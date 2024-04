Rẽ không xi nhan, ô tô khiến người đi xe máy như "đóng phim hành động": Clip hiện trường gây tranh cãi

Mới đây, một vụ va chạm xe cộ trên đường phố ở Thái Lan đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ trước việc tài xế ô tô đã không tuân thủ luật giao thông, sau khi gây tai nạn thì cư xử thiếu tình người.

Thông tin trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày thứ Năm, 25/4 tại Phuket, Thái Lan. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy một chiếc sedan Mercedes Benz màu trắng đang đi trên đường thì đột ngột rẽ phải mà không có tín hiệu báo hiệu. Người đi xe máy đi ngược chiều không kịp dừng lại nên đã va chạm với phần đầu ô tô.

Chiếc ô tô đang đi thì rẽ phải mà không có tín hiệu xi nhan.

Do quá bất ngờ nên người đi xe máy đã không kịp phanh lại và đâm vào phần đầu ô tô, lộn nhào rồi văng xuống đất như một cảnh trong các bộ phim hành động. Trong khi đó, chiếc xe máy thì bị đổ ra đường. May mắn là người đi xe máy đã đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương ở đầu và vẫn có thể ngồi dậy được.

Cú đâm khá mạnh khiến người đi xe máy lộn nhào trên không trung.

Tuy nhiên, điều khiến các netizen phẫn nộ là trong lúc người lái xe bị thương nằm trên đường, cặp đôi người nước ngoài đã xuống xe và chỉ lo kiểm tra thiệt hại, dường như không quan tâm đến nạn nhân họ đã đâm phải. Một cư dân mạng Thái Lan cho rằng cặp đôi này là khách của khách sạn Vivi ở quận Rawai của Phuket và vụ tai nạn xảy ra ngay lối vào khách sạn.

Bài đăng trên Twitter đã được thả tim tới hơn 7k lượt.

Hãng tin Phuket Times cũng đã chia sẻ video ngày hôm qua và nó đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Thái Lan, dẫn đến hơn khoảng 4k lượt xem với 500 bình luận trên bài đăng của Phuket Times. Còn trên Twitter, bài đăng về vụ việc đã được xem hơn 7k lượt. Phần lớn cư dân mạng đều lên án hành động của cặp đôi ngoại quốc.

Thái Lan: Rẽ không xi nhan, ô tô khiến người đi xe máy gặp họa.

"Xi nhan rồi giảm tốc độ khi cần rẽ là những điều cơ bản của việc lái xe, vậy mà họ cũng không làm được, khiến người khác gặp họa", một người bình luận.



"Xuống xe là cặp đôi chỉ mau chóng đi ra xem đầu xe có bị làm sao không, còn nạn nhân thì mặc kệ, đúng là thiếu tình người mà", một người viết.

Trong khi đó, một số người cho rằng một phần lỗi cũng nằm ở người đi xe máy, khi đã thiếu quan sát và đi với tốc độ quá nhanh, đến khi nhìn thấy chiếc ô tô thì không thể phanh kịp.

"Đường phố đông đúc nhưng anh ấy đã đi quá nhanh, chiếc ô tô không xi nhan nhưng cũng không hề đi nhanh, nếu anh ấy chỉ cần đi chậm hơn một chút thì đã có thể dừng lại và không đâm vào chiếc ô tô rồi", một người bày tỏ ý kiến.