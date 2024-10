Du khách nườm nượp đến chợ Hàn, giao thông ùn tắc

Một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến Đà Nẵng trong thời gian qua đó là chợ Hàn - một trong các chợ truyền thống lâu đời nhất ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do chợ có 4 mặt tiền đường Trần Phú - Hùng Vương - Bạch Đằng - Nguyễn Thái Học với lưu lượng xe cộ đông đúc nên thường xuyên xảy ra ùn tắc phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm.

Chợ Hàn sau khi được đầu tư cải tạo, nâng cấp thu hút du khách. Ảnh: Thanh Hiền.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất phương án đảm bảo an toàn giao thông cho du khách và người dân xung quanh chợ Hàn .

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Du lịch làm việc với các Hiệp hội Du lịch, lữ hành , vận chuyển du lịch; chi hội hướng dẫn viên và các đơn vị lữ hành, thực hiện cam kết tuân thủ việc đón trả khách tại đường Bạch Đằng và khu vực chợ Hàn không quá 5 phút; đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí chương trình du lịch đến chợ Hàn lệch giờ, tránh tập trung một thời điểm gây quá tải, ùn tắc giao thông tại đây.

Trong tháng 10, ngành GTVT sẽ hoàn thiện lắp đặt hệ thống tín hiệu điều khiển giao thông cho người đi bộ qua đường trên tuyến Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học; lắp camera an ninh tại khu vực chợ Hàn để điều chỉnh tổ chức giao thông dọc tuyến Bạch Đằng, Trần Phú phù hợp.

Du khách tham quan, mua sắm bên trong chợ Hàn.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở GTVT phối hợp với công an, tổ chức phân luồng và bố trí phương tiện trung chuyển cho xe trên 16 chỗ tập kết tại bãi đỗ xe cầu Trần Thị Lý và bãi đỗ xe Cảng Sông Hàn vào chợ Hàn. Tiến hành cấm ô tô khách trên 16 chỗ dừng đỗ xe để đón trả khách trên 2 tuyến đường Bạch Đằng và Trần Phú từ 17h - 18h30.

Trước đó, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực trước chợ Hàn, Đà Nẵng đã tổ chức giao thông một chiều các đoạn đường xung quanh chợ, theo hướng vòng xoay Bạch Đằng - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Thái Học.

Chợ Hàn nằm ở vị trí trung tâm, nơi có đông đúc phương tiện qua lại. Ảnh: Google map.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là điểm sáng trong phát triển kinh tế của thành phố.

Cụ thể, 9 tháng năm nay doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt hơn 5.760 tỷ đồng (tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng số lượt khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ ước đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng hơn 12 % so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 377.000 lượt, tăng gần 46 %.

Hiện khách quốc tế đến du lịch tại Đà Nẵng chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á, Mỹ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các thị trường quốc tế trọng điểm tại khu vực Đông Bắc Á và khu vực Đông Nam Á, kết hợp thu hút các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, Mỹ và Bắc Âu.