Tết đến sớm hơn, khi người bán hoa không còn phải chờ đến đêm 30 mới được về nhà

Hero Film mở ra bằng hình ảnh những chuyến xe chở hoa xuôi ngược ba miền. Ở đó có sắc mai, sắc đào, có những bàn tay quen việc nhưng ánh mắt vẫn thấp thỏm dõi theo từng đơn hàng. Một thước phim ngắn, nhưng gợi ra một câu chuyện rất dài phía sau. Khi hoa được mua sớm, Tết không chỉ đến sớm hơn với người mua, mà còn đến sớm hơn với chính người bán.

"Tôi là Võ Đắc Thọ, hiện đang kinh doanh hoa kiểng và cây giống tại Vĩnh Long." - Anh Thọ bắt đầu câu chuyện của mình bằng ký ức rất quen thuộc với nhiều tiểu thương mỗi dịp cuối năm.

Trước khi bán hàng trên sàn thương mại điện tử, cứ đến cận Tết là hai vợ chồng anh lại phải đi đăng ký bán ở chợ hoa. Mọi thứ bắt đầu từ việc… bốc thăm. Nếu may mắn có được vị trí đẹp, còn có cơ hội bán. Còn nếu rơi vào những khu vực khuất, ít người qua lại, gần như xác định là rất khó đẩy hàng.

"Bán ở chợ Tết thì cạnh tranh cao lắm. Mình đã xác định ra đó bán là chỉ nghĩ làm sao cho hết hàng. Có bán hết thì mới có tiền lo cho gia đình." Trong đầu người bán khi ấy, Tết không phải là sum vầy, mà là một bài toán thời gian. Bán nhanh thì còn hy vọng về sớm. Bán chậm thì phải chờ qua mùng Một, mùng Hai mới có thể thu dọn để về nhà.

Có những cuộc gọi quen thuộc lặp lại mỗi năm. "Ba gọi hỏi thăm hai vợ chồng bán Tết xong chưa, thu xếp về ăn Tết với ba." Gia đình không trách, không nói ra, nhưng anh Thọ hiểu, trong lòng vẫn có một chút buồn nếu con cái không kịp về.

Chính vì vậy, với những người bán hoa, việc khách hàng "mua sớm" không chỉ là một lựa chọn tiêu dùng. Đó là một món quà thời gian. Khi người mua đặt hoa từ sớm, đơn hàng không còn dồn dập vào những ngày cận Tết. Người bán có thêm thời gian chuẩn bị, đóng gói, vận chuyển cẩn thận hơn. Quan trọng nhất, họ có cơ hội khép lại mùa buôn bán sớm hơn, để kịp trở về nhà khi Tết vẫn còn nguyên vẹn.

Với người mua, mua hoa sớm cũng mang lại nhiều lợi ích rất thực tế. Không phải chen chúc giữa chợ Tết đông đúc. Không lo hết mẫu đẹp, hết cây vừa ý. Có thêm thời gian lựa chọn, sắp xếp nhà cửa thong thả hơn. Tết không còn là cảm giác chạy nước rút, mà là sự chuẩn bị nhẹ nhàng, chủ động.

Trong câu chuyện đó, TikTok Shop đóng vai trò như một "chất xúc tác". Thương mại điện tử giúp kết nối nhu cầu rộng hơn, vượt ra khỏi phạm vi chợ hoa truyền thống. Khi người mua ở xa vẫn có thể đặt hoa về quê từ sớm, người bán không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào vài ngày cao điểm cuối năm. Hoa được bán sớm hơn, nhịp bán được giãn ra, và Tết cũng theo đó mà đến gần hơn.

Hero Film "Tết Sớm - Chở Xuân Về Nhà" nằm trong khuôn khổ chiến dịch Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền, mang theo một mong muốn rất giản dị. Những người "gieo sắc Tết" cho muôn nhà cũng xứng đáng được tận hưởng một cái Tết bình thường, trọn vẹn như tất cả chúng ta.

Anh Thọ chia sẻ, năm vừa rồi, vợ chồng anh đã có một cái Tết khác. "Tết vừa rồi, hai vợ chồng tôi được nghỉ Tết từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch." Một mốc thời gian tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với người bán hoa, đó là cả một giấc mơ.

Khi bán được sớm hơn dự kiến, anh có thêm thời gian chăm lo cho gia đình, chuẩn bị Tết kỹ càng hơn, không còn sơ sài như những năm trước. Quan trọng nhất là được nhanh chóng trở về quê, ở bên ba mẹ hai bên trong những ngày đầu năm.

Có một người mua chia sẻ rằng, năm nay họ chọn mua hoa Tết từ sớm trên TikTok Shop để gửi về quê cho cha mẹ. Đơn hàng hoa sau đó đã được gửi về trước cả tuần nên ba mẹ có thời gian chăm sóc, sắp xếp lại sân vườn. Người con ở xa cũng cảm thấy yên tâm hơn, như thể đã "gửi Tết về nhà" từ sớm.

Tết, suy cho cùng, không chỉ là khoảnh khắc giao thừa. Tết là khoảng thời gian được chuẩn bị, được chờ đợi và được sum vầy. Khi người mua chủ động hơn, người bán cũng nhẹ gánh hơn. Và khi cả hai gặp nhau sớm hơn, Tết cũng đến sớm hơn.

Năm nay, hãy cùng TikTok Shop mua hoa Tết sớm, để người bán được về nhà sớm hơn!