Team qua đường "tóm hint" sao nam Vbiz có tình mới hậu chia tay hot girl kém 13 tuổi

Mới đây, trên mạng xã hội rần rần chia sẻ hint hẹn hò của Will. Theo đó, trên trang cá nhân, Will đã đăng tải một đoạn clip nhưng gây chú ý chính là hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện cùng người không lộ mặt. Khoảnh khắc Will ngồi xuống cột dây giày cho đối phương hay hình ảnh nắm tay nhau trong ô tô khiến netizen không khỏi xôn xao. Đây là lần hiếm hoi Will hé lộ chuyện tình cảm riêng tư lên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để ý chi tiết hẹn hò rõ mồn một của Will. Có tài khoản mạng xã hội bình luận hỏi thẳng Will đã có người yêu mới đúng không thì nam ca sĩ không trả lời trực tiếp mà "thả tim". Động thái này của Will càng khiến dân mạng tò mò thêm.

Will nhá hint đáng ngờ trên trang cá nhân khiến cư dân mạng xôn xao

Nam ca sĩ "thả tim" bình luận hỏi đã có người yêu chưa

Will tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989 và được nhiều khán giả biết đến sau khi debut là thành viên nhóm nhạc 365. Hậu tách nhóm ra hát solo, Will gây chú ý khi cho ra mắt vài sản phẩm thuộc dòng nhạc ballad nhẹ nhàng và tình cảm như Cho em, Nếu như không thể nói nếu như… Ngoài ca hát, anh còn tham gia các chương trình khác như Bếp chiến, Giọng ải giọng ai, Nhanh như chớp… và làm VJ.

Về chuyện tình cảm, Will từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Vbiz như Quỳnh Anh Shyn, Kaity Nguyễn và gần nhất là Linh Ka. Thông tin tình cảm giữa Will và Linh Ka rộ lên từ năm 2017. Theo đó, cư dân mạng phát hiện tần suất lộ diện chung của cặp đôi ngày càng nhiều, không chỉ ở sự kiện mà còn ở tiệc thân mật riêng tư.

Chưa hết, netizen còn soi được Will và Linh Ka du lịch và sở hữu kha khá đồ đôi. Trong một sự kiện, "team qua đường" còn bắt gặp khoảnh khắc cả hai ra về chung một xe.

Will và Linh Ka không lên tiếng nhưng qua loạt hint xịn xò không giấu giếm thì ai cũng ngầm hiểu cả hai là 1 đôi

Tháng 3/2021, Linh Ka trả lời phỏng vấn về người đàn ông đặc biệt. Cô rơi nước mắt khi mô tả về đối phương: "Linh có tình yêu từ một người bí mật nào đó, tình cảm đó khiến mình thăng hoa trong công việc, giúp mình tiến bộ hơn. Người bí mật đó rất đặc biệt trong cuộc sống của Linh. Mình phải cảm ơn người đó rất nhiều vì không có người đó thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Thời gian đấy thật sự không có ai giúp Linh cả nhưng vẫn may mắn có một vòng tay bao dung, giúp đỡ giữa lúc Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Người đó giúp Linh từ công việc đến cuộc sống, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Mình không biết nói gì, chỉ biết nói là cảm ơn rất nhiều vì người đặc biệt đó đã đến với cuộc sống của Linh và đồng hành cùng mình đến tận bây giờ".

Ngoài ra Linh Ka cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình biết và rất yêu thương, quý trọng nhân vật bí ẩn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Will song cặp đôi không phản hồi.

Linh Rin từng chia sẻ cô hẹn hò bí mật với một người đàn ông đặc biệt. Tuy nhiên phía Will thì không xác nhận thông tin này

Tuy nhiên đến tháng 6 vừa qua, Linh Ka và Will vướng nghi vấn đã chia tay trong âm thầm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là cả 2 không còn theo dõi đối phương trên Instagram. Bên cạnh đó lần cuối cùng Will nhắc đến Linh Ka là từ cuối tháng 3/2024, khi giới thiệu một dự án âm nhạc của cô.

Liên hệ với Linh Ka, đại diện của mỹ nhân gen Z xác nhận: "Mối quan hệ của Will và Linh Ka đã dừng lại. Hiện Linh Ka đang tập trung vào công việc". Đây cũng là lần đầu tiên một trong 2 bên làm rõ mối quan hệ của cặp đôi.