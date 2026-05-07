Nhiều website phim lậu đóng cửa, ngừng hoạt động

Sau khi Chính phủ ban hành chỉ đạo quyết liệt về việc triệt phá các nền tảng nội dung số trái phép, mạng lưới các trang web chiếu phim lậu lớn tại Việt Nam đã có dấu hiệu "vỡ trận". Chiến dịch thanh lọc không gian mạng lần này được kích hoạt bằng Công điện số 38 chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chức năng phải tập trung tối đa nguồn lực, triển khai ngay các biện pháp cứng rắn để đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5 đến hết 30/5. Tinh thần của đợt ra quân này là xử lý tận gốc, tuyệt đối không có vùng cấm hay bất kỳ ngoại lệ nào.

Sức nóng từ chỉ đạo này đã tạo ra hiệu ứng tức thì. Theo ghi nhận, các địa chỉ xem phim trực tuyến vi phạm bản quyền khét tiếng như Phim4k hay Thiaphim... đã nhanh chóng đóng cửa. Cụ thể, khi truy cập vào Phim4k, người dùng chỉ còn thấy một thông báo ngắn gọn xác nhận trang web chính thức ngừng hoạt động từ ngày 6/5 nhằm mục đích tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam.

Một website phim lậu có tiếng dừng hoạt động

Đáng chú ý hơn, nền tảng Thiaphim không chỉ hiển thị trạng thái dịch vụ không khả dụng do yêu cầu từ cơ quan chức năng, mà đội ngũ quản trị của trang này còn công khai rao bán luôn toàn bộ mã nguồn hệ thống để tìm đường rút lui.

Website phim lậu thông báo đóng cửa vào ngày 6/5 (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều năm qua, cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trực tuyến tại Việt Nam thường rơi vào vòng lặp, khi một tên miền vừa bị chặn lập tức có hàng chục tên miền phụ mọc lên thay thế. Tuy nhiên, đợt ra quân lần này không chỉ dừng lại ở các biện pháp chặn truy cập kỹ thuật đơn thuần. Trọng tâm của chiến dịch nhắm thẳng vào việc bóc gỡ các tổ chức, cá nhân đứng sau điều hành những nền tảng lưu trữ và phân phối phim, âm nhạc, chương trình truyền hình có lượng truy cập "khủng".

Mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này không chỉ nằm ở việc vi phạm luật sở hữu trí tuệ mà còn gây ra lỗ hổng tài chính khổng lồ. Báo cáo từ Media Partner Asia chỉ ra rằng, hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến đã khiến Việt Nam thất thoát khoảng 348 triệu USD, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng chỉ tính riêng trong năm 2022, và con số này có nguy cơ vọt lên 456 triệu USD vào năm 2027 nếu không được kiểm soát.

Bên cạnh bài toán kinh tế, việc triệt phá các website này còn giúp bảo vệ hàng triệu người dùng internet khỏi nguy cơ bị mã độc, virus tấn công hay sập bẫy các hình thức lừa đảo, cờ bạc bất hợp pháp thường xuyên được quảng cáo tràn lan trên các giao diện xem phim lậu.