Taylor Swift bị vượt mặt

Ngày 26/11, Billboard công bố người xếp hạng 2 trong danh sách Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 (The Greatest Pop stars of the 21st Century) là Taylor Swift. Nghệ sĩ giữ vị trí số 1 là Beyoncé, được công bố muộn hơn một ngày.

Tạp chí âm nhạc đánh giá sau khi chuyển hướng từ nhạc đồng quê sang nhạc pop vào đầu những năm 2010, Taylor Swift đạt được thành công chưa từng thấy trước đây, cả về quy mô lẫn hình thức.

Billboard không quên giải thích lý do giọng ca sinh năm 1989 không giữ vị trí số 1 vì bắt đầu sự nghiệp muộn hơn nhiều ở cả thể loại lẫn âm nhạc nói chung. Billboard cũng dự đoán trước tranh cãi về thứ hạng không thể tránh khỏi, thậm chí gây náo loạn mạng xã hội.

Taylor Swift là Ngôi sao nhạc pop vĩ đại thứ 2 thế kỷ 21. Ảnh: Getty Images.

Đúng như lo ngại, cộng đồng Swifties bất mãn với quyết định của đội ngũ biên tập Billboard. Bên dưới thông báo trên Instagram, đông đảo khán giả bày tỏ sự giận dữ, gọi danh sách là trò đùa và khẳng định danh hiệu số 1 của chủ nhân hit Fortnight bị cướp.

Cư dân mạng bình luận: “Điều này thật thảm hại và cần phải được sửa lại. Ai đã phê duyệt danh sách này? Danh sách nhảm nhí của các người luôn không chính xác một cách khó tin”, “Cô ấy xứng đáng đứng đầu. Đừng lừa đảo nữa, cô ấy là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại chứ không phải chỉ của thế kỷ”, “Billboard xếp cô ấy đứng thứ 8 trong danh sách Nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng cô ấy không phải là nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ này? Beyoncé thậm chí còn không lọt vào top 10”...

Có người còn cho rằng xếp Taylor Swift ở vị trí thứ 2 là tội ác. Đối với họ, bạn gái Travis Kelce là toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc, còn có danh hiệu nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới.

Trước phản ứng của Swifties, fan Beyoncé cũng nhập cuộc bằng cách nhắc nhở về tác động văn hóa, doanh số, số lượng và giải thưởng mà giọng ca Single Lady đạt được.

“Một điều mà những Swifties da trắng thượng đẳng cần hiểu là việc lặp lại các bản thu âm của bạn và để chúng được phát trực tuyến nhiều không làm cho một nghệ sĩ trở nên vĩ đại. Khi tác phẩm của bạn lặp lại và mọi bản thu âm đều có âm thanh giống nhau, bạn không thể là nghệ sĩ số 1 của thế kỷ 21. Đặc biệt là nếu bạn đang cạnh tranh với một nghệ sĩ đã làm tất cả mọi thứ từ R&B, nhạc đồng quê đến nhạc dance. Yên phận đi”, “Danh sách này dựa trên 24 năm qua chứ không chỉ hiện tại”, “Beyoncé có tác động lớn đến ngành công nghiệp này. Cô ấy là lý do cho rất nhiều nghệ sĩ bước chân vào thế giới âm nhạc. Các bạn hoặc là quá trẻ để biết tác động thực sự của cô ấy hoặc quá ảo tưởng để thấy được điều đó và chỉ muốn nghĩ đến doanh số bán hàng”... là những bình luận phản bác fan Taylor Swift.

Beyoncé được dự đoán là Ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất thế kỷ 21. Ảnh: Getty Images.

Ngoài ra, một bộ phận trung lập yêu cầu fan Taylor và Beyoncé ngừng so sánh hai siêu sao bởi họ yêu quý nhau và có tình bạn thân thiết.

Khán giả chỉ ra vào năm 2023, Taylor đăng lên Instagram bài viết bày tỏ niềm vui và sự cảm kích dành cho đàn chị. Cô thừa nhận không có được thành tựu hiện tại nếu không chịu sự ảnh hưởng của Beyoncé.

“Cách cô ấy dạy tôi và mọi nghệ sĩ ở đây phá vỡ các quy tắc, thách thức các chuẩn mực của ngành. Sự hào phóng trong tinh thần của cô ấy, sự kiên cường và linh hoạt của cô ấy là ngọn đèn chỉ đường trong suốt sự nghiệp của tôi. Việc cô ấy xuất hiện tối nay giống như một câu chuyện cổ tích thực sự”, Taylor chia sẻ sau khi Beyoncé tham dự buổi ra mắt bộ phim hòa nhạc Eras Tour tại Los Angeles.

Taylor Swift và Beyoncé chưa bình luận gì về ồn ào.

Những vị trí còn lại lần lượt thuộc về (hạng 3 đến 25) là Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande, Adele, Usher, Eminem, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jay-Z, Shakira, The Weeknd, BTS, Bruno Mars, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Ed Sheeran và Katy Perry.