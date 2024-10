Ivanka ủng hộ Taylor Swift dù ông Trump ghét

Ngày 22/10, People đưa tin Ivanka Trump đã đưa con gái 13 tuổi Arabella và bạn bè đến xem Taylor Swift biểu diễn tại sân vận động Hard Rock ở Miami (Forida) vào cuối tuần trước (19 hoặc 20/10). Đây là show diễn nằm trong hành trình cuối của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour trước khi kết thúc vào tháng 12.

Ivanka Trump đi xem show Taylor Swift bất chấp bất hòa giữa nữ ca sĩ và ông Trump. Ảnh: Getty Images.

Tháng 7, con gái lớn của ông Trump tiết lộ Arabella là người hâm mộ cuồng nhiệt của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Người đẹp tóc vàng chia sẻ ảnh con gái đầu lòng tươi cười bên chiếc bánh kem theo chủ đề Taylor Swift trong tiệc sinh nhật lần thứ 13. Mặt trên bánh kem có viết dòng chữ trích dẫn từ lời bài hát Blank Space nổi tiếng của Taylor vào năm 2014: “Boys only want love if it’s torture” (tạm dịch: Con trai chỉ muốn tình yêu nếu nó gây đau đớn).

Ở bức ảnh khác, món ngọt được cắt ra, kèm chú thích: “Chiếc bánh đẹp nhất dành cho Swiftie (chỉ fan Taylor Swift) mà tôi yêu thích”.

Những động thái này của Ivanka dường như để khẳng định cô thực sự rút khỏi chính trường và không quan tâm đến cuộc tranh đấu của cha ruột, ông Donald Trump , trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Vào ngày 11/9, Taylor Swift lần đầu tỏ rõ lập trường chính trị trong cuộc bầu cử 2024 khi cam kết bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Giọng ca Fortnight ca ngợi nữ ứng cử viên đảng Dân chủ là nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng, đồng thời đặt niềm tin rằng bà Harris sẽ lãnh đạo đất nước bằng sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn.

Taylor cũng chỉ trích việc ông Trump chia sẻ những bức ảnh chế về cô do AI tạo ra vào tháng 8, trong đó có nội dung Taylor và fan ủng hộ ông Trump. Theo siêu sao nhạc pop, hoạt động trên mạng xã hội này của ông Trump khiến cô không thể tiếp tục giữ im lặng.

“Nó thực sự gợi lên nỗi sợ hãi của tôi về AI và những nguy cơ của việc phát tán thông tin sai lệch. Điều đó khiến tôi đi đến kết luận rằng tôi cần phải rất minh bạch về các kế hoạch thực tế của mình cho cuộc bầu cử này với tư cách là một cử tri. Cách đơn giản nhất để chống lại thông tin sai lệch là bằng sự thật”, Taylor nhấn mạnh.

Con gái đầu lòng của Ivanka là fan Taylor Swift. Ảnh: IG. Con gái đầu lòng của Ivanka là fan Taylor Swift. Ảnh: IG.

Vài giờ sau, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends, ông Trump đưa ra lời cảnh báo rằng ngôi sao thắng giải Grammy có thể phải trả giá vì chống lại ông.

Ngày 15/9, ông Trump tiếp tục công kích bạn gái Travis Kelce bằng tuyên bố ngắn trên nền tảng mạng xã hội Truth Social : “Tôi ghét Taylor Swift”.

Ông còn thách thức Taylor khi sao chép thiết kế áo phông Eras Tour để quảng bá cho chiến dịch tranh cử. Tỷ phú Mỹ giữ nguyên màu sắc và định dạng giống hệt bản gốc nhưng thay ảnh Taylor bằng ảnh của chính mình. Dòng chữ "Taylor Swift The Eras Tour" thay đổi thành “Donald J. Trump” và khẩu hiệu “Make America Great Again” (tạm dịch: Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại).