"Tể tướng Lưu gù" nổi tiếng một thời giờ ra sao?

Mới đây, mạng Weibo lan truyền loạt ảnh chụp chung giữa Lý Bảo Điền và một người thợ sửa chữa đồ gia dụng ở Bắc Kinh. Người thợ này cho biết anh được công ty cử đến nhà nam diễn viên 78 tuổi để thay cửa sổ và vô cùng bất ngờ khi nhận ra Tể tướng Lưu gù năm nào. Khi được xin chụp ảnh chung, ông vui vẻ đồng ý và trò chuyện thân mật.

Hình ảnh hiện tại của ''Tể tướng Lưu gù'' Lý Bảo Điền.

Trong ảnh, Lý Bảo Điền xuất hiện với mái đầu ít tóc, gương mặt in hằn dấu vết thời gian, nhưng vẫn giữ ánh mắt minh mẫn và nụ cười hiền hậu đặc trưng. Dân mạng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến thần thái hiền từ, gần gũi của người nghệ sĩ gạo cội, dù tuổi già và sức khỏe đã khiến ông thay đổi nhiều.

Lý Bảo Điền, sinh năm 1946 tại Giả Uông, Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), là gương mặt quen thuộc và được khán giả Việt Nam yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tể tướng Lưu gù (1995) hay Thần y Hỷ Lai Lạc (2001).

Dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn, ông vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16 khi gia nhập đoàn kịch và học diễn hài, Lý Bảo Điền sau đó theo học lớp đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương và được giữ lại trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lý Bảo Điền sống khép kín, tránh xa ồn ào giới giải trí.

Ông còn là hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Nghệ thuật Trung Quốc, hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Trung Quốc, hội trưởng danh dự Hội phê bình lý luận điện ảnh và Hội nghiên cứu danh nhân điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Lý Bảo Điền đoạt hàng loạt giải thưởng lớn. Ngay từ năm 1987, ở tuổi 41, ông đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 8 với vai diễn trong Tình Người Ma. Ba năm sau, ông tiếp tục giành giải Nam chính xuất sắc tại giải Bách Hoa với phim Quá Niên.

Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, Lý Bảo Điền sống khép kín, tránh xa ồn ào giới giải trí. Những năm gần đây, Lý Bảo Điền chọn cho mình cuộc sống an yên bên gia đình, tận hưởng những ngày tháng thanh thản sau ánh đèn sân khấu. Ông tìm thấy niềm vui trong hội họa, miệt mài sáng tác và không ngừng thử nghiệm những cách thể hiện mới để nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật.

Ông cũng dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách, nghiên cứu nghệ thuật và sưu tầm đồ cổ, coi đó là niềm vui tuổi già sau những năm tháng cống hiến không ngừng cho sân khấu và điện ảnh.