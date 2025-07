Tây Ninh tiếp tục thu hút khách du lịch

Núi Bà Đen Tây Ninh

Tính từ đầu năm đến nay, đã có trên 3,2 triệu lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng 4,1% so cùng kỳ, đạt 56,2% so kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 48,8% so cùng kỳ, đạt khoảng 88% so kế hoạch.

Để đạt kết quả trên, Sở VHTTDL Tây Ninh đã thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả về thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch, trong đó núi Bà Đen vẫn là điểm đến thương hiệu của tỉnh.

Chùa trên núi Bà Đen

Sở VHTTDL Tây Ninh đã tổ chức hội nghị trao đổi với Hiệp hội Du lịch tỉnh về giải pháp thu hút khách du lịch đến với Tây Ninh; tổ chức cho doanh nghiệp lữ hành Saigontourist khảo sát điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng các tour du lịch phục vụ tết Nguyên đán. Kết quả đã xây dựng được 4 chương trình cho thị trường khách ngoài tỉnh và khách quốc tế tham quan chùa Gò Kén, Tòa thánh Cao Đài, vườn dâu Ba Phong, trang trại dưa lưới BaDen Farm, núi Bà Đen…

Các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh tiếp tục khai thác các chương trình du lịch liên kết các sản phẩm, dịch vụ du lịch đã được xác định; thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2025.

Tòa Thánh Tây Ninh

Ngoài ra, Sở VHTTDL Tây Ninh cũng đã đề xuất các nội dung hợp tác với Đại học Quốc gia TPHCM về tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.

Tây Ninh cũng ra mắt sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa Khmer với mô hình “Tìm hiểu di sản văn hóa Khmer”; tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip du lịch năm 2025; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025; Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist group năm 2025; thiết kế infographic tuyên truyền bộ nhận diện hình ảnh Tây Ninh...

Sở VNTTDL Tây Ninh còn xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện phim ngắn giới thiệu du lịch Tây Ninh; tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu du lịch Tây Ninh; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường du lịch thuộc nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2025; phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, giữ gìn hình ảnh, chất lượng phục vụ khách du lịch; tiếp tục quảng bá hình ảnh du lịch, đặc sản ẩm thực Tây Ninh trên tạp chí Heritage, màn hình TVC của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; quảng bá trên các phương tiện truyền thông, các nền tảng công nghệ số, các travel blogger…