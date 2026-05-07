Nhận cảnh báo bất thường trên app ngân hàng, hàng triệu người kịp thời giữ lại 4,3 nghìn tỷ đồng

Trong tiến trình chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) như một công cụ trung tâm nhằm nhận diện và cảnh báo các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Đây không chỉ là một công cụ công nghệ đơn thuần mà là một mạng lưới liên thông dữ liệu khổng lồ, kết nối trực tiếp 149 đơn vị, bao gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 tổ chức trung gian thanh toán.

Cơ chế vận hành của tính năng này vô cùng chặt chẽ. Khi một tài khoản có dấu hiệu nhận tiền lừa đảo hoặc giao dịch đáng ngờ bị phát hiện, thông tin sẽ lập tức được chia sẻ trên toàn hệ thống. Bất kỳ người dùng nào đang chuẩn bị thực hiện lệnh chuyển tiền vào các tài khoản nằm trong "danh sách đen" này sẽ nhận được cảnh báo đỏ ngay trên ứng dụng ngân hàng, hoặc hệ thống sẽ yêu cầu các bước xác thực sinh trắc học bổ sung.

Thông báo giúp rất nhiều người bừng tỉnh và tăng cường cảnh giác khi giao dịch

Tính đến nay, hệ thống đã phát đi hơn 3,8 triệu lượt cảnh báo theo thời gian thực. Nhờ điểm chạm mang tính quyết định này, hơn 1,2 triệu khách hàng đã chủ động nhấn nút hủy bỏ giao dịch, tự cứu lấy chính mình khỏi những cái bẫy giăng sẵn và bảo toàn thành công hơn 4,3 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy tính năng cảnh báo không chỉ phát hiện rủi ro một cách thụ động mà đã tác động trực tiếp vào hành vi, giúp người dùng bình tĩnh lại giữa những màn kịch thao túng tâm lý tinh vi.

Để hệ thống cảnh báo có thể nhắm trúng đích và hoạt động chính xác trong tích tắc, ngành ngân hàng đã phải xây dựng một nền tảng dữ liệu cực kỳ sạch. Bước đi cốt lõi trong cuộc chiến chống gian lận kỹ thuật số này là sự tích hợp sâu rộng với ứng dụng định danh điện tử VNeID và nền tảng căn cước công dân gắn chip.

Việc đồng bộ hóa dữ liệu này giúp các tổ chức tín dụng định danh chính chủ một cách tuyệt đối, triệt tiêu không gian sống của các tài khoản ngân hàng "ảo" - công cụ đắc lực của giới lừa đảo để rửa tiền. Thống kê cho thấy, đã có hơn 156,6 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu thông tin sinh trắc học thành công. Cùng với đó, hàng chục triệu hồ sơ khác cũng được làm sạch, đảm bảo nguồn dữ liệu đầu vào luôn đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống".

Sự phát triển bùng nổ của thanh toán không dùng tiền mặt, với giá trị giao dịch đạt mức gấp 28 lần GDP trong năm qua, đòi hỏi một tiêu chuẩn an toàn khắt khe hơn bao giờ hết. Bằng việc kết hợp sức mạnh của dữ liệu dân cư quốc gia, rào cản sinh trắc học và hệ thống cảnh báo SIMO, ngành ngân hàng Việt Nam đang từng bước thiết lập một mạng lưới phòng vệ đa tầng, biến quá trình chuyển đổi số thành một không gian giao dịch an toàn, minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân.