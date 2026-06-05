Đề xuất mới nhất liên quan đến giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính và bãi bỏ phần kiểm tra mô phỏng tình huống giao thông khi người dân làm thủ tục phục hồi điểm GPLX.

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, có đề xuất nhiều quy định mới nhằm đảm bảo đồng bộ với các quy định mới về đào tạo, sát hạch lái xe.

Đề xuất tăng câu hỏi, bỏ kiểm tra mô phỏng

Theo đó, dự thảo Thông tư này đề xuất điều chỉnh tăng số lượng câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính theo từng hạng giấy phép lái xe nhằm đánh giá toàn diện hơn nhận thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe.

Nội dung câu hỏi kiểm tra được bổ sung toàn diện tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức, văn hóa giao thông, kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông và văn hóa giao thông và kiến thức về pháp luật hình sự, pháp luật xử lý vi phạm hành chính có liên quan.

Đồng thời, dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ nội dung kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính để bảo đảm thống nhất với quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 94/2026.

Việc sửa đổi này nhằm đơn giản hóa quy trình kiểm tra, tạo thuận lợi cho người dân nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu đánh giá thực chất kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định cho phép người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt đối với người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn trong đi lại.

Quy định mới góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh chuyển đổi số khi xử lý hồ sơ, quản lý dữ liệu kiểm tra và phục hồi điểm GPLX

Bên cạnh đó, một số quy định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quản lý dữ liệu kiểm tra và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Các nội dung sửa đổi hướng tới xây dựng quy trình quản lý đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý của lực lượng Công an nhân dân, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sử dụng giấy khám sức khỏe điện tử, đăng ký nộp hồ sơ qua các ứng dụng của lực lượng Công an nhân dân,…)

Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự và Nghị định số 94/2026 của Chính phủ quy định về đào tạo và sát hạch lái xe và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nâng cao chất lượng kiểm tra kiến thức pháp luật đối với người điều khiển phương tiện khi thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65, Bộ Công an hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông, đồng thời bảo đảm việc phục hồi điểm giấy phép lái xe được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, phù hợp với kinh nghiệm quốc tế.