Cặp đôi phim giả tình thật hot nhất Vbiz hiện nay: Tình tứ trên livestream, nụ cười đàng gái nói lên tất cả

Thúy Ngân và diễn viên Võ Cảnh vướng nghi vấn phim giả tình thật sau khi cùng tham gia bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Thời gian qua cặp đôi liên tục bị tóm hàng loạt hint hẹn hò. Ở các sự kiện giải trí, Thúy Ngân và Võ Cảnh còn song hành bên nhau và không ngần ngại có những cử chỉ tình tứ.

Mới đây, cặp đôi này tiếp tục nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trên sóng livestream. Thúy Ngân và Võ Cảnh bị tóm hàng hoạt hành động thân thiết chăm sóc cho nhau. Đáng chú ý khi quảng cáo cho 1 thương hiệu gối ôm, người đẹp chia sẻ: "Tối Ngân ngủ thì để hai cái gối ôm 2 bên để gác". Ngay sau đó, cô đã sững người khi bị ê-kip trêu chọc ngay trên sóng: "Ủa chứ không ôm cái kia à". Võ Cảnh đứng đằng sau cũng gượng gạo và còn hỏi ngược lại câu này.

Trong phiên livestream, Thúy Ngân còn nở nụ cười tươi rạng rỡ khi được Võ Cảnh bất ngờ chủ động đeo vòng cổ cho. Qua loạt hành động này, cư dân mạng lại đẩy thuyền nhiệt tình và mong cả hai sớm công khai chuyện tình cảm.

Thúy Ngân và Võ Cảnh xuất hiện trên sóng livestream cùng nhau

Người đẹp cười tươi hạnh phúc khi được Võ Cảnh làm 1 hành động đặc biệt trên sóng livestream

Trong một lần khác, Võ Cảnh cũng bị soi hành động đặt tay thân thiết với cô

Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng nghi vấn tình cảm từ khi đóng cặp chung trong một bộ phim

Cả hai cùng song hành ở các sự kiện, công việc trong suốt thời gian vừa qua

Thuý Ngân từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn với chúng tôi về chuyện được đẩy thuyền với các sao nam Vbiz: "Trước đây khi mới tiếp nhận thông tin đó mình cũng có chút hoang mang. Hoang mang không phải sợ người khác không hiểu mình, mà là ba mẹ khi thấy những thông tin tôi có người yêu hay hẹn hò thì lại tưởng thật, sau đó lại càng hối thúc lấy chồng. Đó là phản ứng phụ dễ thương nhưng dần dà lâu dài, một người không sao nhưng nhiều người thì lại ảnh hưởng đến khá nhiều trong công việc của mình. Tuy nhiên tôi sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra quá lâu. Tôi cũng nghĩ khán giả sẽ nhìn nhận ra được cái nào là thật và cái nào chỉ là tin đồn vui thôi".

Trước Võ Cảnh, Thúy Ngân cũng từng được gán ghép với các đồng nghiệp nam

Võ Cảnh sinh năm 1990 tại Bình Định. Ban đầu, Võ Cảnh chỉ một chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong một trường Cao Đẳng nhưng sau đó rẽ lối qua làm người mẫu. Sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao đến 1m86, Võ Cảnh dễ gây ấn tượng với các nhà thiết kế. Không những vậy, Võ Cảnh còn được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các thương hiệu.

Năm 2013, Võ Cảnh đăng ký tham gia Vietnam's Next Top Model nhưng sớm bị loại. Không bỏ cuộc, Võ Cảnh tiếp tục tham gia Siêu mẫu Việt Nam và may mắn mỉm cười khi đạt giải đồng. Ngoài ra, Võ Cảnh còn được giải thưởng khác như Siêu mẫu triển vọng, gương mặt đẹp tại Asia New Star Model (2014), Ngôi sao người mẫu châu Á do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc bình chọn (2015)...