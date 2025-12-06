Team mê phim nhất định phải biết bí kíp đặt vé nhanh và tiết kiệm mùa lễ hội cuối năm

Đặt vé qua ứng dụng ngân hàng giúp giới trẻ tiết kiệm thời gian và chi phí để tận hưởng trọn vẹn niềm vui mùa lễ hội.

"Cuộc chiến" săn vé mùa lễ hội và giải pháp của Gen Z

Cuối năm là thời điểm được các "mọt phim" mong chờ nhất với hàng loạt bom tấn Giáng Sinh, phim Tết,... đổ bộ rạp chiếu. Nhu cầu giải trí tăng cao, nhưng việc xếp hàng tại quầy vé hoặc truy cập nhiều trang web rạp chiếu khiến không ít người trẻ cảm thấy mất hứng.

Minh kể: "Trước đây, mỗi lần đi xem phim với nhóm bạn là một lần ‘căng não’. Người thì thích rạp gần nhà, người lại muốn rạp khác vì bỏng nước ngon. Tải 3-4 app về máy, lúc thanh toán phải liên kết thẻ mất thời gian. Có lần đến nơi thì hết vé suất đẹp, cả nhóm đành ngậm ngùi đi về".

Từ những trải nghiệm này, Minh tìm kiếm một phương thức tối ưu hơn và phát hiện tiện ích "Đặt vé xem phim" được tích hợp sẵn ngay trên App ngân hàng và VNPAY.

Đặt vé phim trên app ngân hàng và VNPAY: tiện như lời đồn, thậm chí còn hơn

Đối với Minh, đây quả thực là một bước "nâng cấp" cho thói quen giải trí. Tất cả thao tác chọn phim, chọn chỗ và thanh toán đều gói gọn trong một ứng dụng quen thuộc, tiết kiệm thời gian và công sức.

Giao diện thân thiện giúp người dùng dễ dàng lựa chọn suất chiếu tại các cụm rạp yêu thích

Minh chia sẻ: "Điều mình thích nhất ở tính năng này là hầu như rạp nào cũng có: từ CGV, Lotte, BHD Star, Beta cho tới Cinestar. Không còn phải dò suất chiếu hay cài nhiều app để so sánh nữa.

Thanh toán siêu nhanh, nhận vé điện tử ngay trên app hay email, check-in tại rạp chỉ trong nháy mắt.

Mình hay đùa với bạn bè là đặt vé kiểu này đúng chuẩn ‘người chơi hệ kinh tế’. Hầu như tuần nào cũng có mã giảm giá hoặc chương trình đồng giá. Có những đợt cao điểm, mình tiết kiệm được kha khá so với mua vé trực tiếp, đủ để mua thêm combo bỏng nước hoành tráng."

Đồng giá 75.000 đồng khi đặt vé xem phim CGV, Lotte Cinema

Dịp cuối năm này, VNPAY phối hợp cùng các ngân hàng tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn, áp dụng cho nhiều cụm rạp lớn trên toàn quốc.

Với khách hàng mới, vé 2D được áp dụng đồng giá 75.000 đồng.

Với khách hàng quen thuộc, chương trình mang đến mức giá ưu đãi theo từng hệ thống rạp. Tại Lotte Cinema, người dùng có thể đặt vé với giá 84.000 đồng từ thứ Hai đến thứ Năm và 89.000 đồng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật. Tại CGV, người dùng có thể đặt vé với giá 95.000 đồng từ thứ Hai đến thứ Năm và 99.000 đồng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng cho vé 2D và không bao gồm các phòng chiếu đặc biệt hoặc các chương trình khuyến mại khác.

Cơ hội cho các "mọt phim" lên kế hoạch thưởng thức siêu phẩm cuối năm cùng bạn bè, người thân mà không lo về giá

Việc tích hợp tiện ích giải trí như đặt vé xem phim vào app ngân hàng đang trở thành xu hướng tất yếu. Người dùng giờ đây chỉ cần smartphone và app quen thuộc là có thể trở thành "người tiêu dùng thông thái", tiết kiệm thời gian, tránh xếp hàng và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí.

Hãy truy cập ngay ứng dụng ngân hàng bạn đang dùng mỗi ngày để bắt đầu mùa phim cuối năm trọn vẹn nhất!