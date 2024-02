Taylor Swift: "Cơn sốt" toàn cầu và trung tâm của giới truyền thông

Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Taylor Swift trong thời điểm hiện tại, khi mà nữ ca sĩ vẫn đang chứng tỏ bản thân là siêu sao nước Mỹ lớn nhất, tiếp tục là chủ đề bàn tán của khán giả với những chuyến lưu diễn hoành tráng, những kỷ lục bị phá vỡ và những sự xuất hiện tại các trận bóng NFL cũng như lễ trao giải Quả cầu vàng.

Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi giới truyền thông luôn ưa chuộng cái tên Taylor Swift cho các tiêu đề báo của mình. Họ tận dụng tên tuổi và sự nổi tiếng của ngôi sao sinh năm 1989 để thu hút sự chú ý của khán giả trên toàn cầu. Và thậm chí, đôi khi câu chuyện trong những bài báo còn không thực sự liên quan tới chủ nhân giải thưởng Grammy.

Taylor Swift và sức ảnh hưởng từ danh hiệu "đại diện nền âm nhạc thế giới"

(Ảnh: JOHN SHEARER/TAS23/GETTY)

Taylor Swift bắt đầu phát hành ca khúc đầu tay vào năm 2006, tức là vào thời điểm ngành công nghiệp âm nhạc đang "rơi tự do". Taylor lúc này mới 16 tuổi, chưa thể hình dung về sự nghiệp hoành tráng mà cô sẽ có được trong tương lai. Điều duy nhất nữ ca sĩ có là những ca khúc đồng quê về mối quan hệ tan vỡ, về sự bất an khi trở thành một phần của thế hệ mới. Và sự mộc mạc này đã thành công, giúp Taylor Swift trụ vững trên BXH Billboard 200 trong 275 tuần.

Gần hai thập kỷ sau, giọng ca sinh năm 1989 vẫn chưa rời khỏi các bảng xếp hạng. Thậm chí, sức ảnh hưởng của cô còn lớn hơn nữa khi thống trị kỷ nguyên phát trực tuyến, đạt được số lượng lượt nghe trên Spotify và Apple Music nhiều hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trong lịch sử. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục phát hành album mới, vẫn được khán giả đón chờ và tính tới thời điểm hiện tại, lượng album của cô đã tiêu thụ được hơn 200 triệu bản, giúp Taylor Swift trở thành một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại.

Khi Taylor phát hành Midnights vào năm 2022, album này bán được 1,5 triệu bản trong tuần đầu phát hành. Đây là một thành tích chưa từng có trong thời đại kỹ thuật số. Album duy nhất phá vỡ được kỷ lục này thực chất lại chính là một album khác của Taylor Swift, đó là bản tái phát hành 1989 (Taylor’s Version).

(Ảnh: KEVIN WINTER/TAS23/GETTY)

Một phần dẫn tới sự thu hút của Taylor chính là khả năng xóa bỏ ranh giới giữa thể loại âm nhạc, địa lý và thế hệ. Bắt đầu với danh hiệu "công chúa nhạc đồng quê", ngôi sao tới từ Nashville đổi mới bản thân để phù hợp với tư cách nghệ sĩ nhạc pop. Đối với một ngành công nghiệp âm nhạc phân chia rõ ràng thể loại, Taylor Swift lại chính là cỗ máy hát chỉ chơi theo riêng thể loại của mình, từ phong cách này sang phong cách khác và không ngừng thử nghiệm với những chất liệu mới.

Đến năm 2023, Taylor Swift đã thực sự chứng tỏ vị thế của bản thân xứng đáng với những gì người hâm mộ vẫn tự hào, rằng Taylor Swift chính là định nghĩa của một nền âm nhạc. Ngôi sao nhạc pop khởi đầu năm 2023 vô cùng thành công với đợt mở bán vé trước phá kỷ lục trên trang web Ticketmaster. Sự phấn khích của khán giả đạt lên đỉnh điểm khi chuyến lưu diễn cháy vé Eras Tour bắt đầu diễn ra vào tháng 3 cùng năm. Đáng chú ý, dù tour diễn vẫn chưa kết thúc nhưng nó đã phá kỷ lục, trở thành chuyến lưu diễn âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 1 tỷ USD và được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận.

Kèm theo tour diễn lịch sử là bộ phim cùng tên về chính chuyến lưu diễn này. Một lần nữa, chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do lập kỷ lục khi bộ phim trở thành phim hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại chỉ trong ba ngày mở màn. Không chỉ thành công ở mặt thương mại, bộ phim này còn nhận được đề cử cho lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 ở hạng mục mới mang tên Thành tựu doanh thu phòng vé. Và dù để tuột giải thưởng vào tay Barbie, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng toàn cầu của phim concert Eras Tour và những gì Taylor Swift đã mang lại tại các rạp chiếu trên toàn thế giới.

Trên các bảng xếp hạng cuối năm, cái tên Taylor Swift tiếp tục được xướng danh ở những vị trí đầu bảng. Trên Forbes, ngôi sao nhạc pop được vinh danh là người phụ nữ quyền lực thứ 5 thế giới, được ghi nhận vị thế tỷ phú với ước tính giá trị tài sản ròng là 1,1 tỷ USD. Trên tạp chí People, Taylor đứng đầu danh sách Những người hấp dẫn nhất của năm, Billboard cũng gọi tên nữ ca sĩ là ngôi sao nhạc pop xuất sắc nhất 2023. Và cuối cùng, TIME lựa chọn Taylor Swift là Nhân vật của năm 2023.

'Không ai khác trên hành tinh hiện nay có thể ảnh hưởng tới nhiều người đến như vậy. Việc đạt được kỳ tích này là điều mà chúng ta thường coi là sự sắp xếp của hành tinh và số phận, nhưng nói như vậy là bỏ qua kỹ năng và sức mạnh của cô ấy' - TIME nói về Taylor Swift.

Mức độ ảnh hưởng của ngôi sao thời đại không chỉ dừng lại ở mảng giải trí mà còn lan tỏa tới cả ngành giáo dục. Những khóa học về Taylor Swift đã được ra mắt ở nhiều trường đại học, trong đó đáng chú ý nhất chính là khóa học "Taylor Swift and Her World" (tạm dịch: Taylor Swift và Thế giới của cô ấy) tại ngôi trường danh giá Harvard. Sinh viên sẽ nhận được tín chỉ khi tìm hiểu sâu về lời bài hát, âm nhạc và tầm ảnh hưởng của nữ ca sĩ cùng những tác phẩm văn học được chỉ định nhằm đào sâu chủ đề về chủng tộc, giai cấp và người Mỹ da trắng. "Chúng ta may mắn khi được sống ở một thời đại nơi mà một trong những nghệ sĩ lớn cũng là một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh. Vì thế, tại sao chúng ta lại không có khóa học về điều đó?", giáo sư người Anh Stephanie Burt - người chịu trách nhiệm giảng dạy về Taylor Swift ở Harvard – chia sẻ lý do dẫn tới khóa học này.

Cách để thu hút khán giả vào một bài báo: Nhắc tới Taylor Swift

(Ảnh: Getty Images /TAS Rights Management)

Bond Benton – Phó Giáo sư về truyền thông tại Đại học Montclair – đã nghiên cứu tác dụng của việc nhắc tới Taylor Swift trong các câu chuyện truyền thông. Khoan nói sâu hơn về bài nghiên cứu của Phó Giáo sư, có một sự thật chúng ta cần phải thừa nhận, đó chính là chỉ riêng việc chủ đề này xứng đáng được các chuyên gia đánh giá và xem xét đã là bằng chứng rõ ràng cho thấy sức mạnh và vị thế của Taylor Swift.

Theo nghiên cứu này, sự hiện diện của ngôi sao nhạc pop trong bất kỳ nội dung truyền thông nào cũng có thể làm tăng khả năng hiện thị của nội dung đó.

Trường hợp điển hình nhất được đưa ra là bài đăng từ tháng 9/2023 của CBS News. Bài đăng này nói về một con cá đuối nặng 181kg và có chiều dài "gần bằng Travis Kelce - bạn trai tin đồn của Taylor Swift". Mặc dù câu chuyện về sinh vật biển Connecticut không hề liên quan tới giọng ca Cruel Summer hay bạn trai vận động viên của cô ấy nhưng tên của nữ ngôi sao vẫn xuất hiện hai lần trong bài viết. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bài đăng đã đạt mốc gần 3 triệu lượt xem trên nền tảng X.

"Mặc dù tôi chắc chắn rằng một phần sự quan tâm của độc giả có liên quan tới con cá đuối độc đáo nhưng 2,8 triệu lượt xem này vẫn nhiều khả năng đến từ sự lồng ghép Taylor Swift vào câu chuyện", Phó Giáo sư Benton nhận định.

(Ảnh: MATT WINKELMEYER/GETTY)

Một sự thật là những bài báo có tiêu đề liên quan tới Taylor Swift không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn gây chú ý cho cả những người ghét nữ ca sĩ. Cả hai thành phần khán giả này đều sẽ tranh luận và phân tích về Taylor trên các nền tảng mạng xã hội theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều đáng nói là, bất kể họ cảm thấy như thế nào, họ vẫn đang nói về Taylor Swift và điều này nâng cao hơn nữa vị thế của cô ấy trong nền công nghiệp giải trí hiện nay.

Kate Blanton - Giảng viên Đại học Nam Carolina – cho biết trong khóa học về "tính công chúng" của Taylor Swift: "Không ai có thể thu hút được lượng khán giả lớn hơn cô ấy vào thời điểm hiện tại".

Tất nhiên, những chi tiết về cuộc sống của người nổi tiếng luôn là đề tài thảo luận thú vị nhưng với Taylor Swift, việc nhắc tới nữ ca sĩ trong các bài báo có thể trở thành một cơ hội tiếp thị vô cùng lớn. Tất cả những nơi ngôi sao này đặt chân tới, từ nhà hàng, cửa hàng quần áo… đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ và đều có thể giúp tăng doanh thu của cửa hàng đó.

(Ảnh: chrispearson20/Instagram)

Những người nổi tiếng khác cũng liên tục được hỏi về Taylor Swift. Trong một buổi phỏng vấn cho tạp chí W, các diễn viên Julianne Moore, Natalie Portman và Da’Vine Joy Randolph đã được giao "nhiệm vụ" đọc lại lời bài hát Blank Space – một ca khúc của Taylor Swift từng được phát hành vào năm 2014. Thậm chí, nhiều chính trị gia cũng tham gia vào "cơn sốt" Taylor Swift, nhắc tới nữ ca sĩ trong các bài phát biểu nhằm thu hút sự chú ý của công chúng nhiều hơn.

Những bài báo liên quan tới Taylor Swift được "săn đón" nhiều tới mức nhà xuất bản báo lớn nhất nước Mỹ Gannett đã quyết định tuyển phóng viên riêng nhằm đưa tin về cô. Quyết định này khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi các hãng truyền thông hiếm khi cử đội ngũ riêng để đăng tải thông tin về một nghệ sĩ cụ thể, tuy nhiên ngoại lệ đã gọi tên Taylor Swift. Trong bản mô tả công việc, nhà xuất bản cho biết họ tìm kiếm một người hiểu chuyên sâu về nữ ca sĩ và xác định được "lý do tại sao tầm ảnh hưởng của ngôi sao nhạc pop ngày càng mở rộng", đồng thời tìm hiểu "cộng đồng người hâm mộ của Taylor Swift đại diện cho điều gì trong văn hóa đại chúng".