Techcombank phát thông báo quan trọng, khách hàng chú ý khi chuyển tiền gấp

Theo thông tin từ fanpage chính thức của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng này đã ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng số không ổn định. Theo đó, Techcombank ghi nhận lượng giao dịch tăng cao khiến dịch vụ ngân hàng điện tử như đăng nhập, chuyển khoản nhanh 24/7 hoặc không thể hoàn tất lệnh chuyển tiền... tạm thời mất ổn định.

Techcombank cho biết ngân hàng hiện đang nỗ lực tối đa để sớm khắc phục, đảm bảo dịch vụ được ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất.

Ảnh: Techcombank

Trong khoảng thời gian chờ đợi ứng dụng điện thoại ổn định lại, Techcombank khuyến cáo người dùng không nên thực hiện lại lệnh chuyển tiền nhiều lần để tránh bị trừ tiền trùng lặp. Đối với những trường hợp có nhu cầu thanh toán hoặc chuyển tiền gấp, khách hàng có thể linh hoạt chuyển sang phương thức quẹt thẻ vật lý tại các điểm bán hàng. Ngoài ra, hệ thống máy rút tiền tự động ATM và các máy giao dịch nạp rút tiền thông minh CDM của Techcombank trên toàn quốc vẫn đang hoạt động bình thường, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tiền mặt và chuyển khoản nội bộ của người dân.

Để đảm bảo quyền lợi và giải đáp kịp thời các thắc mắc phát sinh trong thời gian dịch vụ gián đoạn, hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng của Techcombank vẫn được duy trì 24/7. Nhóm khách hàng cá nhân có thể liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1800588822 (trong nước) hoặc gửi yêu cầu qua email chăm sóc khách hàng. Tương tự, các doanh nghiệp cũng được bố trí kênh hỗ trợ chuyên biệt qua tổng đài 18006556 hoặc các email hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo dòng tiền kinh doanh và thanh toán đối tác không bị đình trệ.