chứng kiến hành động bạo lực của một nhân viên bảo vệ ở chung cư này. Cụ thể, nhân viên này đã có xô xát và đã đá bố của một cư dân tại đây - một người đã ngoài 70 tuổi.

Bức xúc trước hành vi thô bạo này, anh Tony đã lấy điện thoại ghi lại vụ xô xát. Nhân viên bảo vệ đã cảnh cáo anh Tony không được đăng tải đoạn video này lên mạng hoặc chia sẻ cho bất cứ ai. Sau đó, đoạn clip đã được một người khác đăng lên mạng nhưng nhân viên bảo vệ lại cho rằng người đứng đằng sau chính là anh Tony.

Nhân viên bảo vệ thách đấu với người đàn ông vì cho rằng anh đã phát tán clip.

Ngày thứ Năm, 10/7 vừa qua, khi chạm mặt nhau ở chung cư, anh Tony đã đi ra nói chuyện với nhân viên bảo vệ, giải thích mọi chuyện không hề liên quan đến anh, nhưng không có tác dụng. Nhân viên bảo vệ cho biết họ hãy "giải quyết vấn đề như những người đàn ông đích thực". Thấy rằng không còn cách nào khác, anh Tony đã chấp nhận lời thách đấu của người đàn ông to lớn kia.

Những người có mặt ban đầu đã rất lo lắng cho anh Tony, vì nếu xét từ vẻ bề ngoài thì rõ ràng nhân viên bảo vệ có sức vóc lấn át hơn hẳn.

Nhưng chỉ sau một cú đấm đầu tiên, nhân viên bảo vệ đã nằm trên mặt đất.

Nhân viên bảo vệ bị hạ đo ván, ngỡ ngàng khi biết danh tính đối phương

Từ hình ảnh được ghi lại tại hiện trường, nhân viên bảo vệ mặc áo đen, tuy cao lớn nhưng đã bị hạ đo ván ngay từ cú đánh đầu tiên. Anh ta ngã xuống mặt đất, lấy tay ôm lấy đầu và tỏ vẻ khá đau đớn.

Sau khi người đàn ông mặc đồ hồng, chính là anh Lim đứng dậy, người đàn ông mặc đồ đen ngay lập tức cố gắng tiếp tục cuộc chiến. Cả hai người đàn ông bắt đầu tung ra những cú đấm móc, người đàn ông mặc đồ hồng thể hiện những cú đấm và đá vượt trội.

Họ lao vào một bụi cây gần đó, và dù có sức vóc lấn át hơn hẳn nhưng nhân viên bảo vệ không thể nào lật ngược được tình thế. Anh Tony (người mặc áo hồng) hạ knock-out và khống chế đối phương một cách dễ dàng.

Anh Tony tiếp tục giành ưu thế, khiến đối phương không thể đứng dậy.

Anh Tony kể lại: "Anh ta bắt đầu cởi bớt quần áo, tháo đồng hồ và giải quyết theo cách của đàn ông. Thế rồi chuyện sau đó diễn ra thế nào thì các bạn biết rồi đấy".

Khi biết thông tin về anh Tony, nhiều người đã hiểu được lý do vì sao. Hóa ra, Tony không phải là một người bình thường, mà là võ sĩ MMA (một môn võ thuật tổng hợp, còn gọi là võ thuật tự do) kiêm võ sĩ quyền Anh đã được đào tạo bài bản. Anh cho biết, anh vốn không thích dùng đến nắm đấm, nhưng lần này đã phải ra tay vì nhân viên bảo vệ kia thường xuyên thích bắt nạt người khác. Qua sự việc, anh muốn cảnh cáo đối phương và muốn anh ta học được một bài học về việc tôn trọng người khác.

"Để làm rõ, tôi không phải là người phát tán đoạn video. Tôi chỉ muốn nói đơn giản: Anh chàng đó đã khiêu khích tôi, và tôi chỉ tự vệ thôi", anh Lim khẳng định.

Trong khi đó, anh Lim cho biết sau vụ việc, nhân viên bảo vệ này đã bị sa thải khỏi đội an ninh của chung cư. New Straits Times đưa tin ban quản lý chung cư và công ty an ninh liên quan chưa có phản hồi về vụ việc.

Cảnh sát địa phương ở Malaysia cũng đưa ra tuyên bố cho biết: "Cả hai người đàn ông đã nộp báo cáo cảnh sát vào ngày 10 tháng 7 và quyết định họ sẵn sàng làm hòa với nhau, vì vậy chúng tôi đã khép lại vụ án và không can thiệp về vụ việc".

(Theo Mothership & World Of Buzz)