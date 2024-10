Nghi vấn Taylor Swift và bạn trai rạn nứt

Đầu tháng 9, Taylor Swift đã có mặt tại sân vận động Arrowhead (thành phố Kansas City, tiểu bang Missouri, Mỹ) để xem hai trận đấu đầu tiên của Kansas City Chiefs trong mùa giải Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) mới. Tuy nhiên, siêu sao nhạc pop không xuất hiện trên khán đài trận đấu của đội bóng bạn trai ở Atlanta (ngày 22/9) và Los Angeles (29/9).

Với việc Taylor gần như không bỏ lỡ trận đấu nào của Travis Kelce trong mùa giải trước, không ít người đặt nghi vấn liệu mối quan hệ giữa cặp đôi cùng tuổi có đang gặp trục trặc. Nhất là trong bối cảnh Taylor bị đổ lỗi cho màn thể hiện tệ hại của Travis trong 2 trận mở màn. Khán giả cáo buộc chuyện hẹn hò và những bữa tiệc trong thời gian nghỉ giữa mùa giải gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ của nam cầu thủ.

Khán giả thắc mắc về lý do Taylor Swift vắng mặt trong 2 trận đấu liên tiếp của Kansas City Chiefs. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, nguồn tin của Page Six khẳng định tình cảm giữa Taylor và bạn trai vẫn tốt đẹp. Cô không đi xem Kannas City Chiefs thi đấu vì nhiều lý do khách quan.

Người đẹp sinh năm 1989 được cho là đang bận rộn tập luyện cho hành trình tiếp theo của chuyến lưu diễn Eras Tour, dự kiến bắt đầu vào ngày 18/10 ở Miami, Florida, Mỹ.

Nguồn tin cho biết thêm an ninh cũng là vấn đề được quan tâm. Chủ nhân hit Shake It Off gặp khó khăn hơn khi đến xem các trận đấu không diễn ra tại sân vận động Arrowhead của đội Chiefs.

“Nếu cô ấy đến một nơi không phải là Arrowhead, sẽ có những lo ngại về an ninh. Cô ấy đã làm việc với Arrowhead rất nhiều lần, họ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Đi đến các loại sân vận động khác nhau, cần phải có một đội tiền trạm”, người trong cuộc nói.

Cảnh giác về an ninh của Taylor Swift tăng cao kể từ khi cô hủy các buổi biểu diễn ở Vienna (Áo) vào tháng 8 do bị khủng bố IS nhắm đến.

Trong khi đó, những người thân cận với Taylor Swift khẳng định với Daily Mail nữ ca sĩ có thể ủng hộ bạn trai mà không cần phải đến xem tất cả trận đấu.

“Thật vô lý và kỳ thị phụ nữ khi suy đoán rằng sự tham dự của Taylor sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của Travis. Anh ấy thích sự ủng hộ của cô ấy nhưng không mong đợi cô ấy ở mọi trận đấu, cũng giống như cô ấy không mong đợi anh ấy túc trực mọi ngày lưu diễn của Eras Tour. Người hâm mộ (Taylor) không làm ầm ĩ khi anh ấy không có mặt ở mọi buổi biểu diễn. Họ có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Cả hai đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Họ có thể hỗ trợ lẫn nhau mà không cần phải có mặt trực tiếp. Rốt cuộc thì vẫn có TV”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Nguồn tin cho hay cả Taylor và Travis đều có công việc riêng, không thể luôn có mặt trực tiếp tại sân vận động để cổ vũ đối phương. Ảnh: Getty/Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images.

Nguồn tin của Page Six chia sẻ thêm Taylor và Travis đều thuộc kiểu người cứng rắn, không bị ảnh hưởng trước sự công kích từ cư dân mạng. Tuy vậy, những người quen phải thừa nhận sự vắng mặt của Taylor mang lại cho cặp tình nhân nổi tiếng một chút khoảng nghỉ khỏi sự tấn công không ngừng từ những kẻ ghét bỏ.

Bất chấp phong độ của Travis bị chê giảm sút, đội Chiefs duy trì thành tích bất khả chiến bại, với 4 trận thắng liên tiếp.