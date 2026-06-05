Techcombank phát thông báo về tình trạng gián đoạn giao dịch

Thông báo mới từ Techcombank: Dịch vụ ngân hàng điện tử tạm thời không ổn định.

Lúc 16h15 chiều hôm nay (5/6), Techcombank phát đi thông báo về tình trạng gián đoạn giao dịch với dịch vụ ngân hàng điện tử.

Trên kênh Fanpage chính thức, Techcombank cho biết: Ngân hàng đang ghi nhận lượng giao dịch tăng cao khiến dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tạm thời không ổn định.

Hiện tại, Techcombank đang nỗ lực tối đa để sớm khắc phục, đảm bảo dịch vụ được ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.

Thông báo mới từ Techcombank về tình trạng dịch vụ ngân hàng điện tử tạm thời không ổn định

Techcombank nhấn mạnh: Trong trường hợp cần giao dịch gấp, khách hàngcó thể sử dụng các loại thẻ Techcombank để thanh toán trực tuyến, tại các điểm chấp nhận thẻ (ATM/CDM/POS) hoặc tới chi nhánh Techcombank gần nhất để được hỗ trợ (trong giờ làm việc).

Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của Techcombank:

- Email: Call_center@techcombank.com.vn

- Hotline 24/7: 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)