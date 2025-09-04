Tên lửa phòng không TLDK-35 lộ diện ở công trình top 10 thế giới: "Made by Vietnam", tốc độ tới 4.320km/h

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức kéo dài thời gian mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách đến ngày 15/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) với diện tích gần 260.000 m2. Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại tổ hợp triển lãm lớn nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Tại triển lãm, nổi bật là gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn", diện tích 23.569m2, với nhiều sản phẩm quốc phòng, chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại do các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất, hiện đại hóa.

Trong đó, bệ phóng 5P-73VT và tên lửa TLĐK-35 đã được trưng bày công khai, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng bởi vẻ ngoài uy lực, dũng mãnh.

Tên lửa TLĐK-35 cùng bệ phóng trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VGP

Tên lửa phòng không TLDK-35 và bệ phóng có gì nổi bật?

Tại triển lãm, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu sản phẩm tên lửa phòng không TLDK-35 do chính đơn vị nghiên cứu và sản xuất. Đây là loại tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được phóng từ bệ phóng nghiêng có định hướng và điều khiển bằng lệnh vô tuyến từ đài chỉ huy mặt đất.

Theo giới thiệu, TLDK-35 có vận tốc tối đa 1.200 m/s (tương đương Mach 3,5 - khoảng 4.320km/h), chiều dài 5.948 mm và trọng lượng phóng gần 970 kg. Tên lửa mang đầu nổ phân mảnh nặng 72 kg, đủ sức tiêu diệt mục tiêu trên không. Thân tên lửa gồm hai giai đoạn, với đường kính 552 mm ở tầng đẩy và 381 mm ở tầng hành trình.

Cận cảnh vẻ uy lực của hệ thống tên lửa TLDK-35 cùng bệ phóng. Ảnh: TPO, VGP & Vietnam Defence

TLDK-35 sử dụng phương pháp dẫn đường bằng vô tuyến, có chế độ kích nổ đa dạng gồm kích nổ bằng lệnh từ đài điều khiển, ngòi nổ cận đích hoặc tự hủy. Những đặc tính này cho phép hệ thống đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, tăng khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ trên không.

Bệ phóng 5P-73VT đi kèm tên lửa phòng không TLDK-35 cũng do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu và chế tạo. Đây là hệ thống bệ phóng hiện đại, cho phép cố định tên lửa, định hướng mục tiêu và thực hiện lệnh phóng hoàn toàn tự động thông qua cabin điều khiển UNK-VT.

Bệ phóng 5P73-VT được trang bị hệ thống chân kích thủy lực tự động hóa, giúp việc triển khai và thu hồi trở nên nhanh chóng, an toàn. Hệ thống có khả năng mang tối đa 4 quả tên lửa, trong đó có thể chuẩn bị đồng thời 2 quả.

Cận cảnh một số chi tiết của tên lửa. Ảnh: HHTQSVNTG

Góc phóng được thiết kế linh hoạt, từ 8°30’ đến 64°30’ theo phương đứng và xoay 360° theo phương ngang tùy điều kiện tác chiến. Thời gian cấp nguồn để chuẩn bị tên lửa trên bệ chỉ mất khoảng 30 giây, đáp ứng yêu cầu chiến đấu tức thời.

Nghiên cứu, sản xuất bệ phóng 5P73-VT và tên lửa TLDK-35 đã khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng tác chiến phòng không và bảo vệ không phận trong tình hình mới.