Tên ấu dâm nguyên mẫu trong phim "Hope" sau 3 năm mãn hạn tù: Tiếp tục vi phạm pháp luật khiến người dân phẫn nộ

Được biết đến là nguyên mẫu tên tội phạm ấu dâm trong phim Hope, Jo Doo Soon đã khiến không ít người phẫn nộ với hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, vào năm 2008, hắn đã bắt cóc và cưỡng hiếp, hành hạ một cách tàn nhẫn cô bé Na Young khi đó mới chỉ 8 tuổi và gây ra tổn thương không thể phục hồi đối với cô bé và cả gia đình.

Jo Doo Soon

Hắn được biết đến là nguyên mẫu tên tội phạm trong phim "Hope"

Vụ việc này đã lập tức gây rúng động Hàn Quốc và tạo ra làn sóng phẫn nộ của đông đảo người dân nước này. Mặc cho nhiều người dân yêu cầu tên tội phạm phải hưởng án tù chung thân thì Jo Doo Soon (57 tuổi vào thời điểm đó) chỉ bị kết án 12 năm tù giam với lý do "phạm tội khi say rượu".Vào ngày 12/12/2020, tên tội phạm này đã chính thức được trả tự do sau khi mãn hạn tù. Dù được trả tự do nhưng Jo vẫn tiếp tục phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và tuân theo các điều khoản quản thúc tại gia cụ thể cho đến năm 2027.

Jo Doo Soon được thả tự do vào năm 2020 khiến nhiều người phẫn nộ

Được biết, sau khi ra tù, Jo trở về nơi ở của vợ mình ở Ansan, nơi người đàn ông này sống trước khi bị bỏ tù. Để đối phó với phản ứng dữ dội từ người Hàn Quốc ở Ansan và trên toàn quốc, cảnh sát cam kết sẽ theo dõi Jo bằng camera giám sát.

Sau 3 năm kể từ khi kẻ phạm tội được thả tự do trôi qua, các hãng tin Hàn Quốc đưa tin rằng, vào ngày 14/12/2023, Jo đã bất ngờ vi phạm các điều khoản quản thúc tại gia khi rời khỏi nơi ở của mình vào buổi tối.

Theo báo cáo, Jo rời khỏi nơi ở vào khoảng 9h00 ngày 14/12 (giờ địa phương) và ra ngoài khoảng 40 phút. Với hơn 34 camera quan sát theo dõi, Jo nhanh chóng được tìm thấy trước đồn cảnh sát địa phương. Jo cho biết ông ta ra ngoài vì cãi nhau với vợ. Lực lượng cảnh sát tuần tra được cho là đã "phải thuyết phục Jo trở về nhà" trong khi hắn phản đối điều đó.

Lực lượng cảnh sát cho biết Jo Doo Soon vừa vi phạm điều khoản quản thúc tại gia

Do vi phạm điều khoản quản thúc, vào ngày 15/12, chi nhánh Ansan của Văn phòng Công tố quận Suwon đã buộc tội Jo vi phạm “ Đạo luật giám sát điện tử đối với những tội phạm hình sự cụ thể” và buộc kẻ phạm tội phải ra tòa một lần nữa vì hành vi của mình.

Ngay khi thông tin được đăng tải, một bộ phận lớn người dân Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ trước hành vi của Jo Doo Soon. Nhiều người cho rằng mức án 12 năm tù và chế độ quản thúc tại gia không đủ để răn đe tên tội phạm này với tội ác mà Jo đã làm trong quá khứ cũng như hành vi phạm tội vừa qua.

Nguồn: Koreaboo