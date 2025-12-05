Soobin bùng nổ tại All-Rounder: The Final, Galaxy S25 Ultra “gánh” mọi góc quay viral

Galaxy S25 Ultra: đứng góc nào cũng có ảnh đẹp, trời tối hay chói sáng đều lên nét cực đỉnh

Đi concert đông như lễ hội, ai cũng muốn "đu idol có tâm" với nhiều suộc ảnh và clip thật xịn. Nhưng đời không như là mơ khi ánh sáng đổi liên tục, khói sân khấu phủ mù trời, đám đông xô đẩy mạnh dễ rung tay… khiến không ít fan phải thở dài nhìn lại khoảnh khắc để đời nhưng mờ căm. Và đó là lúc Samsung Galaxy S25 Ultra cho thấy mình sinh ra để "gánh team".

Ngay từ những phút đầu tại All-Rounder: The Final, S25 Ultra chứng minh năng lực ghi hình vô đối: đứng bất kỳ góc nào trong sân, chỉ cần giơ máy lên là có ngay ảnh nét căng. Dù bạn lọt giữa biển người hàng nghìn fan hay đứng ở zone xa đến mức tưởng "ngoài vũ trụ", nhờ khả năng chống rung quang học kết hợp AI, cụm camera của thiết bị vẫn khóa nét nhanh – chính xác – mượt mà trong từng chuyển động.

Những khoảnh khắc thần thánh mãn nhãn của Soobin được bắt trọn tới từng chi tiết nhờ zoom kỹ thuật số 20x kết hợp Nightography (Ảnh chụp bằng S25 Ultra)

Dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, nhờ ống kính zoom đa dạng cùng trình xử lý ảnh thông minh tinh chỉnh độ nét, cộng sự trợ giúp nhỏ từ tính năng Generative Edit để xóa đi vật thể thừa, fan đu concert sẽ có vô vàn tấm hình triệu like gây bão (Ảnh chụp bằng S25 Ultra)

Loạt tính năng "gánh" concert khiến S25 Ultra thành vũ khí tối thượng của dân đu idol

Galaxy S25 Ultra ghi điểm mạnh ngay từ khả năng chụp ảnh với combo cảm biến 200MP và góc siêu rộng 50MP thế hệ mới, cho ra những khung hình sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất: từ ánh đèn quét sân khấu, pháo hoa, khói lạnh đến họa tiết outfit của Soobin đều nổi bật rõ ràng. Dải sáng rộng cùng khả năng tái tạo màu được nâng cấp giúp ảnh ở cả môi trường tối lẫn sáng mạnh vẫn trong trẻo, không bệt màu – đúng chuẩn "cứ giơ máy lên là có ảnh đẹp". ProVisual Engine còn xử lý ánh sáng thông minh theo từng hiệu ứng sân khấu thay đổi liên tục, giúp ảnh auto đã "chín muồi", chẳng cần kéo chỉnh hậu kỳ rườm rà.

Không đứng sát sân khấu? Không thành vấn đề. Video 8K kết hợp zoom quang học 5x cho cảm giác như đang bám rào dù thực tế đứng cuối zone. Nhờ cụm camera được tích hợp tiên tiến nhất với khả năng giảm nhiễu cực tốt, hình chụp và fancam ban đêm vẫn mượt mà chi tiết trong từng chuyển động, đội hình vũ đạo của idol được ghi lại trọn vẹn như quay bằng máy chuyên. Sau phần hình ảnh gánh trọn cả buổi diễn, S25 Ultra tiếp tục chứng minh vị thế "bestie" hàng đầu của dân đam mê nhạc sống. Âm thanh cũng được "nâng cấp" với Audio Eraser – công nghệ AI giúp tách giọng, giữ nhạc và giảm tiếng hét 120dB đặc sản concert. Chỉ vài thao tác, video từ ồn ào trở nên trong trẻo, nghe rõ từng câu hát mà không bị tiếng ồn đám đông phá mood.

Bất chấp vị trí đứng, phần âm thanh được S25 Ultra ghi lại sở hữu chất lượng âm thanh trong trẻo, rõ từng câu chữ như "dát vàng lỗ tai"

Xem thêm các fancam "để đời" được quay bằng S25 Ultra tại link

Chưa hết, Single Take chính là "vũ khí bí mật" cho những sân khấu vũ đạo dồn dập. Chỉ một lần bấm, máy sẽ tự tạo ra loạt ảnh và video ngắn đa phong cách trong 15 giây, cho bạn thoải mái quẩy nhưng vẫn chắc suất có ảnh đẹp mang về.

Hình chụp mượt mà và rõ nét bất chấp hiệu ứng sân khấu đa dạng như khói, lửa hoặc pháo hoa (Ảnh chụp bằng Galaxy S25 Ultra)

Với những concert ngoài trời như All-Rounder: The Final, thời tiết "lật bánh tráng" là chuyện bình thường. Không biết nên diện outfit nào vừa xinh vừa thuận tiện cho phù hợp thời tiết? Bật ngay Gemini Live để ‘gọi trợ giúp từ người thân’.

Màn thể hiện ấn tượng không kém Soobin và Kingdom tại All-Rounder: The Final, Samsung Galaxy S25 Ultra hoàn toàn xứng danh ‘bestie’ top đầu của mọi đồng đu concert toàn cầu. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đắt giá với thần tượng? Chốt đơn ngay để concert nào cũng trở thành ‘No Bad Seats’, idol xa mấy cũng hóa gần trong tích tắc.