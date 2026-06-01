Tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau cần lưu ý

Người dân nên chú ý trước khi giao dịch chuyển khoản với người lạ.

Lợi dụng sức hút của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kiếm tiền trực tuyến, nhiều đối tượng đã dựng lên các mô hình đầu tư, thuê robot AI livestream bán hàng với lời hứa mang lại nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.

Theo cảnh báo từ cơ quan công an, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng. Các đối tượng quảng bá rằng người dùng chỉ cần bỏ tiền thuê robot AI tự động livestream bán hàng 24/7 là có thể nhận hoa hồng mỗi ngày mà không cần trực tiếp vận hành. Mức phí tham gia thường dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy từng gói dịch vụ.

Hình ảnh giao dịch viên tận tình hỗ trợ khách hàng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Người tham gia thường được yêu cầu chuyển tiền với các nội dung như "kích hoạt AI", "thuê robot AI", "nâng cấp gói AI", "mua tài khoản AI livestream" hoặc các nội dung tương tự để tham gia hệ thống.

Một trong những nền tảng được các đối tượng sử dụng để quảng bá là Tatao Live. Sau khi người tham gia nộp tiền, hệ thống sẽ trả các khoản lợi nhuận ban đầu nhằm tạo niềm tin và kích thích người dùng tiếp tục đầu tư hoặc lôi kéo thêm người mới tham gia. Tuy nhiên, nguồn tiền chi trả này chủ yếu đến từ người tham gia sau thay vì hoạt động kinh doanh thực tế.

Cơ quan chức năng xác định các buổi livestream được quảng bá trên nền tảng thực chất chỉ là video phát lại, không phát sinh giao dịch thương mại thật. Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng có thể đóng website, ứng dụng và xóa toàn bộ kênh liên lạc để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu được mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng từ các đường dẫn lạ, file APK không rõ nguồn gốc. Bên cạnh nguy cơ mất tiền, người dùng còn có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân khi cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng này.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thống, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các mô hình đầu tư, kiếm tiền trực tuyến có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an Tỉnh Điện Biên