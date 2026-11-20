Ronan Camron đến Hà Nội.

Chiều ngày 20/11, người hâm mộ pickleball tại Hà Nội đã có dịp mãn nhãn trước màn trình diễn đỉnh cao của bộ đôi vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu nước Mỹ là Ronan Camron và Drake Palm trong khuôn khổ sự kiện thi đấu giao lưu, biểu diễn cùng các tay vợt Việt Nam.

Tâm điểm của sự kiện hướng về Ronan Camron – tay vợt đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (APP) ở nội dung đơn nam, đồng thời góp mặt trong top đầu ở nội dung đôi nam nữ (hạng 4) và đôi nam (hạng 6). Với bảng thành tích dày dặn gồm các chức vô địch tại APP Louisville Open, APP Detroit Open, APP Vlasic Classic Chicago và đặc biệt là tấm Huy chương Vàng cùng đội tuyển Mỹ tại Pickleball World Cup 2026, sự xuất hiện của Camron mang lại sức hút lớn cho giới mộ điệu trong nước.

Ronan Camron giao lưu tại Hà Nội (Ảnh: BTC)

Đồng hành cùng Camron là tài năng trẻ 22 tuổi Drake Palm. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Palm đã khẳng định được vị thế vững chắc trên đấu trường quốc tế với vị trí thứ 10 đơn nam và thứ 9 đôi nam trên bảng xếp hạng APP. Anh cũng sở hữu 8 huy chương tại hệ thống APP Tour, 2 danh hiệu APP Next Gen và là đồng đội của Camron trong chiến tích giành Huy chương Vàng Pickleball World Cup 2026 của tuyển Mỹ.

Ronan Camron (phải) và Drake Palm giao lưu với cộng đồng pickleball Việt Nam (Ảnh: BTC)

Bước vào các trận đấu giao hữu tại Hà Nội, bộ đôi ngôi sao người Mỹ nhanh chóng chứng minh đẳng cấp vượt trội. Trước những đại diện nổi bật của pickleball Việt Nam như Quân Trần hay Sỹ Trịnh, Ronan Camron và Drake Palm cho thấy sự phối hợp ăn ý cùng tư duy chiến thuật sắc bén qua đó giành chiến thắng thuyết phục.

Chuyến du đấu và giao lưu lần này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chính thức giữa hai tay vợt người Mỹ với thương hiệu thể thao Soxter của Việt Nam. Việc hợp tác cùng Ronan Camron và Drake Palm là một dấu mốc trong chiến lược phát triển đội ngũ vận động viên và mở rộng kết nối quốc tế của Soxter.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm chuyên môn cho đội ngũ vận động viên trong nước, đồng thời thiết lập cầu nối giao lưu trực tiếp, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu pickleball tại Việt Nam ngày càng phát triển chuyên nghiệp hơn.