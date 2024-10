Tàu biển chở hơn 2.300 du khách quốc tế cập cảng Cam Ranh

Sáng 23/10, tàu biển quốc tế mang tên Coral Princess chở hơn 2.300 du khách đến từ nhiều quốc gia cập Cảng quốc tế Cam Ranh (thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tham quan Nha Trang - Khánh Hòa. Tàu Coral Princess có biệt danh “Công chúa San hô” do hãng tàu Princess Cruises danh tiếng điều hành.

Du khách đi trên tàu biển quốc tế Coral Princess xuống tàu.

Trong thời gian từ 7-17h cùng ngày, du khách trên tàu này sẽ được Công ty Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham quan thành phố Nha Trang như: Tour ngoại thành TP. Nha Trang, tour tham quan TP. Nha Trang bằng xích lô, tour tham quan sông cái, làng quê…

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các dịch vụ xe trung chuyển từ Cảng quốc tế Cam Ranh đến Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, các du khách sẽ được tự do lựa chọn đi tham quan khác... bằng hình thức tham quan Shuttle bus (xe buýt đường ngắn) tự do.

Tàu biển quốc tế Coral Princess neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu Coral Princess sẽ rời Cảng quốc tế Cam Ranh vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến Hồng Kông (Trung Quốc).

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đón 27 chuyến tàu biển quốc tế với 55.516 du khách lên bờ tham quan. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Cảng quốc tế Cam Ranh có tổng chiều dài 2.147m gồm 2 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu khách đến 226.000GT. Cảng cách đường hàng hải quốc tế 5 hải lý; vùng nước neo đậu trước cảng với diện tích 303ha nằm trong vũng Bình Ba kín gió, đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm. Giai đoạn 2016 - 2017, Cảng quốc tế Cam Ranh từng đón nhiều tàu lớn như: Legend of The Seas, SuperStar Vigor, Mariner of The Seas, Genting Dream, World Dream...