Tên ấu dâm nguyên mẫu trong phim "Hope" lại phạm tội sau 3 năm ra tù: Không có dấu hiệu ân hận, gây phẫn nộ với biểu hiện trước tòa

Vào năm 2008, Jo Doo Soon đã gây rúng động Hàn Quốc với hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hắn đã bắt cóc và cưỡng hiếp, hành hạ một cách tàn nhẫn cô bé Na Young khi đó mới chỉ 8 tuổi tại nhà vệ sinh của nhà thờ ở Ansan và gây ra tổn thương không thể phục hồi đối với cô bé và cả gia đình.

Tuy nhiên, hắn chỉ bị kết án 12 năm tù giam với lý do "phạm tội khi say rượu" và được thả tự do vào ngày 12/12/2020 sau khi mãn hạn tù. Dù được trả tự do nhưng Jo vẫn tiếp tục phải đeo máy theo dõi mắt cá chân và tuân theo các điều khoản quản thúc tại gia cho đến năm 2027.

Do lo ngại của hàng xóm, chính quyền thành phố đã lắp đặt thêm camera giám sát gần nhà hắn và giao cho các nhân viên quản chế theo dõi. Mặc dù vậy, trong hơn 3 năm kể từ khi được ra thù, tên tội phạm khét tiếng này không chỉ được cho phép ở cách nhà nạn nhân chỉ 1km mà đã tiếp tục vi phạm quản chế, khiến nhiều người phẫn nộ.