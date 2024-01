Tết cười thả ga với những cặp “oan gia màn ảnh” trên K+

Những bộ đôi mỗi người mỗi vẻ mà ở cạnh nhau lại hợp cạ đến lạ thường, đem đến câu chuyện thú vị, đầy màu sắc khiến khán giả không thể nhịn cười.

Cặp "vợ chồng son" của phim hài Yêu Lại Vợ Ngầu (Love Reset)

Tình yêu của Na Ra và Jeong Yeol được ví như truyện ngôn tình, ấy thế mà cưới về chưa bao lâu cả hai đã vội đưa nhau ra tòa. Cặp đôi có muôn vàn lý do từ lười tắm đến nghiện rượu để tố nhau trước phiên hoà giải, chán ngán nhau cực độ nhưng đến ngày đơn ly hôn được chấp thuận, chưa kịp vui mừng đã cùng gặp tai nạn, cùng mất trí nhớ. Hai người buộc lại phải chung sống để khôi phục ký ức.

Hai nhân vật chính đẹp đôi mà tài tình trong việc chọc cười khán giả

Nhập vai duyên dáng, hai ngôi sao Jung So Min (vai Na Ra) và Kang Ha Neul (vai Jeong Yeol) tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ, dù trong những cảnh tình tứ lãng mạn hay các đoạn thoại đấu khẩu không ai nhường ai. Không đơn thuần chọc cười khán giả, Yêu Lại Vợ Ngầu còn chỉ ra những thực tế của đời sống vợ chồng: Mọi điều dù tốt hay xấu, người trong cuộc chẳng thể né tránh, chỉ có lựa chọn đón nhận nhau để cùng bước tiếp hoặc rời bỏ nhau mỗi người một đường.

Yêu Lại Vợ Ngầu sẽ được K+ phát sóng lúc 20:00 ngày 10/2 (mùng 1 Tết) trên kênh K+CINE để khán giả được dịp cười thả ga với tác phẩm trụ top 1 phòng vé Hàn Quốc và Việt Nam 3 tuần liên tiếp.

Kịch tính đầu năm với nhân viên ngoại giao Lee Min Joon và kẻ lừa đảo Kim Pan Soo trong Bộ Đôi Báo Thủ (Ransomed)

Vài năm sau thành công của bom tấn Thử Thách Thần Chết, hai tài tử Ha Jung Woo và Ju Ji Hoon tái hợp trong Bộ Đôi Báo Thủ, cùng nhau bước vào cuộc giải cứu nghẹt thở trên màn ảnh.

Câu chuyện phim dựa trên sự kiện có thật năm 1986, một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lebanon. Ha Jung Woo trong vai Lee Min Joon, một chính trị gia nhận nhiệm vụ một mình tới đất nước Trung Đông giải cứu đồng đội. Ju Ji Hoon nhập vai Kim Pan Soo, người Hàn duy nhất ở Lebanon. Tình cờ, họ va vào nhau, mở ra cuộc đồng hành bất đắc dĩ.

Hai "báo thủ" từng hợp tác trước đó nên rất ăn rơ trên màn ảnh

Với tài năng biến hóa linh hoạt từ cảm xúc đến diễn xuất hình thể, hai ngôi sao một lần nữa chứng minh họ là cặp bài trùng ăn ý của điện ảnh Hàn. Các cuộc đối đáp tinh quái hay từng pha mạo hiểm mang đến cảm giác kịch tính và lôi cuốn. Ha Jung Woo bộc lộ khí chất thâm trầm đầy cuốn hút, còn Ju Ji Hoon trở thành "cây hài" ranh ma nhưng giỏi luồn lách.

Bộ Đôi Báo Thủ phủ không khí nghẹt thở của thể loại hành động - phiêu lưu, mang lại những thước phim đua xe, đánh đấm, vượt bom đạn đã mắt. Phim được bấm máy tại ba quốc gia Hàn Quốc, Italy và Morocco, là một trong 10 phim Hàn ăn khách nhất năm ngoái, sẽ lên sóng kênh K+CINE lúc 20:00 ngày 11/2 (mùng 2 Tết).

Meryl Streep - Lily James: Hai phiên bản ngày ấy - bây giờ đầy ấn tượng trong Mamma Mia: Yêu Thêm Lần Nữa (Mamma Mia: Here We Go Again!)

Nếu hai cặp nhân vật kể trên đi cùng nhau trên một đoạn đường, bộ đôi trong phim nhạc kịch Hollywood này lại là bạn đồng hành của nhau theo một ý niệm khác. Hai minh tinh thuộc hai thế hệ cùng vào vai nữ chính Donna, nhưng là hai phiên bản thời trẻ và trung niên.

Câu chuyện của họ được hé mở song song, ngụ ý cuộc đời của Donna ở những giai đoạn khác nhau không thể tách rời. Donna cởi mở, nhiệt huyết thời trẻ làm nên một Donna mang tâm hồn trẻ trung khi về già. Donna của sau này lại phản chiếu Donna một thời nhiều trải nghiệm thi vị, luôn hoài nhớ, trân trọng quá khứ làm nên mình hiện tại.

Không chung khung hình nhưng hai diễn viên lại hòa hợp trong cách kết nối với nhân vật

Cùng với họ là dàn diễn viên với lực diễn tốt và được đặt vào vai diễn vừa vặn, đem lại câu chuyện tình yêu, gia đình vừa vui cười vừa xúc động, ngập tràn những bản nhạc bất hủ làm người xem bất giác nhún nhảy. Phim giải mã những câu chuyện còn bỏ ngỏ ở phần trước, tạo nên cơn sốt phòng vé vào thời điểm ra mắt năm 2018.

Mamma Mia: Yêu Thêm Lần Nữa thuộc chùm phim "Bí Mật Của Hạnh Phúc" đã có mặt trên kho VOD App K+, bên cạnh những tác phẩm đem lại tiếng cười đầu năm cho người xem: Bỗng Dưng Trúng Số (6/45) trên kho VOD App K+, Bố Là Con Gái Mẹ Tôi (Family Swap) phát sóng 20:00 ngày 17/1 trên K+CINE, Tìm Việc (Get A Job) phát sóng 20:00 ngày 24/1 trên K+CINE, Mở Mắt Thấy Hôm Qua (Palm Springs) phát sóng 20:00 ngày 31/1 trên K+CINE.

Chùm phim "Bí Mật Của Hạnh Phúc" đem đến những tràng cười sảng khoái

Không chỉ mang không khí tươi vui hòa cùng cảm giác hứng khởi ngày xuân, loạt phim do K+ sở hữu bản quyền luôn được đầu tư về chất lượng, chứng tỏ sự chỉn chu của thương hiệu trong việc chọn lọc nội dung phục vụ khán giả. Như để khẳng định thêm vị thế nền tảng truyền hình trả phí hàng đầu Việt Nam, K+ còn đem đến chương trình khuyến mại đầu năm hấp dẫn.

Khuyến mại đón xuân của K+